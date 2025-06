Radikální řešení. Miliony aut nesmí na silnice kvůli airbagům, které mohou zabít

Možná to v posledních měsících vypadalo, že se na skandál s vadnými airbagy Takata v tichosti trochu zapomnělo. Jenže nedávný případ z Francie opět přitopil pod kotlem debat ohledně bezpečnosti milionů automobilů. Došlo to dokonce tak daleko, že některá auta ani nesmí vyjíždět na francouzské silnice.

Až 1,7 milionu řidičů ve Francii, respektive zámořských územích země, má smůlu. Než dojde k opravě vadného airbagu Takata, nemohou se svým vozem na silnice. Původně těchto aut bylo jen asi 900 tisíc, po smrtelné nehodě v Remeši ale francouzské ministerstvo dopravy jejich počet navýšilo o dalších asi 800 tisíc.

V zámořských územích Francie a na Korsice, tedy v oblastech s obecně teplejším podnebím a vyšší vlhkostí (to spolu se stářím urychluje degradaci inflačního materiálu airbagu a zvyšuje riziko špatného nafouknutí), se zákaz jízdy týká všech aut s airbagy Takata bez ohledu na značku a stáří, v kontinentální Francii se pak týká všech aut vyrobených do roku 2011.

Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot k tomuto kroku sáhl po smrtelné nehodě, která se stala začátkem června v Remeši. 36- či 37letá (věk se v médiích různí) řidička Citroënu C3 z roku 2014 tehdy narazila do svodidel, což vyvolalo vystřelení airbagu. Protože v autě byl jeden z vadných vaků japonské firmy Takata, spolu s ním vystřelily i kovové úlomky. Ty způsobily smrt řidičky a také zranění její třináctileté spolujezdkyně na zadním sedadle.

Tabarot nejprve v reakci na nehodu nařídil úplné stažení z provozu všech Citroënů C3 a DS3 s vadným airbagem a jejich neodkladnou opravu. Samotný koncern Stellantis, kam Citroën spadá, vyzval k této akci majitele obou zmíněných modelů vyrobených v letech 2009 a 2019. Psali jsme zde.

V úterý 24. června ale nakonec své nařízení ještě zpřísnil. Kromě dodatečného zákazu jízdy v dalších 800 tisících autech nařídil výrobcům také okamžitou výměnu airbagů Takata ve všech autech bez ohledu na stáří nebo značku. "Toto rozhodnutí chce vyslat jasnou zprávu výrobcům a zároveň podpořit majitele, aby nechali dotčená auta co nejdříve zkontrolovat," uvedl Tabarot.

Podle médií zasáhne nařízení dodatečné svolávací akce dalších 600 tisíc aut nad původní rámec. Podle seznamu zveřejněného francouzskou vládou se to týká mimo jiné i deseti modelů Škoda Auto z let 2013 až 2018. Celkem je zasaženo třicet automobilových značek.

Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě dále uvedlo, že ministr Tabarot může v dalších týdnech přistoupit k zesílení opatření podle toho, co vyjde najevo během probíhajícího šetření. Majitelé aut, u nichž bylo novým nařízením rozhodnuto o nutném odstavení auta, než dojde k opravě airbagů, pak budou mít podle nadcházejícího rozhodnutí ministerstva nárok mimo jiné na provizorní řešení mobility do doby, než bude jejich auto opraveno. Poskytnout by ho podle všeho měly samotné automobilky, které za svolávací akci odpovídají.

Žena v Remeši byla na území kontinentální Francie druhou obětí spojenou s vadnými airbagy Takata. Po zahrnutí zámořských území se ale jednalo už o osmnácté úmrtí, zraněno bylo 25 lidí.

Auta s vadnými airbagy Takata jezdí i v Česku, podle odhadů jde o desetitisíce aut. Například u Toyoty bylo zasaženo 92 589 vozidel, 85 procent už ale na výměnu vadného airbagu v Česku přijelo. V případě Škody Auto se kauza týká 2784 aut, z nichž 1181 už výměnu vadného airbagu absolvovalo. U BMW se zase problém týkal 8076 vozů, do servisu jich doposud dorazilo 5351. Více jsme o problému psali zde.