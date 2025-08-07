Auto

Přelomové rozhodnutí soudu: Řidič nedával pozor, za tragickou nehodu ale může Tesla

Podle expertů jde o průlomový verdikt, který by mohl otevřít dveře dalším žalobám. Autopilota americké automobilky Tesla totiž soud označil za viníka tragické nehody, při níž zemřela 22letá žena. Doposud byla přitom naprostá většina žalob proti systému samočinné jízdy zamítnuta či vyřešena ještě před tím, než vůbec mohlo dojít k soudu.
Je 25. dubna 2019 a George McGee jede na Floridě ve své Tesle Model S zhruba stokilometrovou rychlostí. Má zapnutý systém Autopilot v pokročilém režimu, tedy částečně autonomní jízdu. Když mu vypadne mobil z ruky na podlahu, řidič se pro něj ohne v domnění, že ho auto upozorní na překážku a dokáže před ní také samo zastavit. Tesla namísto toho ignoruje několik stopek a červených na semaforu, projede křižovatku a narazí do zaparkovaného auta dvojice mladých lidí poblíž silnice.

22letou Benavides Leon náraz odhodil asi třiadvacet metrů do nedalekého lesa a na místě zemřela. Její přítel utrpěl těžká zranění, z nichž se ale dokázal uzdravit, byť s určitými následky. Tak popisují více než šest let starou nehodu zahraniční média včetně agentury Reuters, listu The Guardian nebo německého Handelsblattu.

Pozůstalí z ní obvinili americkou automobilku a porota soudu na Floridě jim na konci minulého týdne dala za pravdu. Ačkoliv řidič Tesly připustil, že se nevěnoval řízení, postavil svou obhajobu na tom, že očekával, že auto samo zastaví ve chvíli, kdy detekuje překážku. "Příliš jsem věřil technologii," cituje řidič Handelsblatt. A porota připustila, že technologie Tesly selhala, tudíž nejde celou vinu hodit jen na něj.

200 milionů dolarů by Tesla měla rodině zaplatit jako pokutu za hrubou nedbalost. Jako náhradu škody soud vyměřil za nehodu 59 milionů dolarů rodině ženy a 70 milionů dolarů jejímu tehdejšímu partnerovi. Automobilka má z těchto dvou částek zaplatit třetinu, tedy dohromady necelých 43 milionů dolarů. Reuters píše, že McGee by měl zaplatit zbylých 67 procent, protože však nebyl obžalovaný, placení se vyhne.

Tesla se proti rozhodnutí odvolala a vydala k němu i vlastní prohlášení: "Aby bylo jasné, žádné auto v roce 2019 ani dnes by této nehodě nebylo schopné zabránit," uvedla Tesla. "Nikdy nešlo o Autopilota. Celé to byla pohádka vymyšlená právníky žalobců, kteří obvinili auto, přitom řidič se hned na začátku přiznal a přijal zodpovědnost," pokračuje americký výrobce.

Podle něj také rozhodnutí soudu vrací celou automobilovou bezpečnost o krok zpátky a ohrožuje Teslu a úsilí všech dalších při vývoji technologie, která zachraňuje životy.

Právníci žalující rodiny jsou s verdiktem samozřejmě spokojení: "Tesla navrhla Autopilota jen pro dálnice, ale sama se rozhodla nezakázat jeho používání kdekoliv jinde. A kromě toho Elon Musk světu říká, že je Autopilot lepší než člověk," uvedl právník Brett Schreiber.

"Lži Tesly proměnily naše silnice v testovací dráhy pro jejich chybující technologii ohrožující normální Američany," stojí dále v mediálním prohlášení právníka. Jiné automobilky podle něj používají spojení jako "jízdní asistent" nebo "kopilot", Musk ale podle Schreibera používá silná slova, jimiž balamutí zákazníky.

Ačkoliv dle Handelsblattu právník připustil, že na vině je skutečně řidič, povinností Tesly podle něj měla být deaktivace Autopilota tam, kde jej není vhodné používat.

Cesta pro další žaloby

Podle expertů by toto rozhodnutí mohlo být průlomové pro mnoho dalších soudů s americkou automobilkou. Doposud se totiž žaloby většinou tak daleko ani nedostaly. "Je to poprvé, co byla Tesla uznána vinnou z mnoha mnoha obětí, které zemřely vinou technologie Autopilot," uvedl pro Reuters profesor práva na soukromé vysoké škole Marquette University Alex Lemann.   

Svým způsobem s ním souhlasí Philip Koopman, profesor z univerzity Carnegie Mellon, který je expertem na autonomní řízení. "Je tu řidič, který se nechoval vůbec dokonale, porota ale stejně uznala Teslu vinnou za přispění k nehodě," řekl Reuters.

Pro Teslu jde navíc o další dílek do skládačky špatného roku 2025. Prodeje se od začátku roku výrazně propadly, stejně jako hodnota akcií. Problémy kolem Autopilota by navíc mohly negativně ovlivnit i Robotaxi, které Musk začal provozovat koncem června v Texasu a nedávno rozšířil své aktivity i do San Franciska. V plánu je i další expanze taxíků bez řidiče.

 
