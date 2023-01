Po světě jezdí statisíce aut, kterým dal výraznou tvář. Designéru Kabaňovi je padesát

Pochází ze Slovenska, Češi si ho ale tak trochu přivlastnili. Minimálně v době, kdy šéfoval oddělení designu v mladoboleslavské Škodě Auto a navrhoval vozy, které zaujaly vzhledem. Jozefu Kabaňovi je dnes padesát.

Po světě jezdí statisíce aut, která navrhoval slovenský designér Jozef Kabaň, narozený 4. ledna 1973. Škodovkám dal novou a velmi moderní tvář, charakterizovanou jasnými čistými liniemi a vyváženými proporcemi, z jeho tvůrčí dílny vzešla například současná Octavia, Fabia, Superb, Kodiaq, Karoq i Kamiq. Hvězdou mezi automobilovými designéry se Kabaň stal už jako mladý, kdy navrhl první generaci tehdejšího nejrychlejšího superauta Bugatti Veyron.

Do začátku roku 2017 vedl téměř deset designérský tým ve Škodě Auto, aby pak během tří let rychle vystřídal další dvě značky, v nichž šéfoval návrhářům: BMW a Rolls-Royce. V roce 2020 se "ztracený syn" vrátil a opět nastoupil do koncernu jako šéfdesignér značky Volkswagen. A základní tvář dal i elektrické novince mladoboleslavské škodovky, modelu Enyaq.

O tom, že se jednou stane návrhářem automobilů, snil rodák z Námestova na břehu Oravské přehrad už od dětství. "Odmala jsem byl fascinovaný tvary aut a chtěl jsem je měnit. Otec byl automechanik, ale já jsem netoužil trávit hodiny v garáži vrtáním se v motoru," vzpomínal. "Ve věku, kdy vás ovlivňují ikony, jsem vzhlížel k předním italským návrhářům, jako byli Pininfarina, Giugiaro, Bertone. Zhruba od páté třídy jsem věděl, že se chci stát automobilovým designérem, i když jsem tenkrát vůbec netušil, co přesně to obnáší," řekl.

Po studiu designu na střední umělecké škole v Kremnici pokračoval v roce 1991 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Hned v prvním ročníku skončil druhý v designérské soutěži pro automobilku Škoda. Volkswagen mu potom nabídl stipendium a později stálou pozici designéra automobilových exteriérů. Školu tehdy nedokončil.

Po více než třech letech práce ve Volkswagenu usiloval Kabaň o studium designu na prestižní londýnské Royal College of Art. Navzdory tomu, že neměl ukončeno bakalářské studium, mu škola umožnila studovat na magistra, protože v té době už měl praktické výsledky: ve Volkswagenu dvě auta ve výrobě. Studium ukončil v roce 1997 s titulem Master of Arts v designu vozidel. V té době byl jediným slovenským absolventem této školy.

Milníkem se pro Kabaně stalo Bugatti Veyron, ve své době nejrychlejší auto světa. "Pro designéra to bylo snové zadání, dostal jsem volné pole působnosti, měl jsem značku slavnostně oživit a ukázat, co vše je možné," vzpomínal na vůz, který je perlou jeho profesního životopisu a v roce 1999 ho proslavil. Navrhl design celého exteriéru s výjimkou kol.

V roce 2003 přešel z Volkswagenu ke značce Audi, kde se po třech letech stal vedoucím Centra pro design exteriéru. Od února 2008 byl vedoucím oddělení designu značky Škoda Auto. Kromě modelů Kodiaq, Superb nebo čtyřoké Octavie z jeho dílny pochází i design miniaut Volkswagen Lupo a Seat Arosa. Na začátku roku 2017 přešel Kabaň do automobilky BMW a na jaře 2019 se stal vedoucím designérem tradiční britské značky Rolls-Royce, což je součást koncernu BMW. Od ledna 2020 se vrátil do koncernu Volkswagen.