Rozhovor s Jozefem Kabaněm: O budoucnosti aut, návratu do VW i domě v Česku na stáří

"Návrat do VW? Je to jako znovu chodit s bývalou první láskou," popisuje Jozef Kabaň fakt, že se vloni vrátil po letech do designérského oddělení Volkswagenu, kde kdysi, ještě na studiích, začínal. Nyní tu vede tým 200 designérů, největší, jakému kdy šéfoval, a v budoucnosti bude pracovat i ve spolupráci s kolegy ze Škody Auto.

Jozef Kabaň se loni vrátil do Volkswagenu, kde před téměř třiceti lety začínal kariéru. Tehdy teprve nastoupil na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a hned v prvním ročníku skončil druhý v designérské soutěži pro automobilku Škoda. Volkswagen mu potom nabídl stipendium a později stálou pozici.

Hvězdou mezi designéry se stal už v mladém věku, kdy navrhl tehdejší nejrychlejší superauto světa, Bugatti Veyron. Poté pracoval pro VW i Audi a V roce 2008 se stal šéfdesignérem automobilky Škoda, kde působil devět let.

Po světě tedy jezdí statisíce aut, kterým dal tvář, Fabia, Octavia a samozřejmě tři současná SUV, Kamiq, Karoq i Kodiaq. V roce 2008 ale ze Škody odešel a pak během tří let rychle vystřídal další dvě značky, v nichž šéfoval návrhářům - BMW a Rolls-Royce. Loni se "ztracený syn" vrátil. Opět nastoupil do koncernu jako šéfdesignér značky Volkswagen.

1. Návrat do Volkswagenu

"Je to, jako byste dostali druhou šanci prožít si svou dávnou první lásku. Zajímavý pocit. Bylo zvláštní vrátit se na místo, kde jsem se všechno začal tehdy učit a chápat. Zároveň se ale kulisy změnily," popisuje návrat do Wolfsburgu Jozef Kabaň.

Podle něj se autoprůmysl nyní nachází uprostřed velkých změn, kdy se mění i způsob, jak auta vnímáme, mění se názor na mobilitu jako takovou a vývoj ovlivňují všechny nové technologie. "Rychlý současný vývoj je síla, která průmysl žene dopředu, a myslím, že není moc lepších značek, než je Volkswagen, kde teď pracovat a na této změně se podílet," dodává.

Na otázku, zda jej oslovil Volkswagen, odpovídá takto: "Zájem byl z obou stran. Věděl jsem po celou dobu po odchodu z Boleslavi, že ta možnost tu je, přišly i nabídky odjinud. Pak ale různé okolnosti ovlivnily mé rozhodnutí vrátit se do koncernu."

2. Jak budou volkswageny budoucnosti vypadat

"Volkswagen by vždy by měl mít blízko k lidem a působit sympaticky. Značka už má samotná v názvu, že jí záleží na lidech, na tom, aby přinesla mobilitu masám - "volkswagen" znamená lidový vůz. Vývoj jde ale rychle kupředu a i velmi tradiční zákazníky musíme naučit nové věci, zpřístupnit jim nové technologie, které se vyvíjejí," uvažuje Jozef Kabaň.

Podle něj je evidentní, že svět, ve kterém nyní žijeme, se mění, a i ekologičnost produktu je pro lidi velmi podstatná. "Lidé budou mnohem progresivnější, a proto se změní i Volkswagen," dodává.

3. Kdy uvidíme první auto z "Kabaňova pera"

"Nerad říkám, že nějaké auto je moje, protože je to vždy práce celého týmu. Pracujeme na mnoha generacích stávajících modelů. Vedle tradičních ale Volkswagen radikálně přistoupil například k vzhledu celé elektrické ID rodiny. Myslím, že se z některých modelů stanou velké ikony, třeba příští Transporter, elektrický model ID.Buzz. Jsem si jistý, že bude umět lidi silně oslovit a vyvolat emoce, je opravdu nádherný. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych na něm něco změnil, řekl bych pouze jedinou drobnost. Přiveďte ho na trh dřív. Klidně zítra," směje se Kabaň.

Prý ani budoucí VW Passat Variant nebude zcela jeho výtvorem, Kabaň do VW přišel v době, kdy se model nacházel v pokročilém stadiu vývoje.

4. Elektromobily budou žít déle

Doposud jsme byli zvyklí na to, že nová generace modelů přicházela obvykle po sedmi, maximálně devíti letech. Kabaň připouští, že s elektromobily to bude jiné. "Čas se zrychluje, ale ve firmě máme kvůli tomu v podstatě dilema. Technologie se velmi rychle vyvíjí, také konkurence se rychle lepší, a proto musíte v autech nabízet vždy tu nejlepší techniku.

Na druhou stranu auta nemusí stárnout tak rychle kvůli dopadu průmyslu na životní prostředí. Není možné výrobu zrychlovat donekonečna. Auta by neměla stárnout tak rychle zvenčí, zároveň by měla umět poskytnout nejmodernější technologie, které by šly s dobou. Řešením jsou tedy updaty na dálku, kdy s vámi vůz fyzicky vydrží delší dobu. To je filozofie budoucnosti autoprůmyslu. Kvantita je minulost," komentuje Kabaň.

4. Spolupráce se Škodovkou v budoucnosti

Na dotaz, jestli bude jeho tým spolupracovat s tím ve Škodě v Mladé Boleslavi a společně představí nějaké vozidlo, odpovídá kladně. "Nebude jich hodně, ale pár ano. V budoucnosti skutečně potřebujeme být schopni v koncernu spolupracovat a myslet na to, že tato kooperace ve větších týmech má smysl, pomůže mnoho věcí realizovat a práci zefektivňovat. Nebudeme pracovat jen se Škodovkou, ale i dalšími značkami v koncernu, abychom byli větší a lepší," dodává.

5. Služební auto

O Jozefu Kabaňovi je známo, že si v minulosti koupil například Škodu Yeti před faceliftem, s kulatými světly, kterou navrhoval a má ji velmi rád. Nyní si ale jako služební auto vybral VW Multivan.

"Po mnoha letech, kdy jsem jezdil spíše výkonnějšími vozy, ať už kombíky nebo SUV, jsem je vyměnil za prostor. A jsem nadšený. Nemusím se uskromňovat, když s sebou něco potřebuji vézt. Samozřejmě každou chvíli testuji nějaké další vozy z rodiny ID, především ID.3, ale o víkendech s rodinou víc cestujeme autem. Neženu se tolik jako dřív, kdy jsem často v autě někam spěchal," říká.

6. Možnost návratu do Škody Auto

Na dotaz, jestli by se do Škody vrátil, kdyby mu to nabídli, odpovídá takto: "Ve Škodě jsem pracoval deset let a bylo to skvělé po všech stránkách. Teď to ale není na pořadu dne a jsem rád, že jsem ve Volkswagenu. Jestli jsem se ale v životě něco naučil, je to nikdy neříkej nikdy."

7. Kde by jednou chtěl žít?

"Máme v Česku dům, ale ještě jsme tam nikdy nebydleli. Dostavěli jsme ho těsně předtím, než jsem odešel k BMW. Je to jen hudba budoucnosti, ale jednou bychom možná opravdu rádi bydleli tady. Jsem člověk, který nemá problém bydlet kdekoli na světě, ale česká nebo slovenská kultura a společnost je mi nejbližší, přestože jsem většinu života strávil v Německu a mám to tu rád."