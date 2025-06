Tak kdo to bude v Česku? Ojeté auto roku má netradiční kandidáty i pořadatele

Zatímco anketa o nejlepší nové auto roku má v Česku dlouhou tradici, ojetina roku se až doposud nevybírala. Třeba ve Velké Británii je přitom podobná anketa každoročně baštou pro Škodu Auto. Jestli značka s okřídleným šípem uspěje i v české obdobě této ankety, teprve uvidíme. Každopádně od britské verze se ta domácí v ledasčem odlišuje.

"Podobná anketa nám v Česku, kde se prodá minimálně třikrát více ojetých aut než nových, citelně chyběla," vysvětluje generální ředitel AAA Auto Petr Vaněček, proč anketa Ojeté auto roku vlastně vznikla. "Primárně nám šlo o zábavu, hravou anketu, aby si lidé zasoutěžili, připomněli si, že většina aut, která kupují, pochází ze sekundárního trhu. Až druhotné je připomenutí naší vlastní značky," dodává.

Jak jste pochopili, anketu pořádá AAA Auto, respektive skupina Aures Holding, která síť bazarů a též prodejen Mototechna vlastní. Anketu vyhlašuje ve spolupráci s Asociací obchodníků s ojetými automobily.

To je oproti britské verzi obdobné ankety zásadní rozdíl. Tam za ní stojí nezávislý spotřebitelský magazín What Car? a svou verzi obdobného ocenění mají i další magazíny: CarDealer Magazine nebo internetový portál carbuyer. Tyto ankety mají společné to, že nejlepší ojeté auto roku vždy vybírají odborníci, většinou redaktoři a spolupracovníci daných publikací na základě vlastních testů i dalších kritérií.

V Česku je to ale jinak, o tom, jaké auto se stane ojetým vozem pro letošní rok, rozhoduje pouze hlasování veřejnosti. "Zpočátku jsme uvažovali nad tím, že by auto mohli vybírat novináři a experti, ale bylo by těžké to zorganizovat. Navíc jsme si říkali, že tady žádná anketa veřejnosti zatím není," vysvětluje Petr Vaněček. Dodává, že ambicí ankety není vytvořit podobný žebříček jako zmíněné britské magazíny, spíše zábavnou formou - jak bylo již řečeno - zapojit širokou veřejnost.

Ta bude vybírat online v šesti kategoriích: kompaktní auto, rodinný vůz, malé auto, SUV, pracovní či užitkový vůz a elektromobil.

"Kromě toho bude vyhlášen celkový vítěz, tedy vůz, který dostane od hlasujících absolutně nejvíce hlasů," vysvětluje Vaněček. V každé kategorii je na výběr deset modelů, ty se nominovaly podle obliby mezi zákazníky a také obliby v síti autobazaru za posledních šest let. I to je rozdíl oproti anketám v britských časopisech, nebo hlasování o nové auto roku. Tam se mohou přihlásit všechny modely, jediným kritériem je uvedení na trh v daném roce.

Tato poněkud zvláštní kritéria výběru pak dala dohromady zajímavou šedesátku modelů, o nichž může veřejnost hlasovat. Na všechny modely ve všech kategoriích se můžete podívat do galerie, za zmínku ale jistě stojí jisté anomálie - například mezi kompaktními vozy se objevuje i BMW řady 3, mezi malými auty je zase BMW řady 1.

Nepřekvapí, že mezi kompakty pak jsou Octavia, Hyundai i30 nebo Volkswagen Golf, mezi rodinnými auty Citroën Berlingo či Škoda Roomster, mezi malými auty Škoda Fabia či Toyota Yaris, v kategorii SUV Škody Karoq i Kodiaq nebo mezi elektromobily Škoda Enyaq, Tesla Model 3 či dokonce Dacia Spring. Do výběru se nedostala třeba poslední roky populární Toyota Corolla: Vaněček to vysvětluje tím, že jich na sekundárním trhu zatím tolik není.

Hlasování končí 16. června, motivací pro účast má být dle organizátora třeba i fakt, že jeden z hlasujících vyhraje vítězné ojeté auto na tři měsíce i s tankovací kartou.

Ve zmíněných britských anketách uspěly pro rok 2024 poměrně různorodé modely. Ojetinou roku podle What Car? se stalo Volvo XC40, v anketě carbuyer uspěla Kia Sportage a v případě CarDealer Magazine zase Nissan Qashqai. V dílčích kategoriích, tradičně mezi ojetými kombíky, si vavříny odvezly i modely Škody Auto.

Dodejme, že nové auto roku volí v Česku každoročně porota složená z motoristických novinářů a vyhlašuje jej Svaz dovozců automobilů. Určitou dobu bylo součástí ankety i hlasování veřejnosti, které se často od toho odborného odlišovalo, nicméně tato "dvojakost" skončila už před nějakou dobou.