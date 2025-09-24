Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě

"Podívejte, fakt tady v té tůni jsou," ukazuje nadšeně v mobilu video, které natočil před měsícem. Ve velké průzračné kaluži se pohybují listonozi. Tříocí korýši podobní trilobitům, kteří vypadají jako živoucí fosilie. Vidět je ve volné přírodě je vážně unikát.
Tomáš Kratochvíl přitom nevypadá jako typický ochránce zeleně a zvířátek. Je to "offroaďák", nadšenec do terénních aut a závodník. Bývalý pořadatel mistrovství ČR v off-road trialu, který už třináct let organizuje závody v areálu Pístovských mokřadů u Jihlavy. Akce je unikátní v tom, že přírodě pomáhá, navrací do ní vzácné živočichy. A boří tak předsudky, že řádění aut krajinu jenom ničí.
"Před patnácti lety jsem četl článek o tom, že ve vojenských prostorech přežívají vzácní živočichové. Dřív jejich rozmnožování podporovala divoká zvířata, která rozdupávala mělké tůně a nenechávala vegetaci zarůst. Když divoká zvířata zmizela, začalo všechno zarůstat křovím a živočichové mizeli," popisuje Kratochvíl, co ho přivedlo k nápadu oslovit ochránce přírody, kteří složitě řešili, jak pronajímáním bagrů a lesní techniky pečovat o prostor Pístovských mokřadů nedaleko Jihlavy.
"A tak jsme jim řekli: vy potřebujete udržovat mokřady, my potřebujeme mít kde jezdit. Zkusme to spojit," popisuje.
První dva roky šlo hlavně o práci. "Čistili jsme od náletových dřevin a jezdili, aby se tůně postupně obnovily. Ochránci se přišli podívat a skákali radostí do vzduchu. Najednou viděli, že to funguje, že když auta projedou, rozbijí drny a obnoví se voda. Navrhli jsme, pojďme to ukázat lidem. A v roce 2013 jsme tu uspořádali první ročník off-road trialu pro veřejnost," vypráví Kratochvíl.
Na první akci dorazilo patnáct set lidí. "Smáli se nám, že to nikoho nemůže přece zajímat, a ukázal se opak. S každým dalším ročníkem jsme přidali něco navíc, aby to nebyla nuda. Závody jsou jedna věc, ale k tomu děláme bláznoviny - Jožin z bažin, katapult, různé exhibice. A najednou z toho byla akce, kam jezdí tisíce lidí," popisuje přímo v areálu, když kolem nás off-roady zrovna rozjíždějí bahno.
Podařilo se mu tak téměř nemožné - dostat na svou stranu ekologické aktivisty a ochránce přírody, kteří obvykle považují auta, navíc v přírodě, za nepřítele.
Podívejte se na video, jak probíhal zářijový off-road trial Pístovské mokřady:
Vraky i katapult
Z off-road trialu Pístovské mokřady se stala největší akce tohoto druhu v Česku, během víkendu sem zavítá pět až sedm tisíc lidí. Letošní zářijová událost se obzvlášť povedla.
V sobotu ráno se v Pístově u Jihlavy začala scházet auta všech tvarů a velikostí. Osobní teréňáky, upravené trialové speciály, čtyřkolky, motorky i těžká technika, dokonce i do terénu upravené vraky, které návštěvníky bavily.
Počasí bylo jako na objednávku - po deštích z minulých dnů zůstalo dost vlhka v tratích, ale nebe zůstalo čisté a celý den svítilo slunce. Bahno lepilo, motory duněly a akce se stala hlavním městem českého offroadu.
Velkým lákadlem byli závodníci z Dakaru. Martin Macík přivezl svůj kamion, Martin Prokop se ukázal se svým Shrekem, ten nový - Sid, postavený na základu Fordu Raptor - nemá ještě veškeré potřebné díly, aby mohl v terénu řádit naplno. Nechyběl ani Tomáš Ouředníček nebo Míra Zapletal. A Ondřej Klymčiw se dokonce zapojil přímo do hlavního závodu a vyhrál kategorii hobby.
Lidé stáli v hloučcích kolem dráhy, sledovali jejich exhibiční jízdy na trati vystavěné na kraji pole, s efektním esíčkem a také skokem mezi balíky slámy. A radovali se z každého smyku a průjezdu, který by se na běžné silnici proměnil v katastrofu. Když se řítí Macíkův kamion prachem, vypadá to jako valící se "barák".
Akce ale není jen o známých jménech a velkých autech. Soutěží tu i ženy a je vidět, že ty, které mají s off-roadem zkušenost, se toho vážně nebojí. Za zkoušku to rozhodně stojí, člověk musí najít správný rytmus, když se potřebuje vyhrabat ven z vyjetých kolejí a najíždět si do "padáků" správně, aby s upravenou Suzuki Vitara neskončil "na boudě".
A k tomu přibývají atrakce, které by se jinde těžko hledaly - třeba pásový švédský Haglund, který se prodíral hlubokou vodou i stráněmi, a především legendární disciplína trefně pojmenovaná Jožin z bažin.
Vraky aut, zbavené kapalin, končí skokem v kaluži, která se v areálu za roky ježdění vytvořila. Pořadatelé přidali i katapult pro lidi - dobrovolníci v sedačce končí s ohromným žbluňknutím ve vodě. "Tohle je zkrátka jedna z těch našich legrácek navíc, říkáme tomu "Mám to na salámu". Do vzduchu se připevní šišky uzenin a kdo to v letu stihne, může si salám utrhnout, než skončí v bahně," směje se Kratochvíl.
Milovník off-roadu přitom pořád zdůrazňuje, že nejde jen o motory a show, ale i o přírodu. "Když půjdete k těm tůním, uvidíte listonohy, užovky, ještěrky, čolky. Letos jsme tady našli dokonce užovku přes metr a půl dlouhou. Nebo slepýše. To je jasný důkaz, že to funguje. Někdo řekne, že auto přejede jednu žábu, ale ve skutečnosti to vytvoří plochu, kde jich přežije stovky. Tím, že se tůně udržují otevřené, vzniká prostor, který by jinak rychle zarostl," popisuje nadšenec.
Dnes je tak díky němu a celé jeho partě z Pístovských mokřadů místo, kde se potkává motorsport a ochrana přírody. Návštěvníci sem nejezdí jen kvůli soutěžím, ale i kvůli tomu, že se tu odehrává něco jiného než na běžných závodech.
Kratochvíl to shrnuje jednoduše: "Lidi vědí, že to neděláme kvůli byznysu, ale že to děláme dobře. Že tady nevymýšlíme jen závody, ale i zábavu, která pobaví a zároveň pomáhá."