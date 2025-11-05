Auto

Drtivě nízká spotřeba, ale co ta cena? Kolínská Toyota do města nově překvapí

Toyota Aygo X nově dostala úsporný hybridní pohon.
Cena ale skokově vzrostla. S lepší výbavou se snadno přehoupne přes půlmilionovou hranici.
před 2 hodinami
Městská auta z trhu rychle mizí a ta co zůstávají, zdražují. Dobře je to vidět na nedávno omlazené Kie Picanto za 344 980 korun, ale především kolínské Toyotě Aygo X. Ta sice výrazně posílila a pod kapotou má výhradně hybridní pohon, pod 400 tisíc už se ale nedostane.

Když před třemi a půl lety přicházela do Česka Toyota Aygo X, stála méně než 330 tisíc, a v kombinaci s výkupním bonusem dokonce těsně podlezla hranici 300 tisíc korun. Byl to poslední mohykán z někdejších kolínských trojčat, Peugeot a Citroën společný podnik dávno opustily. Pod kapotou přitom byl slabší, leč jednoduchý litrový tříválec s 53 kW.

S nedávnou modernizací si ale Aygo X výrazně polepšilo, a to nejen vzhledově. Pod kapotu se nastěhovala hybridní patnáctistovka známá z Yarise - ostatně s ním auto sdílí platformu i výrobní závod - s výkonem 85 kW. Je to ve třídě těch nejmenších aut do značné míry unikát, plnohodnotné hybridní ústrojí totiž žádný z nejbližších konkurentů nenabízí (Fiat Pandina i 500 mají "jen" mildhybrid).

Aygo X se tak nabízí výhradně s automatickou převodovkou, normovaná spotřeba spadla na 3,7 až 3,9 l/100 km podle výbavy a z 0 na 100 km/h teď prcek do města zrychluje za 9,2 vteřiny. To je zlepšení o masivních 5,6 vteřiny.

Jenže s právě zveřejněným ceníkem rychle pochopíte, že technický pokrok něco stojí. Hybridní Aygo X totiž začíná na 449 tisících korunách. To už je včetně bonusu 20 tisíc, který japonská automobilka poskytuje plošně na všechny verze. Dosluhující model se ze skladů poslední měsíce doprodával za 380 tisíc korun.

Na druhou stranu spolu s technikou poskočila i výbava. Základní Active tak má automatickou klimatizaci, devítipalcový multimediální systém, čtyři reproduktory, couvací kameru, adaptivní tempomat, halogenová světla s LED pro denní svícení nebo 17palcová ocelová kola s kryty.

Příplatek 20 tisíc za výbavu Comfort znamená třeba vyhřívání předních sedadel, osvětlení kufru nebo 17palcová litá kola.

Výbava Style i při započtení slevy startuje nad půlmilionem, nicméně přihazuje projektorová přední a mlhová LED světla, bezdrátovou nabíječku telefonů, startování tlačítkem nebo dvoubarevnou karoserii.

Nejvýše posazené verze Executive a GR Sport výrazně dotahují hranici 600 tisíc korun. První jmenovaná nicméně má i bezklíčové odemykání a startování, druhou zónu klimatizace, 10,5palcovou navigaci, čalounění sedadel částečně umělou kůží anebo 18palcová litá kola. GR Sport nad tento rámec ještě přidává sportovní doplňky karoserie, tužší podvozek nebo sportovní doplňky kabiny včetně volantu s perforovanou umělou kůží.

Ceník - Toyota Aygo X

1.5 Hybrid / 85 kW
Active 449 000 Kč
Comfort 469 000 Kč
Style 509 000 Kč
Executive 574 000 Kč
GR Sport 599 000 Kč

Příplatků Aygo X nenabízí mnoho, tím asi nejzajímavějším je plátěný stahovací prostřední díl střechy za 27 tisíc korun. Dodává se ale jen pro výbavu Executive, kterou je navíc potřeba opatřit paketem JBL s lepším audiem za 14 tisíc korun.

Kromě již zmíněného bonusu 20 tisíc plošně pro všechny verze má japonská automobilka připravenou další slevu 50 tisíc korun. Jde o výkupní bonus za starý automobil, který tak srazí startovací cenu na 399 tisíc korun. Nedosáhne na něj však každý.

Pro porovnání: Yaris se stejným hybridním pohonem startuje na 524 tisících korunách. Konkurence Aygu X moc nezbylo, zmíněná Kia Picanto s litrovým tříválcem stojí 344 980 korun, ovšem postrádá třeba klimatizaci. Mildhybridní Fiat Pandina začíná na 359 900 korunách, tam už ovšem klimatizaci najdete.

