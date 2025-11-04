Motorka za jedinou vstupenku. Podzimní aukce láká na milionovou čezetu i krásné Jawy

Stalo se tradicí, že návštěvníci burzy a aukce Retro Garáž v Lysé nad Labem, která se koná vždy v jarním a podzimním termínu, mohou za jednu zakoupenou vstupenku vyhrát v tombole řadu zajímavých cen. Vrcholem je vždy historické auto či motorka. Letos na jaře si tak jeden šťastlivec odvezl Jawu-ČZ 150/352 zvanou Půlbuben, loni se zase losovalo o Škodu 125 L a Jawettu Standard.
Hlavní organizátor aukce Pavel Kočí ví, že přesně tohle návštěvníky přiláká, ostatně už na první Retro Garáži se losovalo o Jawu 50/20 Pionýr. Letošní již devatenáctá burza a aukce novému majiteli "přihraje" moped Stadion S11. Organizátoři upozorňují na jeho špičkový stav, za nějž může celková renovace. Vstupenka na burzu přitom stojí dvě stovky.
A komu se nechce pokoušet štěstí, samozřejmě může jedno ze 46 nabízených vozidel - 36 motorek a 10 aut - rovnou vydražit. Shodou okolností jsou v nabídce i dva Stadiony. S11 v provedení zvaném Ušák z počátku výroby s bočním stojanem z roku 1959 i o tři roky mladší S22 mají vyvolávací cenu jedna koruna. Odhad ceny je 40 až 70 tisíc u S11 a 70 až 90 tisíc u S22.
Skutečné perly podzimní aukce jsou nicméně trochu jiné. Kočí vypichuje třeba šestimístnou limuzínu Wikov 40 z roku 1934 s vyvolávací cenou 950 tisíc korun. Auto pochází ze sbírky olomouckého muzea Veteran Arena. To nabízí auta a motorky přes Retro Garáž pravidelně, naposledy třeba již zmíněnou nevydraženou Pragu Grand.
V Lysé nad Labem se bude ze sbírek muzea kromě Wikovu dražit třeba britský motocykl OEC 500 Sport s dvojitým mechanismem řízení a soutěžním motorem Blackburne 500 OHV. Stroj z roku 1930 má vyvolávací cenu 380 tisíc korun. Dále je z expozice olomoucké sbírky v nabídce motorka Raleigh 800 SV z roku 1925 a roadster MG F1 Magna s karoserií Jarvis & Sons z roku 1932. Je to stejné auto, s nímž letos redakce Aktuálně.cz absolvovala závod Zbraslav-Jíloviště.
Červený britský roadster má stanovenou vyvolávací cenu na 890 tisících korunách, podobně jako motocykl Jawa 500 OHV Rumpál z roku 1934 se zesílenou přední vidlicí ze třetí výrobní série. Těch vzniklo jen 250 kusů, tento konkrétní kus má navíc protektorátní technický průkaz. Letos na jaře jiný Rumpál změnil na aukci Retro Garáž majitele za 840 tisíc korun, loni pak pod stejným aukčním domem dokonce za 1,27 milionu korun. Je to tak motorka s vysokým cenovým potenciálem.
Cenovým vrcholem aukce by ale nakonec mohla být jiná česká motorka: prakticky nesehnatelná ČZ 500 Tourist, navíc v barevném provedení "Vatikán". Typů 500 Tourist totiž vzniklo jen 587 kusů, v roce 1939 (z něho je i tato motorka) to bylo 220 kusů. Motorka má po renovaci z původních dílů, nejedná se tak o častou přestavbu z menších kubatur. Během ní pak dostala "čezeta" i specifické barevné provedení. Vyvolávací cena? 990 tisíc korun.
Většina z 36 motorek je české výroby: dominují Jawy, vypíchnout lze třeba typ 350/634 se sajdkárem Velorex, 500 OHC 15/01, Bizona nebo dva různé Californiany. Kromě silničních strojů se budou dražit i závodní speciály ať už pro motokros, nebo třeba Jawa Libeňák ze šestidenní.
Polovina z nabízených aut spadá do předválečného období a vyjma již zmíněných typů jsou to i Tatra 57 jako polokabriolet, Praga Piccolo ve verzi faeton a Škoda 645 Tudor. Škodovek, hlavně těch socialistických, je v nabídce několik, za zmínku stojí 105 L z roku 1985, která zvládla méně než sedm tisíc kilometrů. Vyvolávací cena je 50 tisíc korun. "Embéčko" z roku 1965 má na počítadle kilometrů zase ani ne 8300 kilometrů.
Burza a aukce Retro Garáž se v Lysé nad Labem koná v sobotu 15. listopadu. Přihazovat pak vedle osobní účasti půjde i online na portále Aukro, respektive telefonicky. Brány burzy se otevírají v osm hodin ráno, aukce startuje ve 12:30.
U všech vydražených položek pak musí nový majitel počítat s desetiprocentní aukční přirážkou, která se připočte k výsledné "kladívkové" ceně. Poprvé se jinak v zahraničí běžná praxe objevila na aukci Retro Garáž letos na jaře. Zároveň jsou ale také všechny položky bez rezervy.
Co všechno se bude dražit, najdete v galerii.