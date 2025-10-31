Elektromobilita

Nový Mercedes GLC byl na skok v Praze. Názorně ukázal, co znamená mít otevřený účet

Mercedes GLC EQ poprvé v Praze. Do prodeje se dostane až na jaře příštího roku.
Novinka překvapí svým "chladičem" ve stylu mercedesů z 60. let.
Podsvětlená varianta masky se skládá z 942 malých LED diod.
Nejprodávanější Benz současnosti dostane už na jaře čistě elektrickou verzi. Aby to nebylo tak jednoduché, jde o zcela jiné auto, než je zbytek "rodiny GLC". V pražské LL Gallery jsme při neveřejné premiéře zjišťovali, v čem je novinka tak výjimečná.

Být v kůži prodejce mercedesů nemusí být vždy práce snů, třeba jen vyjmenovat všechny druhy pohonů třídy GLC zabere hezkých pár minut. To máte benzin, naftu, benzinový plug-in hybrid, naftový plug-in hybrid a teď ještě tohle - čistě elektrickou verzi, která ale stojí na zcela nové 800voltové platformě MB.EA a s ostatními nemá dohromady nic společného. Už tím, že je o 13 centimetrů delší a má také o 10 centimetrů delší rozvor, působí jako samostatná jednotka.

Navzdory větším rozměrům je však GLC EQ dokonce o pár tisícovek levnější než srovnatelné plug-in hybridy, špičková verze 400 4MATIC vyjde na 1 778 700 korun. Kdo by to chtěl levněji, musí si počkat déle než do jara příštího roku, kdy se má auto v Česku objevit oficiálně. Cenově dostupnější verze budou do výroby nabíhat později.

Mercedes-Benz při tvorbě nových modelů nikdy neprojevil sentiment po dobách minulých, tentokrát se ale rozhodl jinak a přiřadil autu masku, která se nejvíce podobá té z řady W108. Neboli Mercedesu třídy S z 60. let.

Nakolik se historizující gril hodí zrovna k čistě elektrickému autu, si musí každý odpovědět sám. Faktem ale je, že automobilka nabízí jeho podsvětlenou i nesvítící variantu, a to ještě v provedení světlé chromové nebo módní černé. Kdo dá přednost té první, najde v ní 942 LED světýlek.

Světlo vůbec hraje u GLC EQ důležitou roli, efekty v podobě třícípých hvězd lze objevit téměř všude. Ať už je jejich motiv součástí koncových světel, nebo standardně montované panoramatické střechy. Na rozdíl od rolls-royců, kde LED žárovičky vykreslují skutečnou polohu hvězd na obloze, tady strop ozvláštňují hvězdy třícípé a pravidelně rozmístěné.

Zdaleka nejvíc světelných bodů však mají digitální světlomety s technologií mikro-LED, celkem 28 tisíc. Jak upozornil zástupce značky Josef Hlávka, kresba světla je zde natolik jemná, že lze jejich prostřednictvím promítat film.

Jakkoliv exteriér zjevně brnká na retro strunu, interiér naopak přichází z budoucnosti. Celá přístrojová deska zleva doprava je jeden velký displej, na kterém jsou tři na sebe navazující obrazy. Působí to až neskutečně futuristicky a lze si představit, že právě tohle může být rozhodujícím argumentem pro pořízení elektrické varianty GLC.

Neméně impozantní jsou ovšem i technické parametry, kde Mercedes zase jednou nastavuje laťku, aniž by to snad znělo nadneseně. Dojezd 700 kilometrů, DC nabíjení až 330 kW, schopnost dobíjet rekuperací výkonem do 300 kW. Úspornému provozu hlavního motoru, který je usazen nad zadní nápravou, výrazně pomáhá dvoustupňová převodovka, která při rychlé jízdě na dálnici zařadí "za dvě". Tím sníží otáčky a s nimi i spotřebu.

Baterie ukrytá v podlaze, rozdělená do čtyř segmentů, má využitelnou kapacitu 93 kWh a obvyklé lithium-iontové složení. Doplnění energie z 10 na 80 procent trvá jen 22 minut, maximální rychlost vozu je 210 km/h.

Až se GLC EQ za pár měsíců objeví v prodeji, přiveze s sebou i obchodní model, který ještě není zcela obvyklý. "Auto bude mít z výroby plnou výbavu asistenčních systémů, ale zákazník si může zvolit jen ty, které využije, a pouze za ně také zaplatí," vysvětluje produktový manažer Jakub Polívka.

V praxi to znamená, že například panoramatický obraz z kamery nebo asistovaná jízda na úrovni 2+ půjde dokoupit i později, klidně se pro ně může rozhodnout až další majitel auta. "Navíc si bude možné zvolit mezi předplatným dané funkce na konkrétní dobu, nebo jednorázovou platbou, za kterou si funkci pořídíte jednou provždy bez omezení," dodává Polívka s tím, že první možnost se dá přirovnat k předplatnému streamovacích služeb.

Znamená to tedy, že na samém začátku, při pořízení auta, lze nějaké peníze ušetřit, a zprovoznění některých funkcí nechat na později. Lze na to ale pohlížet i tak, že nákup nového auta vlastně není nikdy definitivně ukončen a na otevřený účet "restauračního zařízení Mercedes-Benz" proudí peníze do té doby, dokud auto jezdí.

