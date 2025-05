Nečekaná sleva 300 tisíc. Cena Enyaqu RS překvapila, spalováky přitom o dost zdražily

Zatímco spalovací modely Škody začátkem května zdražily o desítky tisíc, vrcholný elektromobil je náhle o 300 tisíc korun levnější než dřív. Enyaq RS se tak cenově přiblížil nejprodávanější variantě velkého bateriového SUV od škodovky.

Faceliftovaný model Enyaq RS se začal prodávat za lákavou cenu 1,35 milionu, varianta Enyaq Coupé RS začíná na 1 410 000 korunách. Zpráva značně překvapuje. Znamená, že automobilka svůj nejvýkonnější model radikálně zlevnila. Vůz se před modernizací prodával za 1 644 900 korun (standardní SUV), SUV-kupé vycházelo na 1 704 000, obě karosářské verze jsou tak shodně náhle levnější o nezanedbatelných 294 tisíc korun.

Inovovaný Enyaq RS se představil na hokejovém mistrovství světa ve Švédsku. Vůz zrychlí na 100 km/h za 5,4 sekundy, výkon 250 kW je posílán na obě nápravy. Za stejný čas zrychlí na stokilometrovou metu také menší elektromobil Elroq RS, který stojí 1,269 milionu korun. Oba modely se pyšní titulem nejvýkonnější škodovky v historii značky.

Enyaq RS se od ostatních variant vizuálně odlišuje černými detaily karoserie, výrazným předním a zadním nárazníkem a plaketkou RS na blatnících, sebevědomější postoj mají zajistit 20palcová černá kola s aero kryty.

Verze RS je tak nově cenově bližší standardní čtyřkolce, tedy Enyaqu 85x. Ten začíná na ceně 1 229 900 Kč, respektive 1 289 900 Kč v případě Enyaqu Coupé 85x. Rozdíl tak činí 120 tisíc korun.

Zlevnění se v poslední době zákazníci od Škody Auto moc často nedočkali, naposled, a to zhruba před 14 dny, mladoboleslavská automobilka naopak nečekaně zdražila své spalovací modely až o desítky tisíc korun. Vše jsme přehledně popsali zde.

Škoda Fabia začátkem května tak zdražila až o 35 tisíc korun, s litrovým tříválcem o výkonu 59 kW nově začíná na 399 900 korunách, ještě na konci dubna to bylo 364 900 korun. Další motory ve verzi 130 let a 130 let Premium zdražily o 20 až 30 tisíc korun.

Výrazně zdražila i Octavia, a to úplně všechny varianty. Původně stál základní model Essence s 85kW benzinovým motorem 569 900 korun, nyní vyjde na 609 900 korun. Základní provedení Essence zdražilo o 10 až 40 tisíc korun.

Značně zdražil akční model 130 let, s karoserií liftback podražil o 39 až 69 tisíc a začíná na 668 900 korunách a s karoserií kombi o 29 až 59 tisíc a začíná na 698 900 korunách. Verze 130 let Premium zdražila o 54 až 154 tisíc u liftbacku a o 44 až 144 tisíc u kombi.

Jednotlivé verze hatchbacku Scala zdražily až o 40 tisíc, technicky spřízněný Kamiq je dle motoru dražší až o 45 tisíc. Ceny se hýbaly směrem vzhůru i u SUV Karoq, který podražil o 49 tisíc, ceníky se zvedly i v případě Superbu.

Luxusní provedení Laurin & Klement zdražilo se 150kW dvoulitrem o 75 tisíc, se 195kW dvoulitrem ve čtyřkolce o 90 tisíc.

Základní cena velkého SUV Kodiaq se sice nezměnila, s benzinovou patnáctistovkou auto startuje na 995 tisících korunách. Jenže jiné motory už zdražily. Benzinový dvoulitr se 150 kW ve všech výbavách o 80 tisíc korun. Kodiaq RS je dražší o 30 tisíc a startuje na částce 1,5 milionu.

Když se tedy porovnávají ceny sportovní verze Kodiaqu RS vs. Enyaqu RS, je elektromobil levnější o rovných 150 tisíc korun.