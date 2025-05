Netradiční nabíjení elektroaut funguje. Zásuvky přímo v chodníku jsou i levnější

Nabíjení elektroauta přímo v chodníku. Zní jako sci-fi, německá firma Rheinmetall toto řešení přitom přes rok testovala v Kolíně nad Rýnem. Teď zveřejnila výsledky testu. Jako jednu z výhod vyzdvihuje fakt, že města nemusejí být zastavěná mnohdy nevzhlednými sloupky veřejného nabíjení.

Vypadá takto budoucnost veřejného nabíjení elektromobilů či plug-in hybridů? Místo nabíjecích sloupků, kabelů natažených z lamp veřejného osvětlení nebo rovnou klasických stanic, které ve městech rostou dnes, by se brzy auta mohla nabíjet přímo z chodníku. Netrpěla by tolik městská zástavba a podle německé firmy Rheinmetall, která za celý řešením stojí, ani městská pokladna.

Před více než rokem se na dvou ulicích v Kolíně nad Rýnem objevily čtyři nabíjecí obrubníky. Na první pohled byste si jich asi ani nevšimli, ostatně špatná viditelnost byla jednou z nejčastějších výtek, s níž se výrobce i vedení města při testování setkali.

Za dobu testování dokázal nabíjecí obrubník dodat přes 50 MWh energie, při více než 2800 nabíjecích cyklech to znamená v průměru 19 kWh na jedno nabíjení. Kromě toho se podle Rheinmetallu celé řešení ukázalo být spolehlivé a pro uživatele dostupné v 99 procentech testovacího času. I za deště, který na fungování zásuvek nemá vliv, případně ve vysokých i nízkých teplotách. Součástí obrubníku je totiž i chlazení, respektive vyhřívání.

Čtveřice obrubníků se teď z testovací fáze přesune do plně provozní a obrubník jako takový se posune do sériové výroby. Je přitom nasnadě, že by firma chtěla celé řešení rozšiřovat dále možná nejen po celém Německu.

Nabíjení funguje jako na klasickém stojanu, obrubník má v sobě zabudovanou čtečku nabíjecích karet a čipů, respektive QR kód pro autorizaci v aplikaci. Maximální nabíjecí výkon je 22 kW jako u klasických AC nabíječek. Celý nabíjecí obrubník pak váží asi 80 kilo.

Výrobce uvádí, že nabíjecí obrubník by měl být oproti klasickým stanicím levnější: na instalaci i údržbu. Kromě toho z dotazníku, který vyplnila stovka lidí různého věku i pohlaví po zkušenosti s novým řešením, vyplynulo, že oproti běžným stojanům obrubník lépe zapadá do celkového rázu ulice, šetří místo a je méně náchylný k vandalismu.

Obrubník také údajně snižuje možnost nehody, kdy řidič odjede od stojanu s kabelem v autě, a je ho o něco jednodušší používat. Jen ta viditelnost oproti stojanům zaostala, ačkoliv i na tom se během testovací fáze pracovalo (stejně jako se objevila třeba účinnější drenáž). Celkem dostal 4,38 bodu z pěti možných, alespoň tak to tvrdí Rheinmetall v případové studii, kterou k pilotnímu testu vydal.

Kromě Kolína nad Rýnem bylo testování nabíjecího obrubníku zahájeno loni v dubnu i v asi dvanáctitisícové vesnici Nörvenich, která je od něj vzdálená zhruba 35 kilometrů. O vyhodnocení tohoto pilotního projektu, kterým chtěl Rheinmetall zkusit využitelnost řešení i mimo velká města, zatím výrobce obrubníku neinformoval.