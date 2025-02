Renault pochopil, kde leží poklad. Jeho servisy začnou poskytovat péči veteránům

Tradiční francouzská automobilka s bezmála stotřicetiletou historií chce lépe pečovat o svůj historický odkaz. Rozšířením divize The Originals bude poskytovat služby, jaké jsou obvyklé jen u prestižních značek typu Ferrari nebo Porsche.

Majitelé historických renaultů se v blízké době dočkají podpory oficiálních servisů. Značka oznámila, že ještě do konce letošního roku vznikne 25 certifikovaných poprodejních míst po celé Francii. Vybrané lokality mají majitelům veteránů zajistit odbornou péči ve vzdálenosti do 100 kilometrů od jejich bydliště. Osm takových servisů s vyškolenými odborníky je již v provozu, v příštích letech se má síť rozšířit i do zahraničí.

Už třetím rokem nabízí Renault na specializovaných stránkách službu pro ověřování shody vozidel, která majitelům umožňuje získat klasický registrační doklad spolu s certifikáty s uvedením data, kdy jejich auto opustilo továrnu. Součástí certifikátu jsou i výrobní čísla karoserie, motoru i převodovky, barva vozu a jeho výbava.

Na stejné internetové adrese si lze objednat i náhradní díly pro většinu poválečných modelů, které pocházejí od dlouhodobých partnerů Renaultu. Sportovním modelům se věnuje firma Arnaud Ventoux Pieces, čalounění ASCI Sellerie a běžným vozům Melun Retro Passion.

Ceny dílů jsou na veteránské poměry vcelku mírné, například krycí sklo na koncové světlo první generace Renaultu 5 vyjde v přepočtu na 400 korun, rozvodový řetěz pro stejný typ na pětistovku.

Vstřícným krokem automobilky je i zveřejnění kompletních servisních manuálů a katalogů náhradních dílů všech renaultů vyrobených zhruba od začátku padesátých do konce osmdesátých let minulého století. To je pro opraváře starých aut literatura, která jim výrazně usnadní práci. Zároveň jsou k dispozici i krátké instruktážní filmy, kde jsou některé opravy lépe popsány.

K nejstarším modelům, které jsou na stránkách Renaultu takto podrobně zmapovány, patří typy Dauphine a 4CV. Ale k dispozici je i literatura pro vozy, které jsou mezi veteránisty obvyklejší, jako jsou R4, R5, R15 a 17, Fuego, ale samozřejmě také Renault 12 nebo 16.

Francouzská značka v poslední době na historii hodně sází, bere ji jako konkurenční výhodu při soupeření s čínskými automobilkami. Tento rok uvede na trh retro modely R4 a R5, ovšem v moderní podobě a s elektrickým pohonem.