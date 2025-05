Ještě větší skandál. V Rusku si stěžují na bezpečnost dalšího čínského náklaďáku

Po odchodu západních automobilek z Ruska obsadily místní automobilový trh čínské značky. Platí to i o nákladních vozech, které však letos čelí zevrubnému prověřování ruskými úřady. Nejnověji se do hledáčku inspektorů dostal Sitrak, který je hned po Kamazu druhou nejprodávanější značkou v Rusku. Někteří odborníci tvrdí, že nekompromisní postup proti čínským výrobcům hraje do karet ruské značce.

"Třináctého května zahájil Rosstandart neplánovanou kontrolu čínských nákladních vozidel značky Sitrak", píší ruské noviny Gazeta s odvoláním na webové stránky úřadu. Před třemi měsíci přitom podle stejného scénáře proběhla inspekce u značky Shacman, třetí nejoblíbenější značky v Rusku. Výsledkem kontroly byl zákaz prodeje modelu SX3258, čímž výrobci vznikla škoda vyčíslená na 115 miliard rublů (28 miliard korun). Související "Korejská kvalita je zpět." Do Ruska se vrátila první západní automobilka 10 fotografií Automobilka Sitrak čelí v poslední době vlně stížností související s dopravními nehodami a také z důvodu, že se v Rusku vyhýbá svolávacím akcím, které by napravily technické nedostatky. "Nákladní vozy Sitrak a Howo nejsou vybaveny zařízeními pro tísňové volání splňující požadavky na typové schválení vozidla. Místo toho výrobci nainstalovali jednodušší a levnější systém," upozorňuje místopředseda Národní automobilové unie Anton Šarapin. "Za necelý rok byly tyto vozy v Rusku účastníky 422 nehod, úřady proto nařídily jejich svolání do servisu. Kampaň výrobce se však nakonec týkala jen 209 aut z celkového počtu dvou tisíc," dodává Šarapin. "Kontrolou společnosti Sitrak bylo pověřeno 18 osob a bude probíhat až do 26. května," doplňuje telegramový kanál Mash. Toto je pokračování příběhu se společností Shacman, který se stal jakýmsi precedentem. Situace kolem Sitraku je alarmující, vypadá to na vysoké náklady i ztrátu reputace, píše Gazeta. Podle bývalého šéfa Ruské asociace prodejců automobilů Olega Mosejeva se přísnými kontrolami zahraničních společností snaží stát podpořit domácí výrobce a donutit čínské firmy lokalizovat výrobu svých aut v Rusku. "Samozřejmě že kontroly čínských značek hrají Kamazu do karet," míní Mosejev. Související Skandál za 115 miliard. V Rusku zakázali prodej čínského náklaďáku, prý je nebezpečný 5 fotografií Automobilový expert Sergej Cyganov s jeho slovy souhlasí. Inspekce společnosti Sitrak podle něj znamená, že Rosstandart, který v Rusku schvaluje nové vozy do provozu a bdí nad dodržováním technických předpisů, tím převzal kontrolu i nad spřízněnou značkou Howo. "Teď zbývají už jen značky Dongfeng a FAW. Jelikož Dongfeng má velmi dobré kontakty s automobilkou GAZ, bude kontrolován jako poslední. Ale FAW by mohla být další na řadě," míní Cyganov s tím, že stát se nyní snaží důkladněji prověřovat konkurenty ruské značky Kamaz. Skutečnost, že si ruské úřady na čínské automobilky "zasedly", ještě neznamená, že k tomu nemají žádný důvod. "Mají spoustu stigmat. Ti, kteří se podílejí na dovozu a prodeji nákladních aut, vědí, že mnoho čínských vozů přicházejících do Ruska se liší od toho, co mají předepsáno v typovém schválení," uzavírá Cyganov.