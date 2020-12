Koronavirus působí polovodičovou krizi. Nedostatek čipů musí řešit i Škoda

Automobilka Volkswagen se potýká s nedostatkem polovodičů a upraví podle toho v prvním čtvrtletí 2021 výrobu v Číně, v Severní Americe a v Evropě. Kromě vozů značky VW se výpadek dodávek součástek dotkne i Seatu, Škody a v omezené míře Audi. Zasaženými modely jsou typy postavené na platformě MQB, tedy například Škoda Octavia nebo VW Golf.

Příčinou krize je to, že výrobci polovodičů dříve během koronavirové krize směřovali svou produkci do jiných odvětví než do automobilového průmyslu, například do oblasti spotřební elektroniky. Automobilovému odvětví, v jehož případě výroba opět začíná nabírat na obrátkách, se nyní po oživení polovodičů nedostává.

"Pociťujeme nyní celosvětový nedostatek polovodičů," uvedl za koncern v prohlášení Murat Aksel, jmenovaný člen představenstva koncernu pro nákup. Před nedostatkem součástek varovali i přední dodavatelé, Bosch a Continental. Problém se nejprve měl týkat především Číny, ale stává se z něj globální záležitost.

A nemusí být jen chvilková, podle vyjádření Continentalu může trvat šest až devět měsíců. "Výrobci polovodičů sice navýšili kapacitu kvůli zvýšené poptávce, požadované množství ale bude dostupné až za šest a devět měsíců. To je dáno běžnými dodacími lhůtami v tomto průmyslovém odvětví," upozorňuje firma.

Jednou z nejvíce zasažených továren v rámci koncernu je podle Automotive News Europe hlavní závod koncernu v dolnosaském Wolfsburgu. Někteří tamní zaměstnanci mají nařízenou prodlouženou dovolenou. Místo čtvrtého ledna přijdou do práce až osmnáctého.