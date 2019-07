Bude Škoda Auto vyrábět elektrický moped? Svezli jsme se na konceptu Klement

Na Klementovi by mohla přijet Manka z Chytré horákyně, kdyby po ní prokurátor chtěl, aby se za ním dostavila na kole-nekole. Přesně by splnila zadání ze slavné pohádky od Boženy Němcové. Koncept od Škody Auto sice jako cyklistické kolo vypadá, ale ve skutečnosti jím není.

S bicykly to vše začalo Název konceptu Klement má opodstatnění, automobilka s ním odkazuje na své počátky. Václav Klement chtěl v roce 1894 reklamovat své porouchané kolo značky Germania, což firma odmítla s tím, že má dopis napsat ve srozumitelném jazyce (byl psaný česky). To Klementa dopálilo a rozhodl se kola začít vyrábět sám. O rok později se spojil s Václavem Laurinem a vznikla firma Laurin & Klement vyrábějící bicykly značky Slavia. O čtyři roky později vyrobili první mladoboleslavský motocykl, v roce 1905 první automobil Voiturette A. V roce 1925 dochází k fúzi firmy Laurin & Klement s plzeňskými strojírnami Škoda.

Automobilka i v současnosti vyrábí jízdní kola, aktuálně má v nabídce 16 typů od dětských přes silniční až po horská elektrická. Zároveň je už 15 let oficiálním hlavním partnerem závodu Tour de France, podporuje i další cyklistické podniky, například La Vuelta, Paris-Nice, Paris-Roubaix, La Flèche-Wallonne a Liège-Bastogne-Liège.

Zhruba před jedenapůldruhým rokem automobilka rozběhla projekt vypsaný pro zaměstnance, který řeší otázku takzvané mikromobility. Do té spadají i koncepty souhrnně označované "poslední míle", na kterých je možné se dopravovat od zaparkovaného auta na kraji města do centra, ekologicky a rychle, aniž by řidič musel trávit čas v kolonách.

Například Seat už prodává elektrickou koloběžku eXS KickScooter a další automobilky už na svých konceptech intenzivně pracují (více jsme o konceptech psali zde).

Do zmíněného projektu se přihlásila i Bára Opletalová, pětadvacetiletá dáma původem z Třince, která vystudovala Fakultu dopravní na ČVUT. "S tátou jsem mládí trávila v garáži vrtáním se v motoru našem trojkovém VW Transporteru, ale zároveň jsem fanynka do elektromobility. Proto mě projekt nadchl," říká Bára.

Dnes nově vzniklý mikro-tým specializující se na mikromobilitu ve Škodě Auto Bára vede. "Sešlo se nám zhruba dvacet nápadů, nejen na na různé individuální dopravní prostředky, ale také na různé typy služeb. Co přesně, vám samozřejmě říct nemůžu, protože spoustu těchto nápadů dál rozvíjíme," dodává Bára Opletalová.

Prvním projektem je koncept Klement. Pokud máte pocit, že jste ho už někde viděli, je to proto, že si odbyl světovou premiéru na ženevském autosalonu v živém přenosu před kamerami a novináři z různých koutů světa. Na tiskovou konferenci na něm přijel Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda.

Proč to není kolo, jak jsme zmínili v úvodu? Má sice rám, dvě vyplétaná kola a řídítka, ale žádný řetěz, přehazovačku nebo kabely, pouze čistý design, mimochodem navržený design studiem Škoda, ve kterém se běžně navrhují automobily.

Tam, kde byste čekali běžné pedály, je však něco jiného - dva malé nášlapy, které se pomocí chodidel pohybují vpřed nebo vzad. Dopředu se kolo rozjede, dozadu naopak zastaví. Klement totiž pohání elektřina.

V masivním rámu jsou ukryté dvě baterie s kapacitou 1250 Wh, v zadním kole se nachází elektromotor, v předním kole brzda s ABS. Výkony Klementu jsou působivé, vygeneruje 4 kW, běžná elektrická kola mají do 2,5 kW. Právě proto nejde o typické elektrokolo. Klement je schopný upalovat rychlostí 50 km/h.

Navíc skvěle zrychluje, takže se skutečně tak trochu podobá elektrickým mopedům. Mimochodem, v řídítkách jsou integrované blinkry, na rámu LED osvětlení a stroj má i brzdové světlo. Na jedno nabití ujede 62 kilometrů a nabije se zhruba za 3,5 hodiny.

"Důležitá pro nás vyla také konektivita, takže na rám je možné uchytit chytrý telefon, který se navíc indukčně při jízdě nabíjí. Díky příslušné aplikaci se zobrazuje aktuální rychlost, stav baterií i další funkce. Skrze mobil bude možné stroj i zamknout," dodává Bára Opletalová.

Klementa jsme krátce vyzkoušeli na cestách v parku Stromovka, během chvilky se rozjede na rychlost 50 km/h a je příjemně stabilní, na ovládání se dá zvyknout okamžitě, jen zprvu člověk automaticky chce "šlápnout do pedálů", které tu chybí.

Od Ženevy Bára a její tým sbírají názory od novinářů a veřejnosti a uvažují, jak Klementa vylepšit. "Jsme před rozhodnutím, kam koncept směřovat. Když mu zůstanou tyto výkony, bude to znamenat splnit legislativně podmínky pro elektrické mopedy, což znamená třeba doplnit ho registrační značkou a běžnou brzdou," dodává Bára.

Běžné elektrické kolo už ostatně Škoda Auto v nabídce má, a to jak v pánské, tak dámské verzi a začíná na částce 60 tisíc korun. Pokud ale Klement zůstane v kategorii elektrických mopedů, bude to vyžadovat od jezdce vlastnictví příslušného řidičského průkazu (AM).

Vylepšování v procesu

Na základě nápadů si tým nechal postavit vylepšenou verzi s brzdou a také nášlapy ve vyšší poloze, aby se s nimi neškrtalo při přejezdech obrubníků. V plánu je, že by bylo možné stroj dobíjet skrze tažné zařízení automobilu a uvažuje se dokonce i o možnosti, že by se Klement dal rozložit na tři díly a pohodlně vozit v kufru.

Kdy přesně se Klement dostane do sériové podoby a jak přesně bude vypadat, je zatím ve hvězdách. "Už teď ale víme, že je to jen jeden z mnoha projektů, které máme v hlavě, menší dopravní prostředky, které budou skladné do kufru, doufejme budou následovat," dodává Bára Opletalová. Ale u Klementa zůstává myšlenka, že byste se na něm mohli jezdit, aniž byste auto vůbec potřebovali.