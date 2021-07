Jmenuji se Bond, vlastně Diesel. BMW 530d ukazuje, proč naftě dosud neodzvonilo

Filmem Zítřek nikdy neumírá z roku 1997 provázela agenta 007 nevšední limuzína BMW. Neprůstřelná, vetřelcům se bránila vnějšími klikami pod proudem i tryskami slzného plynu a nechala se řídit ze zadního sedadla. To dnešní sériový typ 530d neumí, ale zase dokáže zachovat vynikající dynamiku i dlouhý dojezd při splnění nejpřísnějších exhalačních norem. Což je samo o sobě úkol hodný Jamese Bonda.

Šest let po aféře Dieselgate zůstává vznětový motor u některých politiků a médií na tapetě. Je prý zastaralý, špinavý a zodpovědný za zdravotní potíže lidí ve městech. Některé radnice ho chtějí úplně zakázat, třeba Paříž a Řím od roku 2024.

Tyto kroky byly vyhlášeny ještě před uvedením poslední generace dieselů, které se v čistotě spalin nejen vyrovnaly, ale i překonaly motory na benzin. Je smutným svědectvím ideologičnosti a předsudečnosti současné západní politiky, že vývoj technologií nereflektuje a na zákazech trvá.

Diesel jistě není ideální pohon do města. Rozsáhlá soustava katalyzátorů je drahá a potřebuje čas na zahřátí, na což cesty s dětmi do školky nestačí. Z menších a levnějších aut proto nafta přirozeně mizí a to je - spolu se současnou normou Euro 6d - účinný regulátor zlepšující ovzduší měst. Jenže i v nich žijí a pracují lidé, kteří potřebují jezdit na delší vzdálenosti. A na to zatím nikdo nevymyslel pohon praktičtější, účinnější a za celý životní cyklus vozidla ekologicky šetrnější než diesel.

Příkladem toho je BMW pětkové řady, které dnes testujeme. Ředitelský vůz vyšší střední třídy, jaký si nikdo nekupuje na ježdění pro rohlíky. S pětimetrovou délkou těžko zaparkuje jinde než na vyhrazených místech před firmou, bankou či tenisovým klubem. Posádku však dokáže téměř teleportovat na tisícikilometrové vzdálenosti.

Design vozu uvedeného před čtyřmi lety netřeba blíže představovat. Moderními prostředky vyjadřuje tradice značky, působí harmonicky i vyváženě a to vše spojuje se špičkovou aerodynamikou. Například velká čelní maska chladiče se otevírá jen podle potřeby, aby pod kapotu neproudilo a nevířilo zbytečně moc vzduchu.

Usednutí dovnitř plně ospravedlní majestátní rozměry. Atmosféra uvnitř je příjemně vzdušná, pětka v žádném směru nepřipouští prostorové kompromisy. Z předních příplatkových anatomických sedadel se po sebedelší cestě nechce vystupovat. Mimochodem "lámací" opěradlo s nastavením sklonu zvlášť pro bedra a zvlášť pro lopatky nenabídne Audi ani Mercedes. Za pochvalu stojí přehledné menu komunikačního systému, audio Harman Kardon hraje spíš průměrně.

Skutečným důvodem pětimetrové délky je klasická koncepce pohonu s motorem uloženým podélně mezi předními koly. Agregát tedy zasahuje více dozadu a kabina mu musí ustupovat. Výhodou je rovnoměrné rozložení váhy mezi přední a zadní kola, z něhož plynou vyhlášené jízdní vlastnosti. Pětka mění směr s lehkostí téměř nepochopitelnou, takže chce-li James Bond někomu bezpečně ujet, je na správné adrese. Poddajné pérování z něj přitom nevytřese duši ani na českých silnicích.

No a nakonec je tu ten diesel. Má šest válců a dvě turbodmychadla, díky čemuž dosahuje dole pohotové síly a nahoře vysokého výkonu. My testujeme slabší variantu 530d s 650 newtonmetry a 210 kilowatty. Dlužno dodat, že dražší 540d už není silnější o moc. Nejdivočejší M550d s pletencem čtyř turbodmychadel z nabídky zmizelo, vedle rozměrných katalyzátorů nutných pro normu Euro 6d se takový heligón zkrátka nevešel.

Týden testu nás ovšem přesvědčil, že víc než 530d není třeba. V nízkých otáčkách motor hýbá majestátní limuzínou neslyšně, jakoby silou vůle, aby se ve středním pásmu nadechl ke cvalu, který polevuje až před červeným pásmem u 5000 ot./min. Ze 160 km/h ke dvěma stům zrychluje asi jako Octavia ze šedesáti na sto a maximálce 250 km/h nemáme důvod nevěřit.

S těmito dovednostmi se přitom pojí výborná účinnost. Za týden testu auta, vybaveného navíc pohonem všech kol, jsme dosáhli spotřeby 6,5 litru. Jízda po dálnici legálními 130 km/h dokonce skončila jen odběrem 6,3 litru. Je tomu tak právě proto, že katalyzátory stíhají zpracovat velký proud spalin při rychlé jízdě, tudíž samotný motor nemusí kvůli emisím dělat kompromisy v účinnosti.

Mild-hybridní sestava s elektromotůrkem o výkonu 8 kW pomáhá ve městě, kde se často střídá zrychlení a zpomalení. Reakce systému, který po uvolnění pedálu plynu někdy rekuperačně brzdí a jindy ne, nejsou právě intuitivní, ale to je za snížení spotřeby snesitelná daň.

BMW 530d xDrive Motor: naftový 6válec, 2993 cm3 + elektro

Výkon: 210 kW při 4000 ot./min + 8 kW

Točivý moment: 650 Nm při 1500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,6 s

Kombinovaná spotřeba: 4,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 530 l

Cena: od 1 678 300 Kč

Pointa příběhu spočívá v tom, že jak spotřeba paliva a z ní vyplývající emise CO2, tak exhalace zdravotně škodlivých látek jsou shodné, v některých ohledech i nižší než u benzinového Golfu 1.0 TSI. Ovzduší Říma, Paříže ani dalších měst tedy zákazem aut jako BMW 530d nic nezíská. Jen James Bond bude muset před vjezdem do centra nejspíš přesednout na sdílené kolo. A to jsme zvědaví, jak dokážou v Hollywoodu zařídit, aby bylo neprůstřelné.