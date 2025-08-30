Auto

"Jízda způsobuje orgasmus," směje se sběratel. Unikátní Čechie burácely Prahou

před 2 hodinami
Od Národního technického muzea v Praze v pátek dopoledne vyjelo pět motocyklů Čechie-Böhmerland. Rodina sběratele Jiřího Zezulky a jejich přátelé na nich zamířili do Krásné Lípy, kde se koná 27. mezinárodní sraz a současně oslava 100 let od zahájení výroby této české motocyklové legendy.
Unikátní nejdelší historické motorky na světě vyjely z Prahy na sraz | Video: Eva Srpová

Páteční ráno v Praze rozhodně motorkářům nepřálo, a už vůbec ne takovým, kteří plánovali vyrazit na několikahodinovou jízdu na téměř stoletých strojích, jichž se dochovalo jen pár desítek a mají nedozírnou hodnotu.

Kapky bubnovaly na nádrže masivních motorek s trubkovým rámem a jedinečnými plechovými diskovými koly. Ohlušující burácivý zvuk otáčel hlavy udivených kolemjdoucích, na mokrém asfaltu se rozlévaly barevné benzínové skvrny smíchané s olejem.

"Myslel jsem si, že pánové to vzdají, ale nenechali se deštěm odradit," směje se Arnošt Nezmeškal, ředitel Muzea dopravy v Národním technickém muzeu. Právě od letenské budovy NTM vyrazila kolona pěti strojů Čechie-Böhmerland. Rodina Jiřího Zezulky a jejich přátelé usedli na motocykly, které se startují těžko a jezdí se na nich ještě obtížněji.

Přesto se vydali směrem na sever do Krásné Lípy, kde se v sobotu koná 27. mezinárodní sraz těchto unikátních strojů. Letos s ještě větším významem než jindy, ostatně proto skvadra motorkářů vyrazila z Prahy, připomíná tak sto let od chvíle, kdy v Krásné Lípě vznikl první Böhmerland.

Startování je malý rituál. "Důležitý je předstih a najít okamžik, kdy je motor v kompresi," vysvětluje Nezmeškal, který na jedné ze dvou Čechií, kterou má NTM ve sbírkách, vyrazil za ostatními účastníky v pátek navečer. "Pak to zkusíte nakopnout - a ona vás kopne zpátky tak, až máte pocit, že vám zlomí všechny kosti," směje se. "Když už se to rozběhne, musíte hlídat bohatost směsi. Na jízdu páčku na řídítkách otevřu, aby to táhlo," ukazuje složitost celého procesu. 

Jízda je podle něj zážitek, který nemá s komfortem nic společného. "Je to příšerný kostitřas a peklostroj, ale já to miluju," přiznává upřímně Arnošt Nezmeškal, který sraz v Krásné Lípě organizuje. Podobně mluví i jednasedmdesátiletý Jiří Zezulka, který Čechie sbírá už desítky let.

"Přiznávám, že jízda způsobuje orgasmus," směje se, čímž má na mysli fakt, že není vzadu odpružená, a tak jezdec cítí každý hrbolek a výmol a třese se, jako by seděl na staré pračce Tatramat a poskakoval na ní po koupelně.

Pro rodinu Zezulků mají tyto stroje zvláštní význam. "První Böhmerland se u nás objevil v roce 1969," vzpomíná sběratel. "Pak jsem začal vydávat inzeráty, že je koupím. Renovace byla tvůrčí činnost - když něco chybělo, musel jsem to vymyslet a nechat vyrobit," popisuje.

Dnes už má rodina tolik strojů, že se s úsměvem říká: "Pro každého vnuka jedna Čechie." Na letošní cestu se přidala i jeho dcera Eliška a samozřejmě syn Jiří, se kterým stroje společně renovují a opečovávají.

Jedinečné Čechie

Motorky, které vznikaly v Krásné Lípě mezi lety 1925 a 1939, přežily hospodářskou krizi i konkurenci. Byly v mnoha ohledech jedinečné, a to už i svým vzhledem. Konstruktér Albin Hugo Liebisch se zapsal do dějin nejen tím, že vyvinul nejdelší motocykl na světě (na délku měří 3,2 metru), zmíněná kola byla ve své době unikátem. Původně byla litá, čímž si drží prvenství za jejich použití, později plechová.

Motor je Liebischovy vlastní konstrukce a jedná se o čtyřdobý dvouventilový jednoválec o objemu 600 cm³ s ventilovým rozvodem OHV. Později přišel ještě s jednoválcovým dvoudobým motorem 350 cm³. Vzniklo jen asi 750 motorek. Značka se udržela až do konce třicátých let, kdy ji zastavila až okupace.

Kolik se jich do dnešní doby dochovalo, není sice přesně spočítané, Arnošt Nezmeškal ale hovoří o zhruba 70 strojích. "Je ale potřeba si dát pozor na to, že vznikají repliky. Každopádně jde o naprosto unikátní a vzácné stroje a každé renomované motocyklové muzeum ve světě by si ji přálo mít." 

Je proto rád, že NTM vlastní hned dva stroje, s pojízdným strojem se pravidelně srazu účastní. Arnošt Nezmeškal je současně také kurátorem plánované výstavy k letošnímu 100. výročí, na které budou k vidění všechny základní typy motocyklů Čechie-Böhmerland včetně nejdelšího motocyklu na světě, tedy modelu dokonce pro čtyři osoby, a veřejnosti se představí příběh této značky. 

"Výstava s názvem Böhmerland nebo Čechie: Nejdelší motocykl na světě, se otevře v listopadu a jsem rád, že nám své stroje zapůjčí různí sběratelé z celého světa," popisuje Nezmeškal.

Zda on vnímá motorku víc československou, nebo německou, když konstruktér Albin Hugo Liebisch byl Němec a žil v tehdy převážně německé Krásné Lípě (Schönlinde) na Děčínsku, tedy v oblasti Sudet, odpovídá vtipně: "Je zkrátka Böhmisch. Pro Čechoslováky ji prodával jako Čechii, pro Němce Böhmerland."

Déšť nakonec páteční ráno nikomu nevadil. Spíše podtrhl, že Čechie-Böhmerland není nikdy o pohodlí, ale vždycky o odvaze. Stroje, které dokážou unavit, potrápit a nadělit modřiny, přesto v srdcích svých jezdců zůstávají jako milovaná burácející legenda. 

Podívejte se na fotogalerii:

