Auto

Hadrák v Americe čeká na nového majitele. Vzácný Velorex ani nemá cenovku

Hadrák v Americe čeká na nového majitele. Vzácný Velorex ani nemá cenovku
Zobrazit 18 fotografií
Foto: Mecum Auctions
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Bratři Stránští ho vyvíjeli ještě za války, jeho výroba ale začala až za hlubokého socialismu. Velorex, kterému se přezdívalo hadrák nebo splašený stan, se nakonec stal prodejním úspěchem nejen v Československu, ale také dalších zemích socialistického bloku. Vozítko původně určené pro invalidy také občas doputovalo do kapitalistické ciziny. Jedno si teď můžete koupit ve Spojených státech.

Hadrák v Americe, i tak by se klidně mohla jmenovat nadcházející aukce síně Mecum Auctions v Chicagu. Jedním ze skoro tří stovek aut a motorek, které v září mohou změnit majitele, totiž bude i Velorex. Tříkolka s rámem potaženým koženkou přitom v USA nepatří mezi typické zástupce československé automobilové scény.

Související

Aero 50 od Sodomky se prodalo za 8,5 milionu. Porsche z animáku stálo desetinásobek

Aero 50 Dynamik Sodomka
24 fotografií

Tuto pozici pro sebe vyhradila Tatra, sem tam se objeví také Laurin & Klement nebo Aero. Jak vlastně konkrétní kousek s typicky hnědou koženkou zvenku a červeným čalouněním uvnitř za moře doputoval, aukční síň v popisku neříká, a ani na dotaz redakce v době uzávěrky článku nebyla schopná odpovědět.

Velorex z roku 1957 už tam ale dle indicií musí být docela dlouho. Podle dostupného popisu totiž v roce 2006 obdržel cenu od amerického klubu historických automobilů AACA, jenž patří mezi nejvýznamnější v zemi a aktuálně má celosvětově skoro 55 tisíc členů.

Vyvolávací cenu tříkolka nemá, stejně jako aukční rezervu. A tak je možná prodejní částka skutečně ve hvězdách. Alespoň nějakou indikaci nabízí jiná aukční síň RM Sotheby’s: ta totiž v minulosti dva Velorexy prodala. Levnější byl kousek z roku 1969, který před devíti lety změnil majitele za 6050 dolarů (podle tehdejšího kurzu asi 147 tisíc korun). Naproti tomu model z roku 1959 změnil dokonce před dvanácti lety majitele za 12 650 dolarů (dle tehdejšího kurzu asi 247 tisíc korun).

Jak napovídá už rok výroby, aktuálně nabízený kousek už patří do pozdější série po několika modernizacích. Přestože síň Mecum Auctions v popisku auto označuje jako Velorex Oskar, podle změn z podzimu 1956 už by se měl stroj jmenovat Velorex 16/250.

Související

Vzácná Tatra 77 v Americe překvapila svou cenou. Nepomohla ani nákladná renovace

Tatra 77 aukce USA
33 fotografií

S bratry i bez bratrů

Vývoj tříkolky známé nejprve jako Oskar, což je přesmyčka spojení "kára na ose", zahájili bratři Mojmír a František Stránští ještě během druhé světové války. V roce 1945 si tříkolku nechali patentovat a na konci čtyřicátých let původně duralový plech či různé typy látek nahradila jako materiál vnějších dílů karoserie koženka. Tou byl potažený trubkový rám.

Související

Leze se do toho jako za kulomet. Josef Abrhám je navždy spjatý s hadrákem Velorexem

Velorex
20 fotografií

Oba bratři skládali nejprve tříkolky ručně podle individuální objednávky, jenže doba rámovaná centrálním plánováním svobodnému podnikání nepřála a reálně hrozilo, že pozoruhodný nápad zůstane jen dalším výrobkem, který rychle kvetoucí komunistický režim zadupe do země. Nakonec se tříkolku povedlo registrovat jako vozidlo určené pro invalidy a v roce 1951 tak zahájit jeho sériovou výrobu.

Vzadu umístěný jednoválcový motor s výkonem 6,5 kW, který přes dvojici řetězů poháněl zadní kolo, pocházel z motocyklu Jawa 250, další komponenty používal Oskar z motocyklů ČZ a vyjížděl na 19palcových kolech. Mezi invalidy byl o vozidlo zájem, produkce se tak přesunula do větších prostor, bratři Stránští ale nad výrobou postupně ztratili dohled.

František v lednu 1954 zemřel po nehodě v jedné z tříkolek, Mojmír následně skončil jako vedoucí závodu na jejich výrobu. V následujícím roce byl navíc kvůli politice a neshodám vyhozen z Velodružstva z Hradce Králové, pod nějž zmíněný závod spadal.

Související

Utajený Honeckerův mercedes stál jako deset volkswagenů, třícípá hvězda byla tabu

Mercedes G-Klasse Erich Honecker
18 fotografií

V roce 1954 se poprvé objevilo označení Velorex, tehdy ještě jako doplněk pro jméno Oskar. Následovala řada změn, jejichž přísun neutuchal ani v následujících letech. Vše vyvrcholilo v roce 1963, kdy se Velorex - už bez jména Oskar - dočkal dvou nových motorů.

Jednak šlo o jednoválec ČZ o objemu 172 cm3 s výkonem 4,5 kW, který dostala verze 16/175, a jednak o dvouválec z Jawy 350 o objemu 344 cm3 s výkonem 12,5 kW, který dostala verze 16/350. Oba nové motory dostaly dynamostartér, motor bylo navíc možné roztočit v opačném směru. Manuální převodovka zůstala.

Produkce po dalších průběžných změnách skončila v roce 1971, za dvacet let vzniklo dohromady asi 15 200 Velorexů. Dobrá polovina z toho byla vyvezena do dalších socialistických zemí, především Polska, Maďarska a Bulharska. Auto proslavil také film Vrchní, prchni.

Související

Další nepovedená renovace, nebo skrytý poklad? V Americe draží zelenou Tatru 87

Tatra 87 aukce USA
20 fotografií

Závěrem dodejme, že Velorex nabízený v Chicagu patří do sbírky bohatého podnikatele hlavně v oblasti realit Larryho Klairmonta. Ten zemřel v 94 letech v červenci 2021 a zůstaly po něm téměř tři stovky aut a motorek. "Jeho" Velorex se bude dražit v neděli 21. září, o den dříve jde do prodeje zelená Tatra 87 (psali jsme zde).

Prohlédnout si 18 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

"To si sedne, jeďte." Rusovi se nový UAZ Patriot porouchal po 20 kilometrech jízdy

"To si sedne, jeďte." Rusovi se nový UAZ Patriot porouchal po 20 kilometrech jízdy
10 fotografií

Pokuta až 440 tisíc korun. Vyhazovat odpadky z okna auta přijde v Itálii draho

Pokuta až 440 tisíc korun. Vyhazovat odpadky z okna auta přijde v Itálii draho

Rozsudky jménem republiky. Autoklub rozebral pět soudních verdiktů jízdy na červenou

Rozsudky jménem republiky. Autoklub rozebral pět soudních verdiktů jízdy na červenou
5 fotografií

Návrat Češky, kterou proslavila podprsenka. Eva Herzigová zazáří v kalendáři Pirelli

Návrat Češky, kterou proslavila podprsenka. Eva Herzigová zazáří v kalendáři Pirelli
13 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem aukce velorex

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Zelenskyj přiletěl do Berlína, přijal ho Merz. Zúčastní se videokonference s Trumpem

ŽIVĚ
Zelenskyj přiletěl do Berlína, přijal ho Merz. Zúčastní se videokonference s Trumpem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 8 minutami
Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Ukrajinci potřebují munici. Proč brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Německá zbrojovka chce výrazně navýšit produkci munice, výstavba ukrajinské továrny má však zpoždění.
před 51 minutami
Pro Fialu a spol. nemusí být volby ztracené. I před čtyřmi roky výrazně ztráceli

Pro Fialu a spol. nemusí být volby ztracené. I před čtyřmi roky výrazně ztráceli

Poučení z historie mluví jasně: do voleb je ještě pořád dost času. A jejich výsledek může být o dost jiný, než jak se nám to teď jeví.
před 1 hodinou
Policie ukončila vyšetřování v případu, kde je Feri viněn z dalšího znásilnění

Policie ukončila vyšetřování v případu, kde je Feri viněn z dalšího znásilnění

Nyní má obviněný možnost se seznámit se spisem, může také činit návrhy na doplnění vyšetřování.
před 1 hodinou

Hadrák v Americe čeká na nového majitele. Vzácný Velorex ani nemá cenovku

Hadrák v Americe čeká na nového majitele. Vzácný Velorex ani nemá cenovku
Prohlédnout si 18 fotografií
před 1 hodinou
Plzeňský fotbalový kanón? O Viktorii má zájem zbrojařský magnát Strnad

Plzeňský fotbalový kanón? O Viktorii má zájem zbrojařský magnát Strnad

Podle informací deníku E15 probíhají pokročilá jednání o prodeji fotbalové Viktorie Plzeň.
před 2 hodinami
Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

Jeden z nejprodávanějších světových autorů, jehož knihy jsou spouštěčem mnoha spekulací, navštíví českou metropoli v září.
Další zprávy