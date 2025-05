"Korejská kvalita je zpět." Do Ruska se vrátila první západní automobilka

Žádný šedý dovoz prostřednictvím překupníků ze třetích zemí, tohle je oficiální. Korejská značka SsangYong, nedávno přejmenovaná na KGM, spustila v Rusku prodej aut a snaží se do země přenést i výrobu. V porovnání s Českem jsou ale ceny celkem čtyř nabízených modelů dvojnásobné.

"Jedná se o korejskou výrobu. Motory byly vyvinuty společně s rakouskou společností AVL, máme japonskou automatickou převodovku a americký pohon všech kol. Tedy všechny atributy solidního a spolehlivého vozu," řekl úvodem tiskové konference k návratu korejské značky na ruský trh Vitalij Osipov, generální ředitel společnosti Reks Motors, která KGM v Rusku nově distribuuje.

A Korejci se rozhodně nehodlají držet zpátky. Letos chtějí na místním trhu udat 20 tisíc aut - 60 procent z tohoto počtu by měl tvořit model Torres, čtvrtina má připadnout na Rexton, desetina na Korando a každý dvacátý prodaný vůz by měl být Tivoli.

"Existují plány na organizaci výroby vozů KGM v Rusku," nastínil dále Osipov, "chápeme, že za současné situace, kdy je automobilový průmysl regulován, se bez výroby v Rusku neobejdeme."

Podle Osipova již KGM dosáhlo dohody se společností Avtotor, která v Kaliningradu montuje vozy čínské značky SWM. Než Rusko přepadlo Ukrajinu, byl závod v ruské exklávě vytížen montáží vozů mnichovské automobilky BMW.

V současnosti, kdy KGM do Ruska auta pouze dováží, jsou jeho výrobky kvůli clům a nedávno zavedeným "recyklačním poplatkům" drahé. Například v Česku oblíbený model Korando, který je v nabídce od 519 900 korun, vyjde v Rusku na nejméně 3 840 000 rublů. V přepočtu to podle aktuálního kurzu dělá 1 034 000 korun, tedy takřka přesně dvojnásobek.

"Mají nadprůměrnou světlou výšku, dvojité pozinkování karoserie a výbavu do zimy," vypočítává šéfredaktor populárního časopisu Za ruljom Maxim Kadakov důvody, proč by Rusové mohli dát přednost KGM před čínskou konkurencí, "nikdo ale neočekává, že po KGM bude velká poptávka. SsangYong míval své zákazníky, ale v roce 2014, kdy tu začínal, byl trh mnohem větší. Prodávalo se 2,3 milionu nových aut ročně, zatímco loni to bylo jen 1,57 milionu," uvádí Kadakov pro ruský server Expert.

Čísla zároveň vypovídají o stavu ruské ekonomiky - deset let poté, co Rusko anektovalo Krym, je prodej aut na dvou třetinách množství, které bylo obvyklé před začátkem konfliktu.

KGM však dost možná není poslední korejskou automobilkou, která nechce čekat až na konec války. Portál News uvádí, že Kia má v úmyslu prodat na ruském trhu do konce letošního roku 50 tisíc aut, o návratu prý uvažuje i Hyundai. To se po invazi vojsk na Ukrajinu v roce 2022 zbavilo svého výrobního závodu v Sestrorecku, podle prodejní smlouvy si však ponechalo právo na zpětný odkup po dobu tří let. Pokud by jej letos nevyužilo, továrna by pro něj byla ztracena.

V komplikované situaci je i mladoboleslavská Škoda - před válkou pro ni bylo Rusko třetím největším odbytištěm s přibližně 100 tisíci prodanými auty ročně a sedmiprocentním podílem na trhu. Její postoj k návratu je však na rozdíl od Korejců jiný. "Škoda Auto je za všech okolností odpovědná společnost, která plně respektuje a důsledně dodržuje veškerá pravidla mezinárodních sankcí. Obnovení obchodních aktivit v Rusku ani navázání nových obchodních vztahů s ruskými subjekty se neplánuje," uvedla na dotaz redakce mluvčí automobilky Michaela Sklenářová.