Jeho věnec umí měnit tvar. Audi si nechalo patentovat bizarní volant

Automobilky se zas a znovu snaží přetvořit vynález, který dobře slouží už 125 let. Nejnověji si na věnec volantu posvítilo Audi - pomocí kloubového mechanismu mu vtiskne podobu, která řidiči nejlépe vyhovuje.

Co byste řekli tomu, kdyby volant nevypadal jako obruč, ale spíš jako knipl v letadle? Takhle nějak se ptali marketéři ze Stuttgartu, když před čtvrt stoletím přiváděli na svět polozapomenutou značku luxusních aut Maybach. Argument, že kulatý volant vlastně není při řízení vůbec praktický, však už v zárodku narazil na nepochopení potenciálních zákazníků. K realizaci leteckého volantu nikdy nedošlo.

To Elon Musk se o dvě desetiletí později nikoho moc neptal a "beraní rohy" místo volantu Teslám S a X prostě naordinoval. I on však rychle zařadil zpátečku, dnes si tak mohou zájemci o teslu v konfigurátoru zvolit, čím chtějí své auto řídit.

I když zcela kulatý volant poslední dobou znovu přichází do módy, zdaleka jej nenajdeme ve všech autech. Nejprve výrobci zploštili jeho spodní část, když tvrdili, že se pod něj lépe vejdou nohy. O pár let později to samé udělali i s horní částí volantu pod záminkou lepší čitelností head-up displeje.

Prémiová značka Audi však ve svém snažení o proměnu řízení zašla nejdál. Německému patentovému úřadu doručila přihlášku na vynález volantu s nastavitelným věncem. Ten se skládá z několika částí propojených kloubovým mechanismem, které lze poskládat celkem do čtyřech různých tvarů: v základní pozici je volant kulatý, ale může připomínat ležatou osmičku nebo třeba čtyřcípou hvězdu.

A proč něco takového Audi vůbec napadlo? Podle svých slov tím řeší problém s lepší čitelností displejů, které se pod volantem nacházejí. "Vzhledem k tomu, že informace zobrazené na informačních displejích jsou stále komplexnější, je žádoucí nerušený pohled na obrazovku," píše se ve zdůvodnění žádosti o zapsání patentu.

Konvenční volanty s tuhým věncem mají podle Audi nevýhodu v tom, že displej více či méně zakrývají. Řešením by podle ingolstadtské automobilky mohly být třeba "berany" po vzoru Tesly, ale v jejich případě absence svršku "ztěžuje manévrování, například při parkování".

Audi zároveň připouští, že vnutit řidičům zcela odlišný typ volantu, jak se o to pokoušela Tesla, může být za jistých okolností nebezpečné. "Pokud se řidič dostane do stresové situace vyžadující okamžitou reakci, může podle letitého zvyku sáhnout po horní části volantu, přitom však sáhne do prázdna."

Fluidní volant má podle Audi vyřešit nerušenou čitelnost displeje, aniž by si řidič nutně musel zvykat na absenci věnce. Otázkou u podobných vynálezů samozřejmě zůstává, zda o ně zákazníci projeví dostatečný zájem.