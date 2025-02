Současnému přiškrcování navzdory. Limitku Audi RS5 seženete už jen ze skladovek

Performance edition je nejostřejší verze Audi RS5. Má to, po čem touží milovník rychlých prémiovek a co z útrob současných aut spíš mizí - šestiválec, navíc posílený na 470 koní. Pro celou Evropu se vyrobilo jen 250 aut a do Česka se jich dodalo patnáct. Vybírat jde už jen ze skladovek a začátkem února jich zbývá volných jen osm.

Ať si statistiky prodejů všech SUV světa říkají, co chtějí, silueta klasického auta je zkrátka nejkrásnější. Matný lak Daytona mu sluší, stejně jako 20" kola s pěti paprsky ve tvaru Y, za nimiž svítí červené třmeny. Audi RS5 má v sobě cosi nadčasového a elegantního. Takovou auru nemůže mít žádný nafouknutý crossover, i kdyby se designéři na hlavu stavěli. Související Krutý norský test elektroaut má pokračování: Dojezd Tesly 3 nikdo netipnul správně 11 fotografií Sportovní fastback RS5 je vrcholem své řady, v Audi ale usoudili, že standardní dvakrát přeplňovaný vidlicový šestiválec o výkonu 331 kW asi někomu nemusí stačit, a tak vznikla verze Performance edition, která přidává 20 koní. Výsledkem je tedy výkon 346 kW / 470 koní a 600 Nm (točivý moment se neměnil). Co tím majitel ještě získá? Zrychlení na 100 km/h se zkrátilo o dvě desetiny (3,7 s vs. původních 3,9 s) a omezovač rychlosti se posunul na limit 300 km/h, standardní model ho má v dvěstěpadesátce. Mechanici v Audi také upravili chování mezinápravového diferenciálu Torsen. Na modelu je sympatická i kabina. Nastupování po otevření nízkých bezrámových dveří sice vyžaduje se trochu víc skrčit, a koho často bolí záda, mohlo by mu to být nepohodlné. Interiér má ale přesně to kouzlo elegance, kterými se vozy Audi pyšní, a k tomu ještě jistou dávku staromilského nádechu. Pořád je tu spousta klasických tlačítek pro mnoho funkcí a palubní desce nedominuje jeden jediný obří displej, ale klasická kaplička (digitálních) přístrojů a poměrně malý centrální displej o velikosti 10,1 palce. Zobrazovat jde v přístrojovém štítu mnoho funkcí, i takové, které využijí jen opravdoví fajnšmekři na okruhu, od teploty oleje v převodovce až po teplotu brzd. Pro pocit nedostatečně využívaného potenciálu auta stačí mít před očima ikony s koláčovým zobrazením, které ukazují v procentech, jaký výkon a točivý moment řidič skutečně využívá. Udržet se po sešlápnutí plynu u stovky si vyžaduje jízdu na okruhu, pokud šofér nechce přijít o řidičský průkaz. Související Francouzi nechápali, že tohle je Škoda. Společnost kupé dělá nedávno nalezený unikát 40 fotografií Volant potažený alcantarou se drží skvěle a dává pocit, že řidič sedí v neobyčejném stroji, což podporují i sportovní skořepinová sedadla. Mimochodem se v nich sedí pohodlně i na delších cestách. Po stisku tlačítka motor varovně naskočí a hrubě přede, kdyby tak neznalé okolí do této chvíle nepoznalo, že před ním stojí sporťák, teď už bude mít jasno. Parádně zní hlavně v dynamickém režimu. V běžném provozu je limitovaná RS5 rychlá jako ďas a navíc se skvěle ovládá. Potěší přesnost v zatáčkách a také perfektně naladěný tužší podvozek. Dvakrát přeplňovaný 2,8litrový přímovstřikový šestiválec má charisma na rozdávání a s osmistupňovým automatem je sladěný dokonale. Tohle auto si nebudou kupovat lidé primárně na jízdy na okruhu, spíš jako superrychlé GT, které neinfikovala těžkopádnost dnes tak moderních SUV. Ideální bude pro takové řidiče, kteří si chtějí své každodenní cesty do práce a delší přesuny užít a nenechat se jen nezáživně odvézt tam a zase zpátky. Tu a tam sjedou z dálnice a trasu si vylepší okreskovou vsuvkou, a možná že čas od času vyrazí o víkendu na okruh. Související Nový VW California je v Česku. Musí přesvědčit, že základ z Multivanu je lepší 33 fotografií RS5 performance edition je zkrátka skvělá hračka, co není jenom hračka. Poslouží i jako rozumně praktické auto, vždyť do kufru se vejde 465 litrů, a dokonce ani nemá touhu vysávat z peněženky za palivo víc, než se sluší - průměrná spotřeba se při běžné jízdě pohybuje mezi 10 a 11 litry, při ostřejším tempu jsou hodnoty samozřejmě výrazně vyšší. Audi RS5 performance edition Motor: V6, bi-turbo, 2894 cm3

Výkon: 346 kW/470 koní při 5700 ot./min.

Toč. moment: 600 Nm při 1900-5000 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 3,7 s

Nejvyšší rychlost: 300 km/h

Spotřeba: 9,7 l/100 km

Objem kufru: 465 litrů

Cena: 3 160 900 Kč Audi vyrobilo jen 250 exemplářů výkonnější edice a do Česka jich tuzemský importér objednal patnáct. Po polovině se hned zaprášilo, a tak v nabídce skladovek zbývá jen pár kousků. I když cena rozhodně není lidová - základní u této edice začínala na 3 160 900 korunách a prakticky každý kus má příplatkové prvky za statisíce -, něco nám říká, že se v nabídce moc dlouho neohřejí…