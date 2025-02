O taková auta by se možná rvali i Češi. Škodě se ale loni nedařilo podle představ

Ještě před pár lety mohl Indii kdekdo vnímat jako rozvojový trh, k čemuž přispívaly i modely, které se tam řadily mezi nejprodávanější. Jenže rovnice Indie = odkladiště výběhové techniky už dávno neplatí. Zákazníci začali být náročnější, což se odrazilo i na nejprodávanějších autech. Po čtyřiceti letech dominance byl totiž sesazen král Maruti Suzuki.

Jestli chcete v současném automobilovém světě najít štiku, bude to patrně Indie. Nejlidnatější země světa se loni poprvé vyšplhala mezi trojici největšch automobilových trhů: s 4,28 miliony prodaných aut jich jen Číňané a Američané koupili více. Razantní vstup mezi nejlepší přitom nepřišel jako blesk z čistého nebe, indický automobilový trh v posledních letech stabilně rostl.

A změnily se i zákaznické preference. Leckdo si jistě vzpomene na Tatu Nano, která byla zhruba před 17 lety snahou mamutí indické automobilky o to, dostat lidi ze skútrů a rikš na čtyři kola. Jenže i pro Indy byl městský hatchback až moc laciný, přičemž jeho cena tolik dumpingová nebyla. Výsledkem bylo, že Nano se řadí k největší prodejním propadákům posledních let.

Jak přitom píše indická mutace magazínu Autocar, tamní trh se v posledních letech stále výrazněji přiklání k prémiovějším autům, což se ukazuje jako problém pro dlouholetou indickou jedničku Maruti Suzuki. Její modely vládly asijské zemi nepřetržitě 40 let, až loni našly přemožitele. A skoro by se chtělo napsat, že co se Tatě nepovedlo s laciným Nanem, povedlo se jí s naopak nepoměrně dražším a luxusnějším SUV Punch.

Právě malý model s délkou pod čtyři metry, nabízející se s benzinovým, plynovým i plně elektrickým pohonem, je novou indickou jedničkou. Vybralo si jej 202 030 zákazníků. Maruti Suzuki Wagon R je druhé s prodejem 190 855 aut, třetí je pak Maruti Suzuki Ertiga se 190 091 prodanými kusy.

Pro Maruti Suzuki začíná být situace kritická, protože ještě v roce 2018 ovládalo 52 procent indického trhu, teď je to 41 procent. Stále jde o vysoký podíl, navíc přihlédneme-li ke strmému vzestupu počtu prodaných aut (v roce 2018 jich bylo necelých 335 tisíc), ale mimo to, na co bylo vedení indické automobilky zvyklé.

Důvody, jak už jsme naznačili, jsou ve změně zákaznických preferencí. Maruti Suzuki zkrátka nemá v nabídce dostatek SUV, navíc v cenové hladině kolem milionu rupií (to je asi 280 tisíc korun), píše Autocar.

Indický zákazník dnes raději zvolí 3,8 metru dlouhé SUV Punch s vyšší pozicí za volantem a nádechem luxusnějšího vozu než podobně drahé Maruti Suzuki Swift. Mimochodem díky délce pod čtyři metry si Tata sáhne na daňové zvýhodnění.

Přesně to je kategorie aut, na kterou ve velkém sází i Škoda Auto. Ta je v Indii odpovědná za celou strategii koncernu VW, po nuceném konci v Rusku a problémech v Číně je právě Indie jedním ze strategických trhů.

Jenže loni prodeje spadly o 26,3 procenta na 36 tisíc automobilů. "Důvodem nižších dodávek je celkový propad některých segmentů trhu a zároveň rostoucí konkurence," vysvětluje mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera. Dodává, že značka loni uvedla nové verze Sportline a Monte Carlo modelů Kushaq a Slavia, došlo i k úpravám ceny obou aut.

Hodně si v Mladé Boleslavi slibují od nového SUV Kylaq, které se konečně dostane v Indii do segmentu aut pod čtyři metry, který tvoří polovinu indických prodejů.

Tata Punch vs. Škoda Kylaq Tata Punch je nové nejprodávanější auto indického trhu, přitom jde o SUV s délkou 3827 mm, rozvorem náprav nataženým na 2445 mm a zavazadlovým prostorem o objemu 366 litrů. Základním motorem je benzinová dvanáctistovka s výkonem 65 kW spojená s pětistupňovou manuální nebo automatizovanou převodovkou, stejný motor se nabízí i s pohonem na CNG. V takovém případě má 54 kW a výhradně pětistupňový manuál. K dispozici je i plně elektrická verze s 25- nebo 35kWh baterkou a udávaným dojezdem až 365 km. Benzinová verze stojí v přepočtu od 174 tisíc korun. Ačkoliv Škoda Kylaq formálně míří do stejného segmentu, je s délkou 3995 mm a hlavně rozvorem nataženým na 2566 mm výrazně větší. Přirozenějším rivalem je mu tak Tata Nexon. Kufr škodovky pojme 446 litrů i s prostorem pod podlahou. Pod kapotou je litrový přeplňovaný tříválec s 85 kW v kombinaci se šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou. Velikost i bohatší výbava než Punch se odrážejí na ceně v přepočtu 221 tisíc korun. Třeba zmíněná větší Tata Nexon totiž stojí stejně jako Kylaq.

I s přispěním Kylaqu by Škoda Auto chtěla do roku 2026 prodávat v Indii sto tisíc aut ročně. "Pokračujeme v hledání možných budoucích produktových řešení pro růst, včetně případného uvedení elektrických vozidel," dodává Kotera s tím, že podle odhadů by měl podíl elektromobilů v Indii vzrůst v příštích letech na 15 až 30 procent (aktuálně je na 2,5 procentech). Ostatně i Punch se nabízí v elektrické verzi.

Aktuálně česká automobilka vyrábí speciálně pro indické zákazníky v Puné kromě Kylaqu SUV Kushaq a sedan Slavia. Ještě loni se pak v Čhatrapati Sambhádžínagaru také vyráběl Kodiaq minulé generace.

Dlouholetá dominance

Maruti Suzuki bylo indickou jedničkou od roku 1985, kdy levný, ale kvalitně postavený hatchback 800 vystřídal na čele Hindustan Ambassador. Ten byl nejprodávanějším modelem od roku 1957, v polovině 80. let už tedy byl značně zastaralý a naopak Maruti 800 představovalo svěží moderní vítr.

Pro zajímavost: chvíli se zvažoval jeho dovoz do Československa a například do socialistického Maďarska se auto z Indie skutečně chvíli dováželo.

"Osmistovka" vládla do roku 2004, pak pozici na třináct let převzalo modernější Alto. I to ale zastaralo, navíc v roce 2018 začaly platit přísnější emisní předpisy a třeba airbagy se v Indii staly povinností. Najednou tak obstarožní konstrukce z nabídek automobilek rychle zmizely a pozice začaly přebírat naopak modernější stroje.

Třeba Maruti Suzuki Swift, které je jako Suzuki dobře známé i z Evropy a ještě v roce 2023 bylo nejprodávanějším indickým autem.