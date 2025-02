I dvě ojetiny na jedno nové. Prodej aut z druhé ruky je pro dealery Škody zásadní

Škoda loni prodala v Česku 78 tisíc nových aut, v rámci programu ojetin Škoda Plus to bylo zhruba o 25 tisíc méně, nicméně podle zástupců značky na českém trhu je pro prodejce byznys s programem prověřených aut zásadní a někde prodávají i dvě ojetiny na jedno nové auto.

Mladoboleslavská automobilka se pochlubila nárůstem prodejů ojetin v rámci programu ojetin Škoda Plus na domácím trhu. Meziročně si polepšila o devět procentních bodů, v roce 2023 prodala 49 248 aut, loni 53 600 vozů a přiblížila se tak nejlepším letům (v roce 2021 Škoda prodala téměř 56 tisíc ojetin).

Program je rozdělen do tří kategorií, na roční, vozy od dvou do pěti let a starší. Nejpopulárnější je druhá kategorie, v ní si loni svůj vůz vybraly dvě pětiny zákazníků.

Nejžádanějšími modely z druhé ruky jsou Octavia, Fabia a Scala, tedy modely s tradiční karoserií liftback, hatchback či combi. "Očekáváme ale, že postupem času budou ojetiny kopírovat zájem u nových vozů a bude se prodávat více SUV," říká pro Hospodářské noviny Jiří Maláček, vedoucí prodeje Škody Auto na českém trhu.

Dodává, že většina nabízených vozů pochází z českého trhu a je patrný trend, kdy si i firmy vybírají auta z programu Škoda Plus, zatímco zpočátku zákaznickou skupinu tvořily především soukromé osoby.

S programem má firma velké plány. "Dnes má prakticky každý prodejce nových vozů současně program Škoda Plus, za posledních pět až sedm let dealeři značně zainvestovali do showroomu i do služeb v rámci programu prověřených vozů," míní Maláček.

Podle něj je dnes byznys dealerů založen na třech pilířích a bez ani jednoho se neobejde. Vedle prodeje nových aut a servisu je to právě prodej ojetin. "U některých prodejců se tak dá napočítat prodej dvou ojetých vozů na jedno nové," připouští Maláček.

"Díky programu Škoda Plus můžeme zdrojovat auta přímo od výrobce, a to jak předváděcí, tak referentská a zkoušková. O certifikované ojetiny ze značkového programu je vždy mezi zákazníky větší zájem než o úplně stejně stará auta necertifikovaná," říká Robert Imling, ředitel obchodu s ojetinami v síti Louda Auto, která je největším dealerem značky Škoda v Česku.

"Program je ale pro nás důležitý i vzhledem ke značce, na roční bázi jsme kontrolovaní a certifikovaní přímo od Škoda Auto a probíhá u nás od nich velký audit," dodává Imling.

Škoda Plus se tak nyní zaměřuje na vývoj služeb při prodeji ojetých elektromobilů. "Provádíme například velmi sofistikované profesionální měření baterií, je to jeden z hlavních nástrojů, jak odbourat případné obavy z nákupu ojetých elektrických aut," připomíná šéf české Škody a očekává, že prodeje ojetin v rámci certifikovaného programu letos porostou.

Octavia nadále první

Firma na tiskové konferenci rovněž připomněla, že loni prodala 78 097 aut, meziročně o necelý jeden procentní bod víc. Celkově ale trh rostl o necelých pět procent, a tak se automobilce mírně snížil tržní podíl (o 1,3 procenta) na 33,7 %.

Nejprodávanějším modelem je i nadále Octavia. Trend SUV je ale samozřejmě vidět i na domácích prodejích, a tak druhé až páté místo ovládly modely Karoq, Kodiaq a Kamiq. Firma si pochvaluje, že zákazníci si vybírají lépe vybavené modely. Firemní zákazníci volí nejčastěji motory 1.5 TSI a pak dvoulitrové diesely, soukromé osoby častěji vedle benzinové patnáctistovky sáhnou po litrových motorech.

Největším tématem letošního roku nicméně bude to, jak zvednout prodeje elektromobilů, aby se automobilka vyhnula pokutám za překročení emisních limitů. Kolik musí značka Škoda Auto prodat elektromobilů na tuzemském trhu, aby se sankcím na konci letošního roku vyhnula, ale Maláček zveřejňovat nechce.

"Plány pochopitelně máme vypracované, jsou však interní a sdílet je nechceme," říká pro Hospodářské noviny vedoucí prodeje značky pro český trh.

Firma o tom prý ale samozřejmě komunikuje s obchodními partnery a jedná s dealery o možnostech, jak nákup nízkoemisních aut podpořit. "Zda oni přistoupí na dodatečné slevy, je už výhradně na nich," dodává Maláček. Standardní praxe je taková, že dealeři dosáhnou od importérů na bonusy až po splnění stanoveného počtu prodaných elektromobilů.



Loni se v Česku prodalo téměř 11 tisíc elektrických aut, šlo o 65procentní nárůst, který byl však důsledkem státní podpory na nákup elektromobilů, jež se na podzim vyčerpala. Nyní vláda o žádné další finanční podpoře neuvažuje. Škoda přesto věří, že by se prodeje bateriových vozů mohly v Česku letos zvednout. Automobilka loni prodala 1644 elektroaut, v žebříčku nejprodávanějších značek skončila za Teslou.

Oproti loňsku ale do roku 2025 vstupuje s lepší nabídkou. Zatímco loni se spoléhala výhradně na elektrické rodinné SUV Enyaq, letos v lednu už spustila výrobu menšího crossoveru Elroq postaveného na základech Enyaqu, ale za příznivější cenu. Ta startuje na částce 799 tisíc korun.



Maláček je ale v konkrétních prodejních odhadech mladoboleslavské značky na domácím trhu na letošní rok skoupý na slovo. "Očekáváme, že celkové prodeje by mohly být stabilní, možná lehce klesnou. Naproti tomu ale věříme, že bychom mohli letos prodat elektromobilů více a očekáváme, že právě Elroq bude velmi úspěšný. Zda bude dokonce žádanější než Enyaq, ale předjímat nechceme," uvažuje.

Že je o Elroq zájem, potvrzuje největší prodejce vozů Škoda v Česku Louda Auto. "Evidovali jsme desítky objednávek ještě předtím, než ho mohli zákazníci vidět, nebo snad otestovat. Menší a levnější elektrický model v nabídce chyběl a očekáváme velký zájem nejen o testovací jízdy, ale i o následný nákup," věří Tomáš Moravec zodpovědný v síti Louda Auto za značku Škoda.

Loni prodeje elektromobilů v nabídce mladoboleslavské značky odpovídaly pětiprocentnímu podílu, čtvrtina zákazníků zvolila diesely a 66 procent z nich si pořídilo škodovku poháněnou benzinovým motorem. "Je v našem zájmu prodat víc elektroaut než loni právě kvůli emisním limitům stanoveným Evropskou unií pro výrobce automobilů," říká Moravec.

Zda má prodejce stanovenou od značky Škoda kvótu, kolik elektromobilů musí kvartálně prodat, ale nesdělil.

Maláček však připouští, že růst prodejů elektrických aut neodpovídá představám, které měla EU v době, kdy emisní limity a pokuty za jejich překročení nastavovala.

"Rozhoduje vždy zákazník. Ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, loni byl poměr elektrických aut na evropském trhu zkrátka menší než v roce 2023. To zrovna nedodává optimismus, že letos emisní limity splníme. A je to důvod, proč říkáme, podívejme se na to realisticky a zvažme takové scénáře, které nepovedou k likvidaci autoprůmyslu v Evropě," připomíná Maláček.