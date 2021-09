Přes 800 Harleyů projelo Prahou. Apokalyptické stroje jako by ujely ze Šíleného Maxe

V Praze se první zářijový víkend konal sraz majitelů a fanoušků Harley-Davidsonů. Kolona motocyklů projela Prahou a bylo na co se koukat. Vedle Sportsterů různého stáří - letošní ročník byl věnován právě jim - na sebe pozornost vzaly především působivě upravené stroje z klubu Riders of the Apocalypse, které jako by odjely z natáčení Šíleného Maxe. Podívejte se do galerie.