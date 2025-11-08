Auto

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka

Foto: Ford
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Je to na českém trhu do značné míry unikát. Plug-in hybridní pohon se totiž v pick-upech často neobjevuje, právě proto by ale nová verze Fordu Ranger mohla být trefa do černého. A potvrzuje to i start prodejů. Auto ujede až 43 kilometrů jen na elektřinu, zvládne také napájet prakticky jakékoliv elektrické nářadí. A Ford jej teď nabízí za velmi zajímavou cenu.

"Plug-in hybrid má velmi dobrý start prodejů," pochvalují si spokojeně zástupci českého Fordu. Přitom v pick-upech zatím prakticky nepoužívaný pohon se u dealerů začal objevovat teprve před několika měsíci. Přesto už teď značka eviduje 181 zákaznických smluv. To je celých 24 procent z celkového objemu Rangeru.

Ten je letos nejprodávanějším pick-upem v Česku a Ford podle vlastních dat uzavřel 742 zákaznických smluv. Plug-in hybrid už mezitím stačil předstihnout základní dvoulitrový turbodiesel se 125 kW, na nějž připadá přesně pětina z celkového objemu. Nejpopulárnější je, možná překvapivě, třílitrový šestiválcový turbodiesel s 227 kusy, to je 31 procent. Za ním je dvakrát přeplňovaný vznětový dvoulitrový čtyřválec se 186 kusy, a pak následuje už tedy plug-in hybrid.

Ten kombinuje 2,3litrový benzinový přeplňovaný čtyřválec se 75kW elektromotorem. Dohromady má Ranger PHEV k dispozici 207 kW a 697 Nm, což je nejvíce v celé nabídce. Všechna kola jsou poháněná přes desetistupňovou automatickou převodovku. Právě do ní je integrovaný elektromotor.

Silnou stránkou auta bude spotřeba, pokud příkladně nabíjíte. S plnou baterkou se dá dostat na úroveň 6,5 litru (to je také papírový průměr), s vybitou baterkou je spotřeba kolem deseti litrů.

Baterka má využitelnou kapacitu 11,8 kWh a na jediné nabití zvládne pick-up ujet 43 kilometrů. To je důležitá hodnota hlavně ve vybraných evropských městech s nízkoemisními zónami. Nabíjení je možné maximálně 3,6 kW, na wallboxu to "do plna" zabere asi 3,5 hodiny.

Na silnici si přitom lze jízdu jen na elektřinu vynutit stiskem tlačítka na středovém tunelu. Pokud však budete chtít prudce zrychlit, po šlápnutí na plyn se na palubní desce objeví dotaz, jestli chce řidič spustit i spalovací motor. Nemusí, ale zrychlení z městských 50 na okresních 90 km/h je v tu chvíli velmi vlažné. Přitom do 50 km/h je auto jezdící jen na elektřinu velmi hbité a živé.

Zajímavější nicméně pro běžný provoz bude buď hybridní režim jízdy, anebo režim, v němž spalovací motor dobíjí baterku pro elektromotor. To je důležitá vlastnost hlavně tehdy, pokud budete chtít využít naplno jednu z nejzajímavějších funkcí Rangeru do zásuvky: Pro Power Onboard.

Jde o dvě zásuvky na korbě a jednu zásuvku ve druhé řadě sedadel, z nichž lze napájet různé elektrospotřebiče. Na výběr je výkon 2,3 nebo 6,9 kW (ve druhém případě jde z každé zásuvky na korbě vždy polovina této hodnoty), první je ve standardní výbavě nejdražší verze Stromtrak, za tu druhou se vždy připlácí.

Využít lze prakticky celou kapacitu baterky jen na nabíjení nebo pohon spotřebičů. Až kolem deseti procent se připojí spalovací motor jako generátor energie pro baterii. A teprve kdyby úroveň kombinovaného dojezdu klesla někam k 80 kilometrům, auto samo přestane spotřebiče v zásuvce nabíjet.

Díky baterce vzrostla váha celého auta nad 2,5 tuny, nosnost naopak oproti naftovým motorizacím mírně poklesla. Pohybuje se mezi 843 až 949 kily podle výbavy. Stejně jako naftoví sourozenci ale Ranger PHEV utáhne 3,5 tuny a má světlou výšku 229 mm. Nezměnily se ani nájezdové úhly 28 stupňů vpředu a 25,6 stupně vzadu, pomáhá totiž uložení baterky mezi speciálními lištami rámu.

A skutečně v terénu, i díky dvoustupňové redukci či uzávěrce zadního diferenciálu, prakticky nepoznáte rozdíl mezi naftovou a plug-in hybridní verzí. Vyzkoušeli jsme schopnosti auta na poměrně rozbláceném lesním úseku, bez problémů zdolalo úplně všechno. Naopak na silnici je Ranger překvapivě velmi komfortní a při jízdě v hybridním režimu i příjemně dynamický. Tichá a plynulá jízda v elektrickém režimu je třeba ve městě naopak velmi návyková.

Navíc Ford zvolil velmi zajímavou cenovou politiku, takže aktuálně nabízí nejlevnější plug-in hybrid za akčních 929 tisíc korun bez DPH. Základní naftový motor, ovšem s manuálním řazením, přijde na 774 tisíc korun bez daně.

Celkem je Ranger PHEV k dispozici ve třech výbavách a vždy jen jako Double Cab. Jiný typ karoserie se s touto technikou nabízet nebude. Nejdražší Stormtrak s plnou výbavou stojí 1 149 000 korun bez DPH. Pokud navíc zvolíte skladové auto, dá Ford ještě dodatečnou slevu 50 tisíc korun bez daně.

Další zprávy