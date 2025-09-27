První jízda s Ioniqem 9: Nadržuje podnikatelům a na pátých dveřích má vychytávku

Elektromobily, co na pohled vypadají jako přerostlé kombíky, začínají být běžnou součástí nabídky mnoha značek. Má je Kia, Volvo nebo třeba Polestar, Škodovka se do segmentu chystá vplout příští rok. Právě teď ovšem přichází Hyundai a jeho Ioniq 9 s majestátním výzorem a fešáckými laky, co mění odstín podle toho, z jakého úhlu se na ně právě koukáte. Pokud jsou odhady automobilky správné, ročně si jej z českých showroomů odveze kolem 70 zájemců.
Interiér nové "devítky" je americky rozložitý, s bytelnými křesly a extra nožní podpěrou, o místo tu v žádném směru není nouze. Silueta karoserie ale směrem dozadu klesá k zemi, čímž úspěšně maskuje skutečnou velikost auta, zároveň vzdáleně připomíná menší, výrazně aerodynamický Ioniq 6. Možná i díky tomu novinka s větrem nemusí moc zápasit, odpor vzduchu je na úrovni Cx=0,27. Svým dílem k tomu přispívají i žaluzie v přední masce, které se nejen otevírají a zavírají podle potřeby auta, ale vůbec poprvé se u korejské značky umějí naklápět i do stran. Optimalizují tím přísun vzduchu, potřebný mimo jiné pro chlazení výkonové elektroniky.
Rodinka elektrických modelů značky Hyundai si zakládá na jednotící pixelové estetice, světelné podpisy ve tvaru čtverečků tak najdeme i na největším z nich. Někdy se zdá, že už je jich trochu moc, to když se rudě rozzáří dlouhý pixelový oblouk nad pátými dveřmi, který tu zastává funkci třetího brzdového světla.
Jiná vychytávka, jen kousek níž, je ale docela praktická. Zadní kamera umístěná nad espézetkou má vlastní ostřikovací trysku, která za každého počasí zaručí nezastřený obrázek dění za autem na monitoru vedle volantu.
Displeje má Ioniq 9 na přístrojové desce hned dva, spojené do jednoho podlouhlého rámečku. Další dvě obrazovky na dveřích pak dostane ten, kdo si připlatí 30 tisíc korun za digitální zpětná zrcátka. Kamery na bocích auta jsou tentokrát natolik kompaktní, že ani nepotřebují sklápěcí mechanismus.
Ne každému budou obrazovky místo zrcátek vyhovovat, léty zažitý pohled skrz okno se odnaučuje těžko. Drobné kamery místo "uší" zrcadel ovšem měřitelným rozdílem zlepšují aerodynamiku a tím snižují spotřebu zejména při rychlejší jízdě, což může být také argument pro jejich pořízení.
Ioniq 9 přichází do prodeje ve třech výkonových verzích a pohonem buď zadní, nebo obou náprav. Ať už jsou v autě dva motory, nebo jenom jeden, ve všech případech jde o synchronní jednotku s permanentními magnety.
Je pozoruhodné, že 110kWh baterii mají společnou všechna provedení. Stejně tak je neobvyklé, aby mezi hodnotami dojezdu na jedno nabití panovaly tak malé rozdíly. Rozptyl výkonu elektromotorů je přitom značný, od 218 až do 428 koní.
Testovací jízdu po horských silnicích Vysokých Tater jsme absolvovali v nejvýkonnější verzi nazvané Performance: Na papíře má sice ohromný výkon, v praxi se ale jeví spíš "tak akorát". Musí totiž utáhnout auto s pohotovostní hmotností 2,6 tuny, což zrovna není úkol pro slabochy. S trochou citu při práci s akceleračním pedálem lze její spotřebu držet v blízkosti 20 kWh. Baterie se z 10 na 80 % dobije za 24 minut, maximum dobíjecího výkonu u stejnosměrného proudu leží na hranici 233 kW. Střídavým proudem nabíjí Ioniq 9 obvyklými 11 kilowatty. Stejně jako menší sourozenci Ioniq 5 a 6 používá i "devítka" vyspělou 800voltovou platformu.
Ta je nakonec hlavní technickou lahůdkou celého vozu - další fajnovosti, jako třeba adaptivní podvozek nebo vzduchové pérování auto nenabízí. Za volantem však řidiče sotva napadne, že by se po něčem takovém měl shánět. Jízda je i tak velmi komfortní, odpovídající celkovému pojetí vozu.
|Výbava
|Výkon (kW/k)
|Pohon
|Dojezd (km)
|Standardní cena
|Style
|160/218
|zadní kola
|620
|1 754 990 Kč
|Premium
|160/218
|zadní kola
|620
|1 944 990 Kč
|Premium
|226/308
|4×4
|606
|2 044 990 Kč
|Calligraphy
|226/308
|4×4
|606
|2 140 990 Kč
|Calligraphy
|314/428
|4×4
|606
|2 194 990 Kč
Jaké jsou tedy naše první dojmy? Ioniq 9 je majestátní kolos, který se příjemně řídí, jízda s ním má odpich a je tichá. Přídomek sportovní je mu ale cizí, na to je příliš rozložitý a těžký. Přesto v tatranských zatáčkách podal statečný výkon: Na jejím začátku zaklekl na vnější přední kolo, a v jednom oblouku, bez korekce řízení, projížděl jednu za druhou. Žádné zvláštní potěšení mu to ale nedělalo, daleko lépe se cítil na krátkém dálničním úseku.
Ioniq není auto z laciného kraje, ceny začínají na 1 754 990 korunách. Stejně jako malý Inster, také Ioniq 9 nabízí zvláštní ceník pro podnikatele, v něm nejlevnější "devítka" vyjde na 1 290 860 korun bez DPH. Po zběžném výpočtu je zřejmé, že i po započtení DPH zůstává podnikatelský ceník poměrně hluboko pod tím občanským - rozdíl je zhruba dvousettisícový a najdeme jej u všech verzí.