Bez trhačky to nepojede. Dráha s elektromotorkami české výroby je světový unikát

Vypadá jako motorka pro mladé, řádit na ní ale mohou lidé jakéhokoli věku. A i když pojedou "pilu", halu zaplní jen mírný bzukot. Elektrickou motorku ePit vyrobila česká firma a v hale na pražském Zličíně se na ní dá jezdit po celý rok.

"Poznám to během prvních pár minut a metrů," přiznává instruktor Lukáš Hurych v odpovědi na otázku, jak rychle si otipne, jestli je jezdec talentovaný. V hale Pitland na pražském Zličíně, kousek vedle prostoru, kde se jezdí pro změnu s motokárami, trénuje návštěvníky, kteří si přišli zajezdit na elektrickém pitbiku neboli ePitu.

Elektromotorku vyvinula česká firma Kuberg speciálně pro potřeby projektu Pitland, který před třemi lety rozběhla dvojice motorkářů nadšenců Jirka Matela a Roman Staroba. "Je to naprosto jedinečný projekt, který ve světě nemá obdoby. Jak ePit samotný, tak i dráha pro veřejnost. Zajezdit si na ní může kdokoli, aniž by vlastnil řidičský průkaz," říká Jiří Novák, který má v Pitlandu na starosti marketing.

Stroj je v porovnání s běžným silničním motocyklem o čtvrtinu menší, a tak si ho mohou vyzkoušet i děti ve věku zhruba od 10-12 let, pokud dosáhnou nohama na zem. Neznamená to ale, že by na něm nemohl jezdit dvoumetrový chlap. Tříčtvrteční velikost pitbiku je ve skutečnosti daleko lepší na pilování řidičských dovedností.

Ovládá se snadno, díky jedinému převodu odpadá řazení, motorka se "oživuje" magnetem, který má řidič pověšený na levém zápěstí a říká se mu trhačka. Jakmile jezdec zastaví, je potřeba magnet odtrhnout, elektropohon se vypne. Elektřina mu vystačí na tři až pět hodin provozu v Pitlandu, za dvě hodiny se nabije do plna z běžné zásuvky.

Stroj samotný váží asi 85 kilogramů a elektromotor nabídne výkon 13,5 kW - ePit má tři rychlostní stupně, první je vhodný pro začátečníky a na tréninkovou část lekce, "na dvojku" se jezdí na trati, nejvyšší stupeň se aktivuje až nejlepším jezdcům, pak se stroj rozjede rychlostí 60 km/h. Z nuly se na ni dostane za dvě sekundy.

Traťový rekord držel až do poloviny tohoto týdne "náš" instruktor Lukáš Hurych, 250 metrů dlouhou dráhu zvládl projet za 21:50 sekund. V Pitlandu pracuje tři roky, tedy od samého začátku, a za tu dobu prý odjel minimálně 1200 naměřených kol. Je to samozřejmě motorkář, vlastní Suzuki GSX-R 1000, se kterou mimochodem dráhu s devíti zatáčkami a jednou ostrou šikanou také zkusil projet. "To bylo ale spíš ze srandy, byl jsem tu pomalý," směje se. Sám začínal v šestnácti letech na Hondě CBF 125 a pak na tátově Ducati.

To odpoledne, které s ním trávíme při tréninkové hodině a pak rovnou třikrát na trati, je mezi návštěvníky dobrá polovina žen. I naše trio je pouze dámské. Že by to bylo ale běžné a ePit si zamilovaly dámy, si instruktor nemyslí. "Dnes je to extrém, ale je pravda, že žen sem chodí docela dost. Buď motorkářky, které se chtějí zdokonalit, nebo partnerky motorkářů, které si chtějí zažít to co oni, v bezpečném prostředí tratě. A máme tu jednu opravdu moc šikovnou a pekelně rychlou instruktorku," dodává.

Pitland je zábava prakticky pro kohokoli. Chodí sem hodně motorkáři, kteří se chtějí před jarní sezonou rozjezdit anebo se v zimě udržovat v kondici. S pomocí instruktorů se tu dají vylepšovat jízdní dovednosti, chodí sem i lidé, kteří si jízdu na motorce chtějí nejdřív vyzkoušet, aby zjistili, jestli pro ně má řidičák vůbec smysl. Anebo si prostě jen tak užít zábavu.

Přestože je ePit elektrická a trochu menší než běžná motorka, ve způsobu ovládání a jízdy je to v mnohém typický jednostopý stroj. "I já sám jsem si odnesl spoustu věcí z ePita na velkou motorku, třeba lepší posez a hlavně pohyb těla," uvažuje Lukáš Hurych.

Právě koordinace pohybů je podle instruktora ten detail, na kterém se pozná, jestli je řidič nadaný. "A nemusí to být ani motorkář. Hodně pomáhá, když člověk dělá nějaký sport, to se na motorce projeví. Pak se daleko rychleji naučí dělat všechno správně a naráz - dívat se, kam má, dobře brzdit, udržet balanc," říká bývalý dlouholetý instruktor snowboardingu, surfingu a bowlingu.

Na Pitlandu je nejlepší fakt, že toto vše výše zmíněné se dá v bezpečném prostředí pilovat bez ohledu na počasí. A když to prý čas od času někdo přežene a spadne, není z toho obvykle nic horšího než otlučeniny.