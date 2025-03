Glosa: Vzhůru pravá. Elon Musk se stává Henry Fordem 21. století

Fordy nechceme, rozhodli se ve dvacátých letech američtí Židé a liberální křesťané a slavné Plechové Lízinky, Modely T, začali bojkotovat. Důvod byl jasný: nikterak neskrývaný antisemitismus zakladatele firmy Henryho Forda. O sto let později se nabízí otázka: Neopakuje Elon Musk chyby svého vzoru?

Jen málokdo může zpochybňovat Fordův přínos motorismu. Posadil Ameriku do aut, protože je dokázal nabídnout za cenu, kterou si mohli běžní Američané dovolit. Klíčem k tomu bylo zavedení sériové pásové výroby, vertikální integrace dodavatelského řetězce (Ford si vyráběl třeba vlastní ocel) a také vysoká standardizace produktu - legendární Model T se v letech 1914 až 1925 nabízel výhradně v černé barvě, aby se jeho produkce zbytečně nekomplikovala.

Podobně se dá mluvit i o Elonu Muskovi, vždyť to byla "jeho" Tesla, kdo dokázal dát světu elektrické auto, které se svými parametry i cenou dokázalo rovnat konkurenci se spalovacím motorem a možnostmi konektivity nebo autonomní jízdy ji snadno předčí. I on přinesl unikátní inovace ve výrobě, a to včetně propojení výroby aut s produkcí nezbytných bateriových článků.

To samo o sobě by pro srovnání Muska s Fordem stačilo. A Elonovi se rozhodně líbí. V listopadu 2023 označil v podcastu Joe Rogana Forda za "génia nové úrovně". Jenže oba muže spojují i mnohem temnější stránky jejich osobnosti.

Hitlerův oblíbený Američan

Ford v roce 1918 koupil noviny Dearborn Independent, které sloužily jako nosič jeho konspiračních teorií. Prakticky za vším špatným na světě viděl Židy, obviňoval je z rozpoutání první světové války, vymysleli prý jazz, který nesnášel, a mohli snad i za problémy tehdejšího baseballu. Články, které vycházely nejprve novinově, Ford následně vydal i ve čtyřech knihách pod názvem Mezinárodní Žid: Největší světový problém.

Ač některé konspirace vypadají z dnešního pohledu úsměvně, není dobré je zlehčovat. Forda za jeho názory uznával Adolf Hitler, ve své stěžejní knize Mein Kampf Henryho označil za "velkého muže" a jeho portrét prý měl pověšený ve své kanceláři. Baldur von Schirach, jeden z čelních představitelů NSDAP, prohlásil, že Fordova kniha v něm podnítila antisemitismus. V roce 1938 dokonce Ford dostal od nacistů Záslužný řád německého orla, nejvyšší vyznamenání pro "neobčany" Třetí říše.

Paradoxně tou dobou už svoji roli sehrál zmíněný bojkot Fordů a nátlak organizací jako Anti-Deflamation League nebo veřejně známých osobností, jako byl prezident Woodrow Wilson. V roce 1927 Ford svoje názory odvolal a Dearborn Independent zavřel. Jednalo se ale podle všeho především o reakci vyvolanou klesajícími prodeji, říká se, že Ford sám pochopil, k čemu svými teoriemi přispěl, až ve chvíli, kdy na sklonku svého života viděl záběry z koncentračních táborů.

Trump není Roosevelt

Pokud bychom to chtěli zjednodušit, Elon Musk si místo Dearborn Independent koupil Twitter. Dnes na síti X sdílí nebo postuje (samozřejmě mimo informací o Tesle, SpaceX nebo počítačových hrách) dezinformace a konspirace, podporuje krajně pravicové strany, jako je německá Alternative für Deutschland (AfD), a na veřejnosti předvádí gesta, která minimálně připomínají hajlování. Na rozdíl od Forda přitom musí vědět, že podobná gesta jsou spojená s režimem řízeným masovým vrahem. Terčem jeho nenávisti se místo Židů (i když do těch se v minulosti také opřel) stali především liberálové a woke aktivisté.

Zajímavé je, že před tím, aby Musk nenásledoval Forda, varovali podle Business Insideru někteří investoři a podporovatelé Tesly již v letech 2022 a 2023, tedy relativně krátce po tom, co koupil Twitter.

S prezidentskými volbami ale situace vygradovala. Henry Ford se totiž nikdy politicky neangažoval do té míry jako Musk a byl i v jiné situaci. Jeho světonázor nebyl v souladu s postoji tehdejšího prezidenta Franklina D. Roosevelta. Elon Musk však nejen finančně podpořil kampaň Donalda Trumpa, stal se de facto součástí administrativy USA a jeho veřejné projevy se shodují s Trumpem.

Nechcete Teslu po Sheryl Crow?

Musk přitom dříve místo opakování proruských názorů poskytl Ukrajině k obraně svoji internetovou síť Starlink a místo republikánů volil demokraty. To dávalo smysl i ekonomicky pro Teslu, liberálové měli vždy větší zájem podpořit udržitelné technologie, tedy elektromobily. Najednou se z něj stal spojenec konzervativců, kteří elektromobily často vehementně odmítají. Šéf Tesly tak působí ve vládě, která uzavírá na 8000 dobíjecích stanic ve vládních budovách a pozastavila program státní podpory pro budování sítě veřejných dobíječek.

Stejně tak si svým chováním pobouřil stávající i budoucí zákazníky. Někteří jako zpěvačka Sheryl Crow svoji Teslu prodávají, jiní tvrdí, že si další nekoupí.

Nejde přitom jen o výkřiky na sociálních sítích, nálady potvrzují i průzkumy. Na britském webu Electrifying.com se 59 procent současných nebo budoucích majitelů elektrických vozidel vyjádřilo, že je Muskovo chování odrazuje od koupě Tesly.

Ve Švédsku se 63 % lidí dívá na Teslu negativně. V Německu považují Muska takřka čtyři pětiny lidí za nepřijatelného a nelíbí se jim způsob, jakým se vměšoval do politické situace před volbami, kdy podpořil krajně pravicovou stranu AfD s tím, že Němci se až moc zaměřují na své chyby v minulosti.

Podobně roste nepopularita Tesly i v USA. V roce 2021 by si tam Teslu nekoupilo 17 % dotázaných, dnes je to už 32 %. Zejména v demokratických státech pak klesá podíl zákazníků, kteří by si Teslu pořídili znovu, spadl ze 72 procent na 65.

Bylo by ještě brzy spojovat s Muskem a jeho chováním nedávný propad prodejů Tesly. Letos v lednu se v Evropě prodalo o 45 procent Tesel méně než rok před tím, což je sice v ostrém rozporu s jinak o 37% rostoucím trhem, příčiny jsou ale zatím dost možná čistě technické. Výrobce čekal na modernizovanou verzi svého bestselleru Modelu Y. Na to ostatně upozorňoval i finanční ředitel firmy Vaibhav Taneja.

S tím souhlasí i analytička Stephanie Valdez Streaty z Cox Automotive: "Zatím je brzy spojit odpor k Muskovi a jeho polarizujícímu chování s prodejními čísly," řekla CNN .

Tesla jako Brašnářství Tlustý

To nicméně neznamená, že chování CEO ovlivní Teslu pozitivně. Pověst značky se buduje dlouho a snadno se o ni dá přijít, jak ostatně ukazuje nedávný případ firmy Brašnářství Tlustý . V případě automobilu pak jeho značka do velké míry ovlivňuje i to, jak jeho řidiče/majitele vnímá okolí.

Automobilky se proto ostatně snaží většinou zůstávat důsledně apolitické, aby si neznepřátelily zákazníky. O to hůř pro Teslu, že jí v Evropě roste konkurence, objevují se levní čínští soupeři, zavedené evropské automobilky rozšiřují portfolio a přísné emisní limity je tlačí ke snižování cen. Zákazníci se tak budou rozhodovat mezi "nekonfliktní" Škodou Enyaq a Teslou Model Y, která je spojena s "hajlujícím" šéfem.

Poškozený brand image v důsledku neovlivní jen prodeje, způsobuje již také odchody zaměstnanců a snižuje atraktivitu Tesly na trhu práce, jak upozorňují New York Times . Dostaly se k nahrávce, kde o těchto problémech zaměstnanci mluví na interní schůzi. Jeden z vedoucích pracovníků svým podřízeným radil, aby prostě přestali Muskovy komentáře sledovat a soustředili se na svoji práci a to, co můžou v Tesle dokázat.

Stejně tak se začínají obávat i někteří investoři. Těm vadí i skutečnost, že se Musk věnuje práci pro Trumpovu administrativu místo automobilky, která se bude muset popasovat s drsnějším konkurenčním prostředím než v minulosti. Hodnota akcií Tesly oproti rekordní polovině prosince klesla o 40 procent a její tržní hodnota klesla poprvé od listopadu pod jeden bilion dolarů.

Pan Nepoučitelný?

Podobným potížím musel čelit i Ford, i proto svoje názory odvolal. Poučí se Elon Musk a přestane svým chováním ohrožovat svoji nejznámější firmu? Pragmaticky by se dalo čekat, že to bude trvat do chvíle, než to začne Teslu ekonomicky poškozovat. Tlak na Muska v tuto chvíli mohou vyvinout zejména zákazníci, zaměstnanci nebo investoři.

Do toho všeho ale samozřejmě vstoupí i umanutost a motivace nejbohatšího muže planety. Jedná se například o jeho nenávist k transgender lidem, kterou umocňuje jeho dcera (dříve syn) Vivian Jenna Wilson a která se přetavila i v nenávist vůči liberálním politikům.