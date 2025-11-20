Do Česka přichází konkurence. Electra láká na ultrarychlé nabíjení za příznivé ceny

Na český trh s veřejným rychlým nabíjením, kde dnes dominují společnosti ČEZ, E.ON Drive, PRE, Ionity a Tesla Supercharger, vstoupí nový hráč.
Francouzská Electra oznámila, že v příštím roce otevře své první ultrarychlé nabíjecí huby. Firma působí v devíti evropských zemích, Česká republika bude desátým trhem. "Motivoval nás velký prodejní úspěch Škody Auto, která je oblíbená jak například v Německu, tak na domácím trhu," přiznávají zástupci značky.
Electra plánuje v Česku instalovat nabíječky s výkonem až 1 MW a služby, které mají život s elektromobilem na cestách usnadnit. Tedy například možnost rezervace stojanu a automatickou identifikaci vozidla.
"Chceme, aby kvalita dobíjení v Česku odpovídala těm nejlepším evropským trhům," říká Břetislav Mazgaj, manažer expanze Electra Czech Republic.
Podle něj bude výstavba mířit zejména do míst, kde lidé přirozeně tráví 20 až 30 minut. "Cílíme na místa, kam lidé běžně jezdí a kde mohou půl hodinu dobíjení využít smysluplně. Nakoupit si. Dát si oběd. Mít schůzku u kávy," říká Mazgaj.
Mezi plánované lokality tak podle něj patří velká města, hustě osídlené čtvrtě, retailové a komerční zóny, restaurace, kavárny, volnočasová centra, dopravní uzly i hlavní tahy. Konkrétní lokality však Mazgaj na dotaz nezmiňuje.
Electra počítá se spuštěním několika městských hubů a jednoho až dvou dálničních míst už v příštím roce. "Pokud půjde povolování a výstavba podle plánu, do konce příštího roku budeme provozovat nejméně pět lokalit, každou se 4-12 ultra rychlými body," uvádí Mazgaj s tím, že dlouhodobě vidí v Česku potenciál pro více než 80 ultrarychlých hubů.
Ceny chce Electra nastavit podobně jako na svých ostatních trzích. Částky v korunách zástupci firmy na dotaz neuvedli, ale pro orientaci používají rakouský model, kde se cena podle typu předplatného pohybuje mezi 0,39 a 0,59 eura za kWh, tedy 9,40 Kč, resp. 14,30 Kč.
Pro srovnání, například u ČEZ platí dnes neregistrovaný zákazník na ultrarychlých nabíječkách 18 Kč/kWh, s paušálem 300 Kč za měsíc pak 13 korun. U Ionity platí neregistrovaný elektromobilista 21 Kč za kWh, dají se využít různé typy paušálů, kdy se cena za kWh sníží až na 12 korun. Cenově příznivé je dnes nabíjení na Tesla Superchargerech, kde majitelé jiných značek zaplatí v průměru okolo 12 Kč/kWh.
"Chceme nabídnout stejné částky jako na našich ostatních trzích," dodává Mazgaj za společnost Electra s tím, že ve Francii a Španělsku začínají ceny s předplatným dokonce od 0,29 eura (7 Kč).
Firma také komentuje agendu spojenou s povolovacími procesy. "Povolovací procesy jsou výzvou pro celý trh. Electra má výhodu v tom, že už dnes operuje v devíti zemích a má silný specializovaný tým. V Česku navíc zapojíme zkušené lokální partnery," říká Mazgaj.
Mazgaj zároveň upozorňuje, že český trh má nevyužitý potenciál. "Dnes vidíme mnoho retailových zón s tisíci parkovacích míst, které nabízejí jen pomalé nabíjení a často jen v jednotkách kusů. To je obrovská příležitost," říká.
Electra aktuálně provozuje v Evropě přes 580 ultrarychlých nabíjecích stanic a do roku 2030 plánuje instalovat 15 tisíc nabíjecích bodů. Je také zakládajícím členem aliance Spark Alliance, která sdružuje poskytovatele rychlého nabíjení ve 25 zemích.