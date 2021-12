Do aukce jdou vozy Rolls-Royce slavného módního návrháře. Připravte si pořádný balík

Módní návrháři a luxusní auta je spojení, které funguje prakticky odjakživa. Někteří je jen vlastní, jiní ve spolupráci s automobilkami rovnou vytvoří svůj unikátní kousek. Zdaleka však není pravidlem, aby si takový vůz mohl koupit běžný smrtelník. Teď se taková příležitost naskytla, dražit se totiž budou hned tři automobily Rolls-Royce Karla Lagerfelda. Připravte si však pořádný balík.

Jméno módního návrháře Karla Lagerfelda, který zemřel v únoru 2019, je ve světě čtyř kol spojeno třeba s automobilkou BMW. Spolu s ní totiž v 90. letech a na začátku 21. století pracoval na návrzích několika speciálních verzí tehdejších generací řady 7. Stál tak, jak přiznává i samo BMW, jako jedna z několika osobností u zrodu programu Individual. Ten je zaměřený na to, aby bohatým zákazníkům nabídl něco navíc. A jeho "sedmičky" rozhodně něco navíc nabízely.

Karl Lagerfeld ale vlastnil i několik automobilů Rolls-Royce (připomeňme, že v roce 2012 nafotil sérii fotek aut britského výrobce), které jdou teď do velké aukce jeho pozůstalosti z rezidencí ve Francii a Monaku. Dohromady má být k dispozici více než tisíc položek, mimo jiné jde o obrazy, nábytek, různé sochy a sošky, nádobí nebo oblečení a doplňky. Zkrátka vše, na co si vzpomenete, a vše, co připomíná výstřední osobnost slavného módního návrháře.

První část aukce se čtyřmi stovkami položek se uskuteční už tento víkend, od 3. do 5. prosince, v Monte Carlu a její součástí budou i zmíněné tři modely britského Rolls-Roycu. Ba co víc, podle aukční síně Sotheby’s, která dražbu pořádá, mají právě auta vynést podle odhadů nejvyšší sumu.

Nejstarším kouskem je otevřený Phantom Drophead Coupé z roku 2016. Ačkoliv to už před pěti lety nebyl žádný nováček, vždyť poprvé se luxusní kabriolet, svého času vrchol této kategorie, představil v roce 2007, stejně by měl podle aukční síně vydělat ze všech položek na aukci nejvíce peněz. Odhadovaná cena je v rozmezí 350 až 400 tisíc eur (v přepočtu asi 8,9 až 10,2 milionu korun), příhozy startují na 260 tisících eurech.

5,6 metru dlouhý otevřený Phantom má najeto 10 649 kilometrů a pod kapotou samozřejmě vidlicový dvanáctiválec naladěný na 338 kW. Šedý metalický lak karoserie doplňuje krémovou kůží čalouněný interiér, na opěrkách hlav sedadel nechybí vyšitý monogram "RR". Lákadlem mohou být také proti směru jízdy se otevírající dveře.

Dalším modelem v nabídce je Phantom už jako klasická limuzína ve stávající generaci. Ten najel dokonce jen 2277 kilometrů a měl by tak být prakticky ve stavu nového vozu. Na rozdíl od otevřeného předchůdce má tento vůz černý lak karoserie a spolu s tím také černý interiér. Nejde přitom jen o kožené čalounění, přičemž na opěrkách hlav je opět vyšitý monogram automobilky, také dřevěné obložení s klavírním lakem je černé.

Součástí výbavy jsou rovněž "nebe" nad hlavou, tedy 100 malých světelných bodů imitujících hvězdy, a dřevěné piknikové stolky. Odhadovaná cena je 300 až 350 tisíc eur (v přepočtu asi 7,6 až 8,9 milionu korun), nejnižší příhoz je 220 tisíc eur.

Třetím do party je SUV Cullinan, které by mělo nového majitele přijít na podobnou částku jako Phantom. Najeto má ale o něco více, 7453 kilometrů, přičemž pod kapotou mu stejně jako Phantomu tepe 420kW dvakrát přeplňovaný vidlicový dvanáctiválec. Karoserie vozu je vyvedená v šedomodré metalíze, zatímco kabina je čalouněná krémovou kůží. Jak asi odhadnete, na opěrkách hlav je opět vyšitý monogram "RR", tentokrát ale oranžovou nití. Dále autu nechybí koberečky z jehněčí vlny a černé dřevěné obložení interiéru. Přihazuje se od 220 tisíc eur.

U všech tří automobilů také aukční síň Sotheby's zmiňuje nutnost technické prohlídky. Vzhledem k nízkému nájezdu i stavu na fotkách by to ale měla být spíše formalita.