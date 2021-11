Aukce veteránů: Česko-slovenský souboj o netknutou Škodu 105S a Jawa za 905 tisíc

Byl to duel po telefonu. O zelenou "užovku" Škodu 105S s necelými 700 kilometry na tachometru se ve finále utkali dva zájemci, titíž, kteří letos v létě prahli po Škodě 100, jenž se nakonec vydražila za 1,85 milionu korun. Tentokrát se ale vzájemně nenechali tak vyprovokovat a veterán se vydražil za 605 tisíc korun. V sobotu se na akci Retro Garáž konala oblíbená aukce historických aut a motorek.

Podívala se do Česka jen na chvíli a teď zase zamíří zpátky na Slovensko. Svítivě zelená Škoda 105S, které se pro její úzký rozchod kol říká užovka, se na sobotní aukci Retro Garáž vydražila přesně za 605 tisíc korun, slovenský zájemce ji koupil po telefonu.

Na začátku se přihlásili tři uchazeči, jeden přišel na akci osobně, dva se připojili na dálku prostřednictvím telefonu. Byli to ti samí, kteří letos v létě bojovali o Škodu 100 de Luxe, která se vydražila nakonec za astronomických 1 850 000 korun, ačkoli vyvolávací cena byla 350 tisíc.

Škoda 105S technikou zrovna neohromí a z pohledu odborníků na veterány nemá nijak závratnou hodnotu. Vždyť se tyto vozy z období socialismu ještě před pár desítkami let prodávaly "za pár šlupek".

Jenže tato konkrétní stopětka má najeto přesně 684 kilometrů a je to unikát v netknutém stavu, proto jde o zajímavý sběratelský kousek. "Původní slovenský majitel auto celých 42 let neprovozoval, dokonce ho uložil v garáži na špalky, je k němu přiložená i původní faktura a záruční list," říká Pavel Kočí, organizátor akce.

V inzerátech, ale bez fotky, ji před více než rokem objevil Miro Došek, který sbírá a opravuje veterány. Zaujala ho, a tak se na ni jel podívat. "Byla pečlivě uložená ve stodole v odlehlé vesnici Lazy při Dětvě, kam nevedla ani pořádná silnice. Auto mělo i zakrytý podvozek, aby na něm nerezly šrouby. Proč s ní majitel nikdy nejezdil, se mi zjistit nepodařilo, bohužel v tom roce, kdy jsem auto koupil, zemřel. Vůz jsem pořídil od jeho synovce," dodává.

Před nabídkou k aukčnímu prodeji se stopětce věnovala péče, auto se vyčistilo, repasoval se brzdový systém a provedl oživovací servis, a tak je i plně pojízdné a čerstvě po STK. Vyvolávací cenu majitel po dohodě s organizátorem stanovili na částku 300 tisíc korun, aukční rezerva byla 400 000 Kč. "Nechal jsem si na něj vypracovat i soudní posudek, podle odborníků cenu zhruba 400 tisíc skutečně má," řekl už před pořádáním aukce Kočí.

Ačkoli dva zájemci, jejichž totožnost není veřejná, se proti sobě utkali už v letním duelu o Škodu 100 de Luxe a vzájemně se vyprovokovali natolik, že se auto s s aukční rezervou stanovanou na 800 tisíc vydražilo nakonec za skoro dva miliony, tentokrát se cena zelené škodovky tak dramaticky nevyšplhala.

Po překonání půlmilionové hranice přihazovali na dálku chvílemi jen po pětitisícovkách, plzeňský zájemce při navýšení částky na hodnotu 605 tisíc korun z dražby odstoupil, a tak užovka putuje opět na Slovensko. "Ještě jsem nikdy auto prostřednictvím aukce nenabízel a byla to pro mě velká neznámá. Rozhodl jsem se pro tento způsob prodeje poté, co jsem viděl, za kolik se v létě prodala zmiňovaná Škoda 100," dodal majitel vozu Miro Došek.

"Jsem realista, nečekal jsem ani, že by se opakovalo to, co se stalo v létě, tedy že by se Škoda 105 prodala za milionovou částku. Tušil jsem ale, že se cena přehoupne přes půl milionu," shrnul výsledek dražby Kočí.

Z toho, jak akce dopadla, je podle svých slov nadšený. "Divácká kulisa byla fantastická. Jsem rád, že se nám podařilo vydražit hvězdy aukce, tedy zelenou užovku a Jawu půllitra," řekl Kočí po skončení akce v Lysé nad Labem, největší veteránské burzy spojené s aukcí, která se v Česku koná pod střechou.

Nejdražší Jawu 500 OHC/01 do aukce přihlásil Radek Uhlíř. Rezerva byla stanovená na 800 tisíc, nakonec cena vystoupala na částku 905 tisíc korun. Výherci jsou otec se synem, kteří vlastní autodopravu a chtějí si motocykl vystavit ve firmě.

Překvapením dražby byla modrá Jawa 50/20 Pionýr, která se vydražila za více než 50 tisíc. Utkalo se o ni nejvíce zájemců, zhruba deset, u jiných položek bojovalo v průměru okolo pěti lidí. Návštěvníků v hale ale bylo hodně a při dražbách nadšeně tleskali. "Zklamáním je pro mě je snad jen to, že se nevydražila ČZ 175 "jednovýfuk" a chybou zřejmě bylo i to, že jsem vzal do aukce dvě téměř stejná embéčka," dodává Kočí.

Bylo to totiž vůbec poprvé v historii konání Retro Garáže, kdy se některé stroje neprodaly, vedle předválečného motocyklu ČZ to byla také Škoda 1201 sedan a Škoda 1000 MB "žábrovka". Aukce některých položek byla extrémně napínavá, například o Fiat 600D se strhla bitva a cena vystoupala na necelých 200 tisíc, naopak Jawa 250 pérák dovezená z Holandska se prodala jen za rezervu, tedy 179 tisíc korun.

"Měl jsem to štěstí, že druhý zájemce po telefonu byl nedostupný. Ceny takových strojů se dnes pohybují výš a podle mě budou časem ještě dražší, motorka má původní doklady," řekl pro Aktuálně.cz dražitel Vojtěch, který nechtěl sdělit své celé jméno.

Pět strojů, z nichž se ale dva nakonec neprodaly, nabídl do listopadové aukce Jakub Fára s tchánem, auta společně často pořizují v zahraničí. Z jejich sbírky pocházela zmiňovaná Škoda 100 de Luxe, která se v létě prodala téměř za dva miliony. Poté se na sociálních sítích strhla lavina názorů, že jde o cenový nesmysl a aukce pokřivuje trh.

"Kritiky jsme si pochopitelně všimli, ale nic si z toho neděláme. Cenu určuje kupující, a když se rozhodl auto za takovou částku pořídit, určitě věděl, co dělá," myslí si Fára. Sběratelskou hodnotu má, šlo o vývozní kousek pro švédský trh a se specifickou výbavou a s minimálním kilometrovým nájezdem.

Také listopadová událost Retro Garáž ukázala, že největší hodnotu mají veterány v top stavu, s příběhem a především prakticky nejeté původní kusy. Potvrdilo se to i na vydražené Jawě 350/634, které se od doby, kdy se objevila v Troškově filmu Slunce, seno, jahody, říká Konopnice, protože na ní jezdil Venca Konopník.

Motorka, která se podle slov Pavla Kočího ještě před pár lety prodávala na vesnici za flašku rumu, teď velmi roste na ceně a top kondice aukčního kousku ji ještě zvýšila. Stroj byl v naprosto originálním stavu bez jakýchkoli oděrek a škrábanců a s necelými 2000 najetými kilometry. Konopnice se nakonec vydražila za 188 tisíc.