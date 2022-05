Dětské autosedačky v novém testu: Tři propadly, nejlepší má vlastní airbag

Trojice evropských autoklubů ADAC, ÖAMTC a TCS každým rokem zkouší aktuální ročníky dětských sedaček ve všech běžných velikostech. Tentokrát prošlo zatěžkávací zkouškou 24 modelů, přičemž 17 z nich poskytne malému pasažérovi při nehodě dobrou ochranu. Jedna z testovaných sedaček z hlediska bezpečnosti vyčnívá nad ostatními. Je však také suverénně nejdražší.

Je to vůbec poprvé v historii společných testů německého, rakouského a švýcarského autoklubu, co některá ze sedaček montovaná po směru jízdy získala hodnocení "velmi dobrá". Cybex Anoris T i-Size je určen dětem o velikosti v rozmezí 76 až 115 centimetrů a disponuje vlastním airbagem, který je integrovaný v nárazovém štítu.

Za takovou nadstandardní ochranu však chce výrobce i nadstandardní peníze. Cybex Anoris stojí skoro 20 000 korun, což je nápadně víc, než za kolik se dají koupit všechny ostatní testované modely.

"Podařilo se nám prokázat, že airbag výrazně snižuje naměřené zatížení při čelním nárazu, a tedy riziko poranění dítěte," komentuje výsledek technický expert ÖAMTC Steffan Kerbl. Jedním dechem však dodává, že typ autosedačky s bezpečnostním štítem, který obepíná tělo zepředu, nebývá akceptován všemi dětmi. "Určitě si sedačku před koupí vyzkoušejte," doporučuje Kerbl.

Podsedáky nebrat

Letošní ročník prokázal, že zavedení výrobci si z minulých chyb dokážou vzít ponaučení a rychle reagovat. Většina testovaných sedaček nabídla vysokou úroveň ochrany v případě čelního i bočního nárazu. A většina testovaných modelů měla dobře vyřešené vedení bezpečnostního pásu, což v minulosti nebývalo až tak samozřejmé.

Přitom právě pásy hrají v kvalitě sedačky jednu z klíčových úloh: Pokud se dá pás zkroutit, zasekává se, či může během jízdy sklouznout na nesprávné partie těla, má to v případě nehody fatální následky.

Zejména v posledních letech se výrobci sedaček snaží požívat materiály šetrnější k životnímu prostředí. I letos však test odhalil výrobky, jejichž potahy obsahovaly látky zpomalující hoření. Právě u nich však panuje podezření, že jsou karcinogenní. Týká se to sedaček Walser Kids Experts Noemi a Kanga Uptown TV107, z nichž posledně jmenovaná navíc neposkytuje dostatečnou ochranu v případě bočního nárazu.

V testu propadla i "rostoucí" sedačka Kindercraft Comfort Up, která je jako jediná ze všech testovaných modelů určena pro děti od narození až do 36 kilogramů. Její univerzálnost je však zároveň i největší slabinou: U větších dětí nad 25 kg hmotnosti je použitelná pouze s demontovanou opěrkou zad, čímž ztrácí schopnost ochrany při bočním nárazu. V tomto případě se z ní stává obyčejný podsedák, který experti zúčastněných autoklubů již tradičně k přepravě dětí vůbec nedoporučují.

Kompletní výsledky testu v jedné tabulce najdete zde:

Jak se vyznat v džungli

Testy autosedaček si obvykle kladou za cíl odradit potenciální zájemce od nákupu nevyhovujících modelů, nemohou však znát konkrétní potřeby jednotlivců.

Například je dobré si promyslet, jak velký rozptyl věku či výšky dítěte by měla autosedačka pokrýt. Některé autosedačky jsou v tomto směru flexibilnější než jiné, přičemž vzájemné porovnávání jednotlivých modelů není vůbec snadné. Současná legislativa totiž umožňuje homologaci sedaček podle dvou rozdílných norem: Jedna určuje výšku postavy, druhá její hmotnost.

Při nákupu je také třeba zohlednit, jakým způsobem se sedačka do auta poutá. Zda bezpečnostními pásy, či pomocí kotevních bodů Isofix. Pokud si jsme jisti, že sedačku použijeme vždy na sedadle s Isofixem, není co řešit. Znamená to však, že u starších aut bez Isofixu nám taková sedačka neposlouží.

Neméně důležitá je praktická zkouška, zda se vybraný typ sedačky do auta vůbec vejde či zda ji bez problémů uneseme. Některé modely váží i 15 a více kilogramů, přičemž, jak ukázal test, vysoká hmotnost ještě nemusí být zárukou vysoké bezpečnosti.

A nezapomínejme před nákupem posadit do sedačky i naše dítě. Z jeho výrazu lze obvykle dobře vyčíst, zda je pro něj snesitelná, či nikoliv.