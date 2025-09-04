"Děda byl frajer a my ho připomeneme." Sto let stará motorka jede z Londýna do Prahy

"Je to už sto let, co můj dědeček vyrazil na svou reklamní jízdu z Londýna do Prahy. My se to teď pokusíme s mým synem zopakovat. Pojedeme na téměř sto let starém motocyklu BSA 770 se sidecarem," popisuje Vladimír Šulc na facebookové stránce.
Na cestu dlouhou téměř 1400 kilometrů se vydá v sobotu 13. září dopoledne, cílem je dorazit před budovu Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze v úterý 16. září, pravděpodobně v devět hodin večer. Stejně jako kdysi jeho dědeček Augustin, i on pojede se spolujezdcem, ovšem tentokrát se svým synem Danielem.
Augustin Šulc podnikl tuto dálkovou jízdu poprvé už v prosinci 1922. Spolu s Františkem Nušlem tehdy čelil mrazu, sněhu a mokrým silnicím. Přesto dorazili do Prahy za 86 hodin. Cesta tenkrát nebyla jen dobrodružstvím, Šulc ji využil jako reklamní akci na značku BSA, kterou do Československa dovážel.
Takové jízdy byly tehdy oblíbeným "marketingovým trikem", který měl potvrdit odolnost a spolehlivost nových dopravních prostředků.
V dobovém článku pro měsíčník Auto, který vydával Autoklub republiky Československé, zdůraznil, že motocykly s postranním vozíkem nabízejí řidiči i spolujezdci větší komfort než běžné stroje, tedy ochranu proti blátu, štít před řídítky i pohodlné sedadlo v sidecaru. O tři roky později si cestu zopakoval a zvládl ji za 82 hodin, tedy o čtyři hodiny méně.
"Z této dálkové jízdy se dochovala řada materiálů a vzpomínek, Augustin o ní často vyprávěl na rodinných sešlostech," vzpomíná jeho snacha Libuše Šulcová, autorka knihy Augustin Šulc: Měl jsem motocykly rád.
Nyní se příběh znovu vrací na silnice. Vladimír a Daniel pojedou po co nejbližší původní trase, bez využití dálnic. Využijí k tomu motocykl BSA 770 z roku 1928. "Děda byl frajer a my ho chceme připomenout. My máme naplánovaných 84 hodin, což odpovídá možnostem stroje i dnešní dopravní situaci," říká Vladimír Šulc.
Cestovatelé uvádějí, že stroj má průměrnou rychlost 40 až 50 kilometrů za hodinu a spotřebuje přibližně devět litrů benzinu na sto kilometrů.
Že nemá jít jen o romantickou vzpomínku, ale i o pořádnou zkoušku vytrvalosti, si oba vyzkoušeli už letos v létě. Na 97letém BSA 770 zvládli trasu z Olbramovic do Tatranské Lomnice dlouhou více než 400 kilometrů za 17 hodin.