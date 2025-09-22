Auto

Dacia postavila ideální auto pro malé živnostníky. Uveze půl tuny a má i čtyřkolku

Foto: Dacia
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Pick-up určený drobným živnostníkům nabídla Dacia naposledy v roce 2012. Auto odvozené od prvního Loganu ale nikdy nedostalo přímého nástupce. Pokud byste však zabrousili do rumunské nabídky značky, jeden malý pick-up tam najdete. Odvozený je od Dusteru a právě se dočkal nové generace. Ta přitom ukrývá řadu nečekaných překvapení.

Duster jako pick-up není nic úplně nového. Už před pěti lety představila rumunská karosárna Romturingia přestavěné SUV s nosností půl tuny a cenou tehdy přesahující 600 tisíc korun. Takový Duster přitom prodávala přímo Dacia, ale výhradně ve své domovině: pokud se někdy dostalo toto auto mimo Rumunsko, šlo o individuální akci některého ze zájemců.

A dá se očekávat, že podobný osud čeká také novou generaci Dusteru Pick-up, která se v nabídce objevila minulý týden. Má ale řadu zajímavostí. Třeba už konečně nemá dvoumístnou kabinu, ale nabídne čtveřici plnohodnotných dveří a místo pro čtveřici cestujících. Logicky to však ovlivnilo využitelnost ložné plochy.

Ta má 1050 mm na délku a 1000 mm na šířku, nosnost je 430 kilo. Vnější rozměry jsou jinak prakticky stejné jako u výchozího Dusteru: délka 4345 mm a rozvor 2658 mm.

Zadní víko je vyrobené z kompozitních materiálů, má ale kovovou konstrukci. Podlaha a boční části ložné plochy jsou pokryty plastem s protiskluzovou úpravou. Nechybí kotvící oka a prostor pod podlahou vyplněný klasickou rezervou.

Protože zůstal zachován prostor pro cestující, může mít i pick-up střešní ližiny s nosností maximálně 80 kilo, případně pak specifické modulární střešní ližiny. Záleží, jakou výbavu zájemce zvolí. Na výběr jsou stupně Expression, Extreme a Journey, od nichž se odvíjí i přítomnost jednotlivých prvků jako navigace nebo kamerový systém kolem auta.

Na výběr jsou jen dva motory: 96kW tříválcový mildhybrid s manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem všech kol, nebo 104kW plnohodnotný hybrid s automatickou převodovkou a pohonem předních kol. V porovnání s klasickým Dusterem stoupla u čtyřkolky o 0,1 l/100 km spotřeba paliva - pick-up tak má průměr 6,1 l/100 km. Hybrid zůstává na pěti litrech.

Cena v Rumunsku startuje na 25 983 eurech, přes 630 tisíc korun, bez daně. Klasické SUV se čtyřkolkou ve výbavě Expression startuje v Rumunsku na 22 550 eurech, necelých 550 tisíc korun, ale i s DPH.

