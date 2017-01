České, bílé, se servisní knihou a za dvě stě tisíc korun. Takové byly loni nejprodávanější ojetiny

před 56 minutami

Loni se v Česku podle údajů společnosti Cebia prodalo 700 tisíc ojetých osobních vozidel, o šest procent více než v roce 2015. Obchod s ojetými auty tak je téměř trojnásobný proti velikosti trhu s vozidly novými. Ze zahraničí se dovezlo více než 164 tisíc ojetin, ostatní pocházely z tuzemska. Průměrná cena prodaného ojetého auta byla 190 900 korun, průměrné stáří 9,8 roku, průměrná hodnota na tachometru 161 tisíc kilometrů. Čtyřicet procent aut ale mělo podle údajů Cebie tachometr stočený, v průměru o čtyřicet tisíc kilometrů. Nejpopulárnější barvou zůstává bílá.

Většina Čechů dává při pořízení auta přednost ojetině před novým vozem. Rizika vznikající při pořízení auta z druhé ruky se snaží eliminovat koupí kusů dražších, se servisní knihou, českým nebo německým původem, po prvním majiteli nebo z certifikovaných programů prodejců vozidel nových. Tato fakta ale dobře znají i podvodníci a přizpůsobují jim svou strategii. Vyplývá to z analýzy prodeje ojetých vozidel v loňském roce vydané společnosti Cebia.

Český trh ojetin v roce 2016 meziročně vzrostl o více než šest procent na 700 tisíc osobních aut. Ze zahraničí jich bylo dovezeno více než 164 tisíc, což znamená téměř devítiprocentní nárůst proti roku 2015. “S avizovaným ukončením regulace kurzu koruny k euru a z toho vyplývajícím pravděpodobným zlevněním zahraničních ojetin letos očekáváme další vlnu zájmu o ně,” říká ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

Na českém trhu s novými auty se letos prodalo 260 tisíc vozidel. To je sice rekordní počet, přesto se ojetin zobchodovalo téměř trojnásobné množství. Více než polovina ojetin (zhruba 53 %) byla prodána mezi soukromými osobami, zbytek obchodů proběhl přes firemní prodejce ojetých vozidel. Téměř 78 procent firem tvoří bazary, více než dvacet procent prodejci nových aut a zbytek připadá na leasingové a splátkové společnosti.

Největší podíl na trhu ojetin má ze značek Škoda. Jejích 23 procent ale nedosahuje velikosti koláče mezi auty novými, kde ovládla přibližně třetinu trhu. Za Škodou následuje stejně jako u nových aut Volkswagen (9 %), dále Ford (7 %), Kia a Hyundai (oba 6 %). Obliba vozů korejských značek na trhu s ojetinami prudce vzrůstá.

Nejprodávanějšími auty z druhé ruky jsou podle Cebie škodovky Octavia a Fabia, dále VW Passat, Ford Focus, VW Golf, Škoda Superb, Ford Mondeo, Renault Mégane, BMW řady 3 a Kia ce´ed. Žebříček nejoblíbenějších nových vozů v roce 2016 si můžete prohlédnout zde.

Více než tři čtvrtiny ojetých aut loni prodaných v Česku mělo tuzemský původ. Z dovozových zemí suverénně převládají Německo (13 %) a Itálie (7 %). Na ostatní země připadají pouhá 3 %.

Statistiky ale mohou být podle společnosti Cebia zkresleny skutečností, že je uváděna poslední země původu. Řada vozidel, která byla v roce 2016 prodána jako česká, mohla být v minulosti dovezena do ČR ze zahraničí. Rovněž vysoký podíl německých ojetin je podle Cebie zkreslený účelovými krátkodobými registracemi. Auta například ze zemí východní Evropy tímto způsobem získávají zdánlivý německý původ, který je pro české zákazníky důvěryhodný.

Zatímco v minulosti převažoval zájem zákazníků o ojetiny do 100 tisíc korun, loni se situace obrátila a nejvyšší podíl získala kategorie 100-200 tisíc (32 %). Nejlevnější ojetiny do 100 tisíc tvoří 27 % trhu, 21 % zákazníků se rozhodlo pro auto v cenové relaci od 200 do 300 tisíc, a pětina kupců si pořídila dokonce ojetiny dražší než 300 tisíc. Průměrná cena ojetého vozidla prodaného loni na českém trhu byla 190 900 korun.

Více než polovina ojetin se loni prodala se servisní knihou. Cebia však varuje, že vzhledem k známé praktice falšování servisních knih a vytváření fiktivních servisních záznamů, bude počet servisní knih, které skutečně dokládají servisní historii vozidla, podstatně nižší. Nadpoloviční většina ojetin se prodala po prvním majiteli zapsaném v technickém průkazu.

Více než polovina prodaných aut byla starší deseti let, pouze 15 % nedosáhlo věku pěti let. Průměrné stáří loni prodaných ojetin na českém trhu bylo 9,8 let.

Téměř polovina vozidel měla na tachometru stav mezi 100 a 200 tisíci kilometry, což však nekoresponduje se stářím ojetin. Podle Cebie zejména malí prodejci a dovozci masově upravují stavy tachometrů tak, aby vyhověli poptávce zákazníků po nízkém počtu najetých kilometrů. Společnost odhaduje, že zhruba čtyřicet procent vozidel bylo loni průměrně stočeno o 100 tisíc kilometrů. Průměrná hodnota tachometru 161 tisíc kilometrů se tak reálně šplhá nad 200 tisíc.

Nejčastější barvou loni prodaných ojetin na českém trhu byla stejně jako u nových aut bílá (19 %). V malém odstupu následují šedá, modrá, stříbrná, černá a červená.

autor: Ondřej Běhal