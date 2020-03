České auto roku v balení pro uspěchané tatínky. Test BMW 330d xDrive Touring

Nová trojka od BMW se může pochlubit čerstvým titulem českého Auta roku 2020. Mohou za to povedené motory, hbitý podvozek, perfektní palubní systém nebo velice dobrá kvalita zpracování. Teď to vše navíc můžete mít i v praktičtějším balení - jako kombík. Vyzkoušeli jsme jeho top verzi s naftovým šestiválcem.

Jak praktičtější? Oproti sedanu, jehož test s benzinovým čtyřválcem 330i si můžete přečíst zde, má o dvacet litrů větší, ale hlavně o poznání lépe přístupný kufr. Za standardně elektricky ovládané zadní dveře se dá naložit 500 litrů.

To je o pět více než do předchozí generace, zároveň také ale nic, co by trhalo třídní rekordy. Jak bývá zvykem, lidovější Passat nebo Superb toho uvezou více než prémiová "svatá trojice" v podobě testovaného BMW, Audi A4 a Mercedesu třídy C.

BMW se ale snaží kontrovat šikovnými detaily. Některé jsou obvyklé, jako možnost schovat roletku a dělicí síť do schránky pod zadní částí podlahy. Jiné jsou originální, jako příplatkové protiskluzové pásy nebo samostatně otevíratelné sklo pátých dveří, které umožňuje snadné naložení nákupu.

Celkově vzato je kufr pravidelný, dobře se do něj "leze" a pro většinu případů má i naprosto dostatečný objem: skutečně využívaný prostor mezi podlahou a krycí roletkou se zvětšil o 32 litrů. BMW tedy litry nehoní na schránkách pod dnem.

K roletce bychom však jednu výtku měli, u konkurenčního Audi A4 Avant po otevření pátých dveří sama vyjede v kolejnici vzhůru po sloupku karoserie, aby odkryla náklad. U BMW je tato kolejnice také, roletku ale musíte zvednout sami. Může se to zdát jako rozmařilost, ale když si uvědomíte, že trojka stojí i v základu takřka milion korun, trochu toho automobilového rozmazlování by člověk očekával.

Interiér naštěstí ceně odpovídá. Oproti rozpačité předchozí trojce BMW výrazně zapracovalo na kvalitě zpracování, použité materiály působí velice hodnotně, což u staršího modelu zvykem nebývalo. Líbí se nám i dobrý výhled přes nízkou palubní desku, horší je to s pohledem šikmo vpřed přes široké sloupky.

Vzadu bude cestující hýčkat velkorysý sedák a dostatek prostoru pro kolena i hlavu. Dobře se sem i nastupuje, dveře se otevírají do široka. V nové generaci klíčového modelu mnichovské značky tak mohou vzadu cestovat i dospělí běžného vzrůstu, aniž by se cítili nějakým způsobem omezeni.

A jak cestovat. Naftový šestiválec, který základní cenu kombi řady 3 vyšroubuje s pohonem všech kol přes 1,3 milionu, má výkon 195 kilowattů a z auta udělá takovou juniorskou pětku. Hutný zátah silného dieselu dovolí tomuhle stále poměrně kompaktnímu 4,7m kombi střední třídy vládnout levému dálničnímu pruhu, a přitom se dá na dlouhých štrekách jezdit za 6,5 litru.

Těžký motor (navíc s pohonem všech kol) pochopitelně má i své proti. Oproti lehčímu čtyřválci auto přijde o trochu hravosti v zatáčkách, a i když je nejsilnější diesel v trojce stále radost řídit, benzinová 330i bude bezprostřednější a to samé bude platit i pro nabroušenější šestiválec M340i. Je to tedy, jako vždy, něco za něco.

Daň musí zaplatit i ti, kteří si zvolí model M Sport. Ten za 175 500 korun navíc přináší žádaný optický M paket (bez něj vypadá trojka trochu zvláštně) a rozšířenou výbavu včetně předních a zadních parkovacích senzorů, třízónové klimatizace, sportovní automatické převodovky s pádly pod volantem nebo posílených brzd.

Standardem je ovšem i sportovně laděný podvozek, který v kombinaci s 19" koly postrádá plavnost. Auto sice vysloveně nemlátí, ale také důsledně kopíruje asfalt, což k pohodlí na palubě neprospívá. V případě testovaného kusu diskomfort ještě zvyšovalo nepříjemné hučení ozývající se od předních kol. S ohledem na cestovatelský talent naftového šestiválce doporučujeme buď zůstat u standardního podvozku, nebo připlatit za adaptivní tlumiče (v případě verze M Sport jsou za 16 250 korun).

Ostatně s příplatky je to u BMW i jeho prémiové konkurence vždy ošemetná hra. Vybírat se vyplatí důsledně, aby člověk u prodejce neprodělal kalhoty, ale zároveň mu nechybělo nic důležitého. Tak třeba digitální budíky v kombinaci s povedenou top verzí navigace vyjdou na dalších 74 516 korun.

Navigace za to určitě stojí. Službami doslova přetéká, ale ne tak, aby vás to obtěžovalo. Navíc se skvěle používá, má dotykový displej i otočný ovladač a vyhoví tak staromilcům i těm, kteří přišli na chuť dotykům. Nehledě na to, že když stojíte na parkovišti, je rychlejší zadat adresu pomocí virtuální klávesnice než otočného kolečka.

V češtině bohužel u BMW zatím nefunguje přirozené ovládání hlasem, které razí konkurenční Mercedes. V angličtině ale i trojka zvýší teplotu klimatizace, když jí řeknete, že je vám zima. Oproti Audi pak ztrácí možnosti digitálních budíků, mapa se v nich zobrazuje jen v jednom režimu, není možné ji přibližovat nebo zvětšovat. Další příplatek za ovládání gesty doporučujeme vynechat, to jsou vyhozené peníze.

BMW 330d xDrive Touring Motor: naftový 6válec, 2993 cm3

Výkon: 195 kW při 4000/min

Točivý moment: 580 Nm při 1750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,4 s

Kombinovaná spotřeba: 5,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 500 l

Cena: od 1 326 000 Kč

O to šikovnější je head-up displej, který v kritických místech odbočení vykreslí uliční plán. Připlatíte za něj ale dalších necelých třicet tisíc. Ještě jste se nerozmáchli a nezaškrtli pokročilé asistenční systémy nebo adaptivní světlomety a už před vámi stojí trojka, která vyjde na 1,8 milionu. Byť se BMW dá pořídit levněji než konkurenční A4 Avant 50 TDI quattro, tohle už jsou peníze, za které by se dala koupit pětka. Ještě štěstí, že se jí tahle řada 3 prakticky vyrovná.