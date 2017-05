Češi na superluxusní auta mají. Rolls-Royce otevřel showroom, Ferrari prodalo unikát za 40 milionů

před 35 minutami

Značky superluxusních aut se zabydlují v Česku. Loni na jaře svůj vůbec první oficiální showroom otevřel tradiční výrobce limuzín Rolls-Royce. Umístil ho přímo na roh Pařížské ulice v Praze. Rok předtím oficiálně začalo prodávat i Lamborghini, a to v prostorech na Smíchově, které sdílí s auty značky Bentley. Ta do Česka dorazila v roce 2012. Výrobci unikátních aut za miliony tedy vidí na českém trhu potenciál.

Superluxusní automobilové značky sází na to, že Češi si je už mohou dovolit. Dobrý odhad potvrzuje i fakt, že se letos v Česku prodalo jedno extrémně vzácné auto - LaFerrari Aperta. Model byl určený pouze pro dvě stovky předem vybraných zákazníků z celého světa. Ti si ho museli zasloužit, třeba tím, že už mají v garáži několik vozů z Maranella. Základní cena sběratelského auta byla přitom okolo 40 milionů korun a šlo ji ještě výrazně navýšit speciální výbavou.



"U unikátních aut se snažíme své klienty přesvědčit, aby si auto nechali postavit v programu Ferrari Tailor-Made, tedy přímo na zakázku. V takovém případě továrna může vyjít vstříc i velmi individuálním požadavkům. Když to přeženu, můžete jim třeba říci, kde mají sehnat vaši oblíbenou látku, a tu potom dostanete na sedadla," říká David Kopal, marketingový manažer společnosti Scuderia Praha, která italské supersporty do Česka oficiálně dováží.

Zájem o nadstandardní výbavu je i u dostupnějších modelů. Nejžádanějšími jsou Ferrari 488 ve verzích GTB i Spider, firma registruje také řadu předběžných objednávek na nové Ferrari 812 Superfast.



"V Česku platí, že si lidé velmi rádi připlatí za celou řadu doplňků. Vybírají si speciální laky, díly z uhlíkového vlákna nebo třeba kombinaci kůže a alcantary. Dalo by se říci, co kus, to originál," dodává Kopal. Ferrari se podle statistik Sdružení dovozců automobilů loni prodalo 58, což je o dvě méně než v roce 2015.



Konkurenční Lamborghini prodává méně aut, ale i jeho čísla jsou stabilní. Minulý rok se v Česku zaregistrovalo 13 vozů, rok předtím jich bylo 15. Značka má navíc jen dva stěžejní vozy, které pak dostávají speciální edice.

"Mezi modely Huracán a Aventador se dělí zájem v poměru zhruba 3:1. Paletu vozů letos obohacuje například unikátní Aventador s motorem V12 o výkonu 740 koní," říká Jiří Halousek ze showroomu Bentley a Lamborghini na Smíchově.



Britské Bentley za loňský rok udalo 38 kusů, což pro něj znamenalo velký nárůst oproti roku 2015, kdy jich bylo jen 16. Vděčí za to modelu Bentayga, který je prvním SUV této značky v historii. Letošní čísla by tak mohla být ještě lepší.



Překonat rekordní hranici chtějí i u Porsche, které patří stejně jako Bentley a Lamborghini do sítě společnosti Porsche Inter Auto. Loni prodali 356 těchto německých aut, letos chtějí překonat čtyři stovky.

"Všechny modely jsou u nás extrémně úspěšné. Prodejní žebříčky vedou SUV Macan a Cayenne, ale také Panamera. Tradičně silný je v Česku prodej modelu 911, a to včetně jeho nejvyšších výkonových variant 911 Turbo S a 911 GT3, 911 GT3 RS, jejichž výkon se pohybuje až k hranici 600 koní," tvrdí Richard Vegera, brandmanažer značky Porsche, s tím, že celkový prodej sportovních modelů 911 se pravidelně pohybuje mezi 50 a 70 kusy.



To automobilka Rolls-Royce tradičně sama nezveřejňuje čísla, ale podle statistik SDA je patrné, že otevření jejího prvního showroomu v Česku, který spravuje firma CarTec Group, pomohly i dobré výsledky. V roce 2015 se udalo 13 kusů, přitom o rok dříve jen šest. Po otevření showroomu si v roce 2016 auta z britského Goodwoodu našla cestu k 17 Čechům.

"Velmi dobře se daří modelu Ghost a také kupé Wraith, i díky speciální edici Black Badge. Češi také velmi pozitivně zareagovali na loni představený kabriolet Dawn, ačkoliv místní trh není typickým pro otevřená auta," říká Filip Dudys z marketingu Rolls-Royce Motor Cars Prague.



Podle něj se drtivá většina zákazníků rozhodne pro individuální úpravy. Rolls-Royce například nabízí 44 tisíc odstínů laku. Zakázkový program Bespoke ale umožňuje i další individualizaci.



Všichni prodejci superluxusních aut se snaží nabídnout majitelům vozů i speciální přístup. Scuderia má jediný servis v Praze, a tak zajišťuje odtah nebo náhradní auto zdarma. Lamborghini zve na akce Accademie Mugello v Toskánsku, kde se mohou majitelé prohánět po okruhu. Bentley zase bude letos jezdit na okruhu Hungaroring u Budapešti. Školu pro řidiče třeba za polárním kruhem pořádá Porsche. A Rolls-Royce letos v zimě pozval majitele jeho vozů na luxusní jízdu Vysokými Tatrami.

A jak se daří běžným autům? Podívejte se na aktuální žebříček nejprodávanějších vozů na českém trhu. Najdete ho zde.