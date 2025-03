Češi vzali nová čínská auta útokem. Tancující robot je přivezl i s dlouhou zárukou

Na konci března začal v Česku oficiálně prodej dvou nových čínských automobilek. A podle zástupců Omody a Jaecoo mají na konkurenci hned od začátku nabito. Chlubí se solidní základní výbavou, zárukou jako Kia a na rozdíl od jiných Číňanů i čistě benzinovými SUV.

"Vítejte, lidské bytosti," zahájil anglicky pompézní akci na pražské Pankráci člověk v obleku robota. Kdyby za ním na pódiu nestála dvě SUV, asi byste neřekli, že sedíte na uvedení dvou mladých čínských automobilek do ČR. Podle zástupců Omody a Jaecoo ale právě tancující dvouapůlmetrový robot ztělesňuje to stejné co jejich auta: budoucnost.

Upoutat pozornost neznámými značkami Číňané umí, na zahajovací večírek dorazilo odhadem několik stovek lidí: novinářů, zákazníků i dealerů. Těch mají obě značky v Česku zatím osmnáct, čtrnáct z nich už funguje, cílem je ale klidně až dvojnásobný počet. Jak vysvětlila ředitelka obou výrobců v Česku Petra Růžičková, prodejci budou nabízet vždy obě značky.

Jde o dealery, kteří už prodávají jiné automobily, mimo jiné Nissan, protože o dovoz se stará stejný importér Grand Automotive, Omoda a Jaecoo nicméně v showroomech mají své oddělené prostory. Podle Růžičkové už stihly obě automobilky nasbírat dohromady 500 předobjednávek, hodně udělala startovací kampaň, kdy se prvních sto aut prodávalo se slevou 30 procent.

Omoda 5 s benzinovým motorem, což je auto velikosti Škody Karoq, tak začínala těsně pod půl milionem, o kousek větší Jaecoo J7, také s přeplňovaným čtyřválcem, stálo necelých 535 tisíc.

Jenže kvóta aut s ultra nízkou akční cenou už je vyprodaná, údajně to trvalo jen pár minut. Omoda 5 tak s normálním ceníkem startuje na 699 tisících korunách a Jaecoo J7 na 749 tisících korunách. V obou případech je pod kapotou přeplňovaná benzinová šestnáctistovka o výkonu 108 kW v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a pohonem předních kol.

Jaecoo, které se díky hranatým tvarům tváří drsněji (od některých návštěvníků uvedení na trh padala přirovnání, že vypadá jako Range Rover), nabídne i pohon všech kol. Dostupný je ale jen ve vyšší výbavě s příplatkem 100 tisíc korun oproti základní ceně.

Kromě benzinových verzí budou mít obě značky i alternativní pohon. Omoda 5 dostane plně elektrickou verzi s výkonem 150 kW a 61kWh baterií. Na jedno nabití ujede auto podle WLTP 402 kilometrů, nemile překvapí jen 80kW DC nabíjení. Ceny startují na 879 tisících korunách.

Jaecoo J7 se bude prodávat s 255kW plug-in hybridním pohonem, u kterého značka slibuje ujet až 88 km jen na elektřinu a v kombinaci s benzinem pak dojezd přes 1200 kilometrů. Dostat by měla také DC nabíjení baterie, u plug-in hybridů stále spíše vzácné. Tato verze už ale startuje na 949 tisících korunách a ve vyšší výbavě, stále ale jen s pohonem předních kol, o 29 tisíc korun překročí milionovou hranici.

Výbava Omody a Jaecoo Základní Omoda 5 Comfort má mimo jiné sledování mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, varování na auta při couvání, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, automatickou klimatizaci, dvojici 12,3palcových obrazovek, vyhřívaná, ventilovaná a elektrická přední sedadla, kožený volant, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, diodová přední světla nebo 18palcová litá kola. Výbava Premium přidává 360stupňovou kameru, druhou zónu automatické klimatizace, vyhřívání volantu, elektrické střešní okno, audio Sony s osmi reproduktory nebo elektrické víko kufru. Elektrická Omoda 5 má už v základu také dvouzónovou automatickou klimatizaci nebo dálkové ovládání ventilace. Jenže tepelné čerpadlo nabízí až o 50 tisíc dražší verze Premium stejně jako 540stupňový kamerový systém, průhledových displej nebo vyhřívaná zadní sedadla. V něčem se tak od benzinové sourozence odlišuje. Jaecoo J7 Luxury má ve výbavě mimo jiné adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na auta při couvání, přední a zadní parkovací senzory, 540stupňový kamerový systém, vyhřívaná a elektricky ovládaná přední sedadla, dvouzónovou automatickou klimatizaci, 13,2palcový multimediální systém, digitální budíky, prosklenou střechu, diodová světla, mlhovky nebo 19palcová litá kola. Výbava Exclusive pak kromě pohonu všech kol přidává také ventilaci předních sedadel, vyhřívaná zadní sedadla, vyhřívaný volant, vyhřívané přední okno, větší 14,8palcovou obrazovku, průhledový displej nebo audio Sony s osmi reproduktory. Nutno dodat, že výbava plug-in hybridu se v detailech odlišuje.

Omoda 5 je kompaktní SUV s délkou 4373 mm a rozvorem nataženým na 2610 mm, do kufru se vejde 360 litrů zavazadel. Jak už jsme zmínili, jde o přímého konkurenta třeba Škody Karoq nebo Dacie Duster. Elektrická verze je o 51 mm delší a má o 20 mm delší rozvor náprav, ale také o 60 litrů menší kufr. Jeho konkurencí je mimo jiné Škoda Elroq. Oproti ní i Karoqu je ale vzadu méně místa, kabina ale na první pohled působí docela hodnotně. Některá tlačítka jsou však možná až příliš podobná Mercedesu.

Jaceoo J7 je s délkou 4500 mm a rozvorem nataženým na 2672 mm větší, což je znát hlavně na zadních sedadlech. Kufr má 564 litrů, s pohonem všech kol ale jen 480 litrů a jako plug-in hybrid 500 litrů. Potěší, že pod podlahou kufru benzinové verze je klasická dojezdová rezerva, stejně tak sklápění sedadel do jedné roviny s podlahou kufru. To má Jaecoo společné s Omodou.

Obě značky patří do portfolia koncernu Chery, které do Česka vstoupí ve druhé polovině letošního roku také s paletou SUV. Jestli ho bude zastupovat stejný dovozce, zatím není jasné.

Ambice Chery jsou ale velké, ve Frankfurtu nad Mohanem má značka vývojové centrum, v Barceloně pro změnu od Nissanu koupila celou továrnu. Výroba Omody 5 tam postupně nabíhá, do Česka ale budou přijíždět auta jak z Evropy, tak i Asie.

Na všechny modely nabízí dovozce záruku sedm let nebo 150 tisíc kilometrů - tím si Evropany na svou stranu kdysi definitivně získala Kia -, slibuje také tři roky bezplatné silniční asistence. Ta je navíc k dispozici nonstop. V maďarském Györu pak je centrální sklad dílů, jejich dodání by nemělo zabrat více než 24 hodin.

Brzy by se do prodeje měly dostat i další modely, větší Omoda 7 a naopak menší Jaecoo J5. Jejich evropské parametry ale zatím zůstávají tajemstvím.