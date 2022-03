Boudo, budko, kdo v tobě podniká? Plechové autoservisy chtějí dobýt Česko

Nekonečný spor, zda svěřit auto prosklené značkové opravně nebo levné sousedské garáži, dostane zanedlouho třetí alternativu. Brněnský podnikatel připravil koncept kompaktní mobilní dílny, kterou lze postavit kamkoli. Pod názvem Quick Stop Car chce vybudovat celou síť se čtyřmi sty servisními body, hlavně v menších městech.

Quick Stop Car není první nápad na síť rychlých opraven v naší zemi. Před patnácti lety to tu zkoušel britský Halfords. Dílna u něj představovala doplněk obchodu se součástkami, takže jste si mohli sami vybrat, co má servis namontovat. Automobilových gurmánů, kteří by to ocenili, u nás ale nebylo dost, a tak podnik po pěti letech skončil.

Na sto padesát míst má síť Best Drive navázaná na výrobce pneumatik Continental, Bosch servisy se zase opírají o expertizu v elektronice a dieselovém vstřikování. Provádějí ale i běžnou údržbu jako výměny oleje nebo plnění klimatizací a mají přístup k servisním manuálům na vozy všech značek. Podobné zázemí u nás opravnám nabízí i třetí hráč, polská firma Profi Auto.

Ti všichni budovali sítě z opraven již existujících. Quick Stop Car na to jde opačně. Zájemce o franšízu vlastní servis nepotřebuje, dostane ho už vybavený a vše má zahrnuto v měsíční platbě. Jde právě o plechový domeček, který vidíte na snímcích. Zabere 48 čtverečních metrů, je dost vysoký, aby se na zvedák vešla i dodávka, a dá se postavit v podstatě kdekoli.

Zajímavý nápad. Ale jaký má smysl v zemi, kde auta opravuje každý? Třeba v Pelhřimově, což je město s šestatřiceti tisících hlav, je servisů a garáží pětatřicet. Podle Marka Zukala, který koncept Quick Stop Car vymyslel, je to ale pořád málo.

"Zkuste se jich zeptat, jak rychle vám dají termín. Všichni mají deset i čtrnáct dní plno," popisuje podnikatel realitu trhu, který má dobře prozkoumaný. Ve srovnání se západními zeměmi nám podle něj stále chybí patnáct set opraven.

Svou odpověď má Marek Zukal i na námitku, že ani stávající servisy nemají dost mechaniků. "I po zapracování si ti kluci často vydělají pětadvacet, třicet tisíc. Někteří jsou iniciativní a chtěli by růst, ale jako zaměstnanci nemají kam. V mém programu jedou na vlastní triko a vydělají si čtyřicet i víc."

Jestli jsou to reálné předpoklady, musí ukázat praxe. Letos by chtěl Zukal postavit prvních sto dvacet opraven. Stát budou hlavně u čerpacích stanic, kam jsou lidé zvyklí autem jezdit. V domluveném termínu si návštěvu prodlouží o tři čtvrtě hodinky, na pumpě si dají kávu a mezitím jim mechanik vymění olej. Případně si mohou půjčit náhradní auto.

Příznačnou schopnost rychlé reakce předvedl celý systém už při první prezentaci minulý týden. Na původně domluvené ploše holešovického Výstaviště vzniklo středisko pro pomoc uprchlíkům. Organizátoři během pár hodin našli vhodné parkoviště v Hloubětíně, a tak jim stačilo poslat kamion a montážní četu na jinou adresu.

Dvanáctimetrová solární střecha spolu s dvoukilowatthodinovým úložištěm stačí k energetické neutralitě. Samotná práce moc proudu neodebere. Co se v zimě protopí, to by měl servis čerpací stanici v létě vrátit k pohonu klimatizace.

Vybavení, součástky a náplně do aut stejně jako přístupy do znalostních databází dodává Quick Stopu mezinárodní konglomerát LKQ, pod nějž u nás spadají sítě Elit a Auto Kelly.

Výhodou pro zákazníka je právě rychlost termínů. Quick Stop Car se soustředí na nejnutnější základ údržby jako oleje, brzdy, pneumatiky a základní diagnostiku. Složité zásahy nebo karosářské opravy nemá v plánu. Právě to je klíč k tomu, aby práce odsýpala a zákazníků se vystřídalo dost.

Z jedné strany to je hřebík trefený na hlavičku, protože zejména u firemních aut se pružnost a rychlá akce platí zlatem. Marek Zukal už služby svých chystaných servisů nabízí velkým firmám a správcům leasingových flotil. I ti totiž šetří a značkovým servisům se snaží vyhýbat.

Logický protiargument zní, že péčí předem omezenou na minimum si mechanik možná vydělá víc, ale odborně nevyroste. A také nemá motivaci ztrácet čas zdlouhavou nadstandardní prevencí, která by mohla předejít dražším závadám a zajistila vozidlu delší život.

To ovšem platí o všech rychloservisech už odjakživa. Quick Stop Car šikovně vychází vstříc poptávce po tomto přístupu ve firemních autoparcích. Pro řadového motoristu to znamená vítanou příležitost řešit nenadálé drobnosti po cestě kdekoli po republice. A také další ujištění, že "pravidelně udržované české auto po leasingovce" nemusí být nejlepší tip na ojetinu.