Francouzi nechápali, že tohle je Škoda. Společnost kupé dělá nedávno nalezený unikát

Když oslava narozenin, tak ve velkém stylu. Škoda Auto si připomíná 130 let od založení a na tradiční veteránské přehlídce Retromobile v Paříži je to pořádně vidět. Počtem vozidel, plochou i výraznou zelenou barvou. Navíc skladba modelů má letos daleko k oblíbeným stálicím. I Francouzi se třeba mohou seznámit s Feratem jezdícím na krev.

Stačí se chvíli na stánku Škody na Retromobile posadit a pozorovat reakce návštěvníků na černý Ferat Vampire RSR. Zvídavé, místy až nevěřícně pohledy, bezpečně také odposlechnete, jak překvapení Francouzi z auta jsou. Pro Čechy je černé kupé, které navrhl Theodor Pištěk a přestavěl kvůli němu existující prototyp Škoda 110 Super Sport, notoricky známé.

Horor Upír z Feratu s Dagmar Veškrnovou, později první dámou, v hlavní roli, kde černé kupé jezdí na krev svých řidičů, asi není potřeba připomínat. Za hranicemi Česka a Slovenska ale o filmovou hvězdu nejde, proto kdekoho překvapí. Ještě víc, když odklopíte celou střední část auta, abyste do něj mohli nastoupit.

Ferat do francouzské metropole doputoval s dalšími auty přímo z mladoboleslavského muzea několika kamiony. Dohromady šestnáct vozidel je na stánku Škoda Auto k vidění. Většina aut je ze sbírek Škodovky, jen užitkovou 1201 zapůjčil soukromník, zelená Felicia je pak přímo od francouzského zastoupení. Také dvouválcový motocykl Laurin & Klement CCR není ze značkového muzea.

Na výběr dohlížel koordinátor restaurátorské dílny Škoda Muzea Michal Velebný spolu s francouzským dovozcem okřídleného šípu. Ten chce i tímto způsobem dále rozšiřovat povědomí o značce, která má zatím na francouzském trhu podíl 2,59 procenta. Ráda by jej ale navýšila.

13 aut a tři motorky mají demonstrovat 130 let vývoje značky, právě letos si totiž připomíná výročí založení původně výrobce Laurin & Klement. To reprezentuje kromě jízdního kola a motorek především Voiturette A, první automobil vyrobený v Mladé Boleslavi.

Zajímavější je ale nakonec limuzína Laurin & Klement Škoda 110 z roku 1929. Jednak proto, že pochází z období, kdy se L&K měnil na okřídlený šíp, proto má vpředu obě loga. Jednak ale také proto, že do sbírek značky přibyla v roce 1976, od té doby na auto restaurátoři nesáhli.

Ačkoliv pozornost strhává Ferat, hlavní hvězda stánku stojí trochu upozaděná, navíc je to zatím jenom vrak. Škoda Popular Sport Coupé z roku 1934 vznikla jen v pěti kusech, a to pouze pro závodní účely. Jezdila s ním mimo jiné závodnice Nina Štanclová. Podle Michala Velebného auto čekalo 40 let ve stodole u soukromého majitele a automobilce se jej povedlo získat až nedávno.

Raritní je lehká hliníková karoserie, jen maska a blatníky jsou ocelové. Velebný pak také upozorňuje na pontonovou aerodynamickou karoserii, která počátkem 30. let rozhodně nebyla mezi automobily běžná. Je nasnadě, že Škoda Muzeum se teď pouští do renovace auta, která bude trvat patrně několik dalších let.

Hodně pozornosti přitahuje i 1201 z roku 1958, v tomto případě jde o dodávku v servisních barvách exportní organizace Kovo a logy českých značek jako Jawa, Tatra nebo Aero. Blíže současnosti pak mají Octavia WRC a první generace Superbu jako vozu pro ředitele Tour de France.

Téměř současnost představuje koncept Yeti Xtreme z roku 2014, také jde o poměrně neotřelou volbu, kterou na výstavách není vidět úplně každý den. Ryzí současností je pak omlazený Enyaq, případně Elroq s vestavbou a kávovarem.

Pokud budete chtít ochutnat škodováckou kávu nebo si jen prohlédnout všechna vozidla na stánku o rozloze 500 m2, Retromobile zavírá v neděli 9. února. A kromě škodovek je rozhodně na co koukat. Ostatně, podívejte se do galerie.