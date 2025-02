Krutý norský test elektroaut má pokračování: Dojezd Tesly 3 nikdo netipnul správně

Celkem 24 aut vyzkoušel norský autoklub NAF ve spolupráci s časopisem Motor v reálném zimním provozu. Tentokrát byla zkouška kvůli nepříznivému počasí mimořádně tvrdá a současně přinesla dosud největší rozdíly mezi sliby a realitou.

Norský autoklub NAF testuje dojezd elektromobilů od roku 2021. Výsledky zveřejňuje dvakrát ročně, auta totiž zkouší v zimních, ale i letních podmínkách. Jak zdůrazňuje, v jeho testu pojmenovaném El Prix nejde primárně o nejdelší dojezd, protože ten do značné míry ovlivňuje velikost použité trakční baterie. Vítězem je tedy vždy takové auto, které se nejméně odchýlí od oficiálně udávaného dojezdu podle metodiky WLTP.

Letošní test provázely dopravní komplikace, kdy se kolona testovaných aut musela na hodinu zastavit kvůli mrznoucímu dešti. Dojezd ovlivnil i fakt, že silnice byly letos většinou zasněžené, což v minulých ročnících nebývalo pravidlem. Teploty se během jízdy pohybovaly od minus šesti do plus sedmi stupňů.

V pořadí už pátý zimní test NAF tentokrát s přehledem vyhrál Polestar 3. Švédská značka, kterou stejně jako Volvo vlastní čínský holding Geely, nechala s odchylkou 4,1 procenta konkurenci daleko za sebou. Jak uvádí NAF, výsledek je srovnatelný jen s BMW iX3, které v historicky prvním norském testu dojezdu v roce 2021 skončilo s odchylkou rovná čtyři procenta. Jak však autoklub připomíná, BMW tehdy jezdilo po suchém povrchu, což pro letošní ročník neplatilo.

Druhé místo obsadil BYD Tank s odchylkou 9,6 procenta a Mini Countryman s poklesem dojezdu o 10,4 procenta. Countryman si vysloužil od autoklubu pochvalu i loni v létě, kdy jako jediný elektromobil v testu hodnoty WLTP dokonce překonal.

Přestože v El Prix nejde o nejdelší dojezd, tento parametr je při rozhodování o koupi elektromobilu důležitý. Tady byl výkon vítězného Polestaru 3 možná ještě překvapivější, protože s 537 ujetými kilometry ustanovil i nový zimní rekord celé soutěže. A to přesto, že na vítěze by testeři tipovali docela jiné auto - Teslu Model 3 Long Range, která na papíře ujede 702 kilometrů.

Zdaleka největší odchylku od deklarovaných hodnot měl Voyah Dream, který nakonec zvládl o 29,5 procenta kratší dráhu, než slibuje. O mnoho lépe si nevedly ani oba zúčastněné peugeoty, e-3008 a e-5008. Ty oproti WLTP cyklu ujely o 28,6 respektive 27,7 procenta méně.

Značka, model (pořadí od nejlepšího) Dojezd udávaný (WLTP, km) Dojezd naměřený (km) Odchylka Polestar 3 560 537 -4,1 % BYD Tang 530 479 -9,6 % Mini Countryman 391 357 -10,4 % Lotus Emeya 500 429 -14,2 % BYD Sealion 7 502 429 -14,5 % Kia EV3 590 504 -14,6 % Mercedes třída G 443 378 -14,7 % Porsche Taycan 592 504 -14,9 % BYD Seal U 500 418 -16,4 % Hongqi EHS7 540 450 -16,7 % Nio EL8 503 414 -17,7 % Smart #3 415 340,7 -17,9 % Ford Explorer EV 525 430 -18,1 % Hyundai Ioniq 5 546 440 -19,4 % Volvo EX 30 472 368 -22 % XPeng G6 550 429 -22 % BMW i5 497 386,8 -22,2 % Porsche Macan 552 429 -22,3 % Audi Q6 e-tron 616 477 -22,6 % Tesla Model 3 702 536 -23,6 % Volkswagen ID.7 571 434 -24 % Peugeot e-5008 488 353 -27,7 % Peugeot e-3008 510 364 -28,6 % Voyah Dream 482 340 -29,5 %

A zmíněná tesla? Podle organizátorů testu největší zklamání, protože v jejím případě panovala všeobecně vysoká očekávání. Jako jediná z celé čtyřiadvacítky udává dojezd přes 700 kilometrů, nakonec ale při praktické jízdě skončila až druhá za polestarem, který slibuje ujet 560 kilometrů. V jejím případě byla odchylka -23,6 procenta, což je pátý nejhorší výsledek.

Ačkoliv se traduje, že elektromobily ukazují na počítadle kilometrů vyšší dojezd, než jsou nakonec schopné zvládnout, norský test ukazuje spíše opačný trend. Největší nesoulad mezi počítadlem a skutečně ujetými kilometry měl Peugeot e-3008, avšak nečekaným směrem: Zatímco počítadlo ukazovalo dojezd 347 kilometrů, ve skutečnosti auto nakonec ujelo 364 kilometrů, tedy o 4,67 procenta víc.

Zde je dobré poznamenat, že na rozdíl od minulých ročníků, kdy test probíhal až do úplného zastavení vozu, letos organizátoři změnili pravidla. Nově je dojezd počítán do okamžiku, kdy auto vlivem vybití baterie spadne do nouzového režimu a není schopné v jízdě pokračovat plnou rychlostí.