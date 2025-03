Automobilky zase rozdávají statisíce. Na těchto autech teď ušetříte nejvíce

Slevy na nová auta nekončí ani s příchodem jara. Dovozci a prodejci se stále snaží zaujmout zákazníky a rovnou v cenících avizují mnohdy i statisícová zvýhodnění. Patrně nejvíce teď slibuje ušetřit čínský Dongfeng, který nadále prodává skladové zásoby elektrického SUV Free. Ale i zavedené značky se snaží a zvýhodňují rovnou horké novinky.

Při pohledu do ceníků Volkswagenu by se skoro chtělo napsat, že jej nikdo nemůže kupovat ve standardní výbavě. Prakticky napříč celým modelovým portfoliem se totiž táhnou hned dvě různé akční verze: Limited a People. Už jste o nich určitě slyšeli, i na stránkách Aktuálně.cz jste si mohli přečíst test třeba akčního Golfu nebo Pola. Do rodiny zvýhodněných modelů teď s příchodem na trh rovnou přibylo i nové sedmimístné SUV Tayron.

To startuje na 999 tisících korunách ve výbavě Limited, která není ničím jiným než základní verzí Life se stotisícovou slevou. Podobně to ostatně funguje i u dalších modelových řad. Tayron se dále nabízí i ve verzi People, která také vychází ze základního stupně Life, ale nabízí extra výbavu - metalízu, větší litá kola, lepší přední světla, automatické parkování - za zvýhodněnou cenu. Příplatek je 5 tisíc oproti Tayronu Life, výbava má ale podle VW hodnotu 93 700 korun.

Za novinky, byť ne tak horké jako Tayron, lze stále považovat i elektrické Fordy Explorer a Capri na technice od VW. Ještě v lednu začínal první jmenovaný těsně pod milionem a druhý pod 1,05 milionu korun. To je minulost, protože teď stojí Explorer v základní verzi 856 900 korun a Capri 916 900 korun. Ford na oba modely dává ve všech výbavách 200 tisíc slevu.

A pokud zvolíte nějaké auto ze skladových zásob, pak je na oba modely sleva ještě o sto tisíc korun vyšší. Dodejme, že nadále je zvýhodněná třeba i nová elektrická Puma 119 tisíci, klasická Puma až 145 tisíci nebo Kuga až 310 tisíci korunami. Ford nabízí zvýhodnění prakticky na všechny modely dlouhodobě během celého roku.

Podobně to má spousta automobilek, jak se ostatně můžete také přesvědčit v galerii. Nadále pokračuje třeba slevová nabídka Renaultu na SUV ve výši šest až jedenáct procent z ceny podle modelu s výjimkou Capturu. Nejvýše umí zlevnit oproti ceníku Austral a Espace. Vybrané full-hybridy, včetně třeba Clia, pak čeká ještě ekologický bonus 10 až 25 tisíc korun.

Novinku představuje Megane GrandCoupé. Ne že by snad sedan prošel zásadní modernizací, ale Renault rozšířil jeho motorovou nabídku na 103kW benzinovou třináctistovku a 85kW turbodiesel, navíc plošně přihodil 30tisícovou slevu. A případně také akční financování.

Francouzi jsou vůbec činorodí, jak dokazují i Peugeot a Citroën. U nich pokračují akce prakticky na celé portfolio s důrazem na elektromobily. Nadále tak platí, že třeba u Peugeotů 3008 a 5008 je elektrická verze o kousek levnější než plug-in hybridní. A u Citroënu pro změnu zase fakt, že elektrická C3 z Trnavy stojí 589 900 korun a řadí se mezi nejlevnější elektromobily na trhu. Slevy 60 100 korun se konečně dočkala i elektrická C3 Aircross a stojí tak 629 900 korun.

Ještě více se ale v tomto ohledu snaží Hyundai, který model Inster zlevnil o 50 až 90 tisíc podle výbavy. Pro soukromé zákazníky, bez nutnosti přivést na výkup staré auto nebo využít značkové financování. Začíná tak na 539 900 korunách. Levnější jsou i další modely, třeba Tucson v akční edici 20 Years má prémii až 172 900 korun, Santa Fe je zvýhodněné 100 tisíci a taková i30 "alespoň" 60 tisíci korunami.

Zvýhodnění pokračují i u Mitsubishi, Nissanu nebo Toyoty. Poslední jmenovaná nabízí třeba na plug-in hybridní Prius slevu 196 tisíc korun, takže se základní model pohodlně vejde pod milionovou hranici. Corolla pak podle karoserie nabízí 65 až 90 tisíc korun slevu, u sedanu také nadále dovozce doprodává skladové zásoby s benzinovou patnáctistovkou, kde je zvýhodnění oproti ceníku 188 tisíc korun. Opět ale platí, že nějakou slevu nabízí téměř všechny modelové řady, včetně Hiluxu. Výjimkou jsou třeba Land Cruiser nebo sportovní vozy.

Králem vysokých slev je ale nadále čínský Dongfeng. Ten už v lednu avizoval, že elektrické SUV Voyah Free N3 Flagship zlevnil o 700 tisíc, takže začínalo těsně pod 1,5 milionu. Jednalo se, jak později automobilka uvedla na sociálních sítích, o skladové zásoby jiného importéra. Akce měla být omezená, nicméně stejné SUV se s obří slevou nabízí dále.

Aktuálně je to "jen" 650 tisíc korun, ale jinak jde o stejnou modelovou řadu i výbavu. Cena je 1 549 900 korun. Pro běžného zákazníka asi zajímavější je sleva na MPV U-Tour, která s klasickým benzinovým i hybridním pohonem dosahuje 75 tisíc korun. Auto tak začíná na 764 900 korunách. Takový VW Touran umí být ještě levnější, nicméně klasických MPV na trhu ubývá a Číňané jsou jedním z posledních mohykánů.

V galerii se podívejte na vybrané akce, které aktuálně na českém automobilovém trhu můžete najít i od značek, které jsme v textu nezmínili.