Antimonopolní úřad zrušil tendr pražského dopravního podniku na trolejbusy

Úřad se zadávacím řízením na rámcovou smlouvu na dodávku trolejbusů zabýval na podnět turecké společnosti Bozankaya, která v minulosti získala menší zakázku na dodávku trolejbusů pro DPP.
"Důvodem zrušení zadávacího řízení jsou pochybení zadavatele, který nesprávně stanovil jedno z hodnoticích kritérií, když v jeho rámci však hodnotil kvalifikaci dodavatelů, což zákon neumožňuje. Dále byl také diskriminačně a nepřiměřeně nastaven požadavek na kvalifikaci, konkrétně doložení referenční zkušenosti s dodávkou trolejbusů," uvedl Švanda.
DPP totiž požadoval u předložených referenčních zakázek určitý průměrný kilometrický nájezd dodaných vozidel, což ÚOHS vyhodnotil jako faktor, který nemůže dodavatel nijak ovlivnit.
DPP v soutěži s odhadovanou cenou 3,465 miliardy korun hledá dodavatele 90 12metrových bateriových trolejbusů a 90 18metrových bateriových trolejbusů. Rámcová smlouva má být uzavřena na pět let. O vítězi bude rozhodovat nejen cena, ale také nabídnutá záruka či zkušenosti dodavatele. Nové trolejbusy využije DPP pro postupnou elektrifikaci části autobusových linek.
Turecká společnost Bozankaya dříve vyhrála tendr DPP na dodávku až 70 nízkopodlažních trolejbusů za 1,099 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Pražský dopravní podnik na základě smlouvy uzavřené letos v lednu zatím od turecké firmy objednal 30 bateriových trolejbusů. Plánuje je využívat na linkách, kde trolejbusy nahradí autobusy, například z Bořislavky na Hradčanskou nebo z centra na Strahov.