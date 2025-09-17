Ekonomika

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt bodu

ČTK
před 2 hodinami
Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Centrální bankéři připomněli, že zpomalil přírůstek pracovních míst a naopak vzrostla míra nezaměstnanosti. Inflaci označili za mírně zvýšenou.
Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell na archivním snímku
Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell na archivním snímku

Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl pouze nový člen Stephen Miran, dosavadní spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu.

"Výbor je pevně odhodlán podporovat maximální zaměstnanost a vrátit inflaci k dvouprocentnímu cíli," uvedli centrální bankéři. Podle agentury Reuters je pravděpodobné, že do konce roku výbor sníží úrokové sazby ještě dvakrát, pokaždé rovněž o čtvrt procentního bodu.

Zasedání měnového výboru se zúčastnila také členka Rady guvernérů Lisa Cooková, kterou se Trump snaží odvolat kvůli obvinění z hypotečního podvodu. Soud rozhodl, že Cooková může ve funkci zůstat, dokud se nevyřeší spor o její odvolání iniciované Trumpem.

V úterý se oficiálně členem Rady guvernérů a měnového výboru stal dosavadní poradce šéfa Bílého domu Stephen Miran. Po potvrzení Senátem složil přísahu, a stihl se tak důležitého zasedání zúčastnit.

Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Powellův mandát v čele instituce skončí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028.

 
