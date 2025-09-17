Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt bodu

Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo 11 z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl pouze nový člen Stephen Miran, dosavadní spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu.
Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu zrychlilo na 2,9 procenta z červencových 2,7 procenta, vyplynulo ze zprávy statistiků amerického ministerstva práce. Srpnový růst byl nejvyšší od ledna a také v souladu s očekáváním analytiků.
"Výbor je pevně odhodlán podporovat maximální zaměstnanost a vrátit inflaci k dvouprocentnímu cíli," uvedli centrální bankéři. Podle agentury Reuters je pravděpodobné, že do konce roku výbor sníží úrokové sazby ještě dvakrát, pokaždé rovněž o čtvrt procentního bodu.
Zasedání měnového výboru se zúčastnila také členka Rady guvernérů Lisa Cooková, kterou se Trump snaží odvolat kvůli obvinění z hypotečního podvodu. Soud rozhodl, že Cooková může ve funkci zůstat, dokud se nevyřeší spor o její odvolání iniciované Trumpem.
V úterý se oficiálně členem Rady guvernérů a měnového výboru stal dosavadní poradce šéfa Bílého domu Stephen Miran. Po potvrzení Senátem složil přísahu, a stihl se tak důležitého zasedání zúčastnit.
Trump dlouhodobě kritizuje Fed a jeho šéfa Jeroma Powella kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. V dubnu server CNBC napsal, že Trumpovy útoky na šéfa Fedu a tlak na snižování sazeb vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Powellův mandát v čele instituce skončí v květnu 2026, členství v Radě guvernérů ale až v roce 2028.