Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

před 3 hodinami
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvolat z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu. Trump to oznámil v pondělí večer (v noci na úterek) prostřednictvím kopie dopisu adresovaného Cookové, jejž zveřejnil na své sociální síti Truth Social. Cooková již minulý týden oznámila, že odstoupit nehodlá.
Americký prezident Donald Trump pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky Fed i jejího šéfa Jeroma Powella.

První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb. Bude-li Trumpův bezprecedentní krok napaden u soudu, může otestovat hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky, píše Reuters.

Pod Lisou Cookovou, první Afroameričankou v bankovní radě centrální banky USA (Fed), se kýve židle. Prezident Donald Trump se rozhodl ji odvolat kvůli údajnému podvodu.

Trump v dopise Cookové uvedl, že má k jejímu odvolání "dostatečný důvod", protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky.

Cooková minulý týden oznámila, že ani přes výzvy prezidenta odstoupit nehodlá. "Nemám v úmyslu nechat se zastrašit a odstoupit z funkce kvůli několika otázkám vzneseným v tweetu," uvedla. "Jako členka Rady guvernérů Fedu hodlám brát všechny otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla odpovědět na všechny legitimní otázky a poskytnout fakta," dodala.

Vzhledem k bezprecedentní povaze celé věci není podle Reuters jasné, jak se bude vyvíjet dál. Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady s nejistým výsledkem. Příští měnové zasedání Fedu se koná 16. a 17. září.

 
