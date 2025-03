Zubrů v Česku přibývá pomalu, mláďat se loni narodilo méně

V Česku žilo na konci loňského roku 164 zubrů evropských, meziročně o pět víc. Největší stádo žije v rezervaci velkých kopytníků u středočeských Milovic. Zubřích mláďat se narodilo 21, méně než v předchozích dvou letech. Vyplývá to ze sčítání zubrů pro Mezinárodní plemennou knihu, kterou v Česku spravují společnost Česká krajina a Biologické centrum Akademie věd České republiky.

Na aktuální čísla o populaci zubrů upozornila v pátek společnost Česká krajina. "Od roku 2010, kdy klesla na své novodobé minimum 36 jedinců, tuzemská populace zubra evropského již 14 let setrvale rostla na dnešních 164 zvířat," uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Loni se v Česku narodilo 21 zubřích mláďat, méně než v letech 2022 a 2023, kdy jich bylo 28, respektive 25. Nejvíc zubrů v Česku žije u Milovic na Nymbursku. Stádo v tamější rezervaci čítalo ke konci loňského roku 44 zvířat. Druhá největší skupina je v oboře Židlov v Libereckém kraji, kde je 43 zubrů.

Úspěšnost českého chovu zubrů potvrzuje podle odborníků i dlouhověkost chovaných zvířat. "Chomutovská samice Cvanca se 1. června 2025 dožije 20. narozenin, což je u zubrů úctyhodný věk, kterého se většina jedinců nedožije. Druhý nejstarší zubr je samice v Zoo Plzeň, která se letos dožije 19 let. Na třetím místě se umístila samice z Milovic, která letos oslaví osmnácté narozeniny," doplnil Jirků. Maximální věk udávaný u zubrů je u býků 23 a u samic 28 let. Ve volné přírodě je nejvyšší doložený věk 24 let u samice z Bělověže.

Do zahraničí byl loni vyvezen zřejmě rekordní počet zubrů, a to šest. "Z toho po dvou zubrech nížinně kavkazské linie z Prahy a Plzně do Ázerbájdžánu, kde se stali součástí reintrodukčního programu, a po aklimatizaci na nové prostředí se stanou spoluzakladateli vznikající nové volně žijící populace. Další dva zubři nížinné linie pak odešli ze Zoo Tábor do srbského národního parku Fruška Gora," uvedl Jirků.

Přírodní rezervace Milovice V roce 2015 ji založila nezisková organizace Česká krajina.

Rozprostírá se na Nymbursku na území bývalého vojenského výcvikového prostoru.

Krajinu pomáhají udržovat stáda velkých kopytníků jako zubři, divocí koně či pratuři.

Jelikož krajinu pravidelně spásají zvířaty, daří se zde ohroženým druhům rostlin, kvůli kterým zde byla rezervace vyhlášena.

K obnově populace zubrů na válkou zničené Ukrajině by se mělo letos vypravit i několik zvířat z Milovic. "O vývozu zvířat jednáme také se Španělskem a Dánskem. Vývozy ovšem komplikuje současná nákazová situace v České republice u domácího skotu, kdy restriktivní opatření bohužel dopadají i na zubry," uvedl Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která ve spolupráci s vědci milovickou rezervaci v roce 2015 založila.