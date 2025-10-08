Domácí

Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ústavní soud odmítl návrh hnutí Česká republika na 1. místě! na zrušení pětiprocentní uzavírací klauzule pro vstup do Poslanecké sněmovny. Návrh zpochybnil i zvýšené prahy pro koalice, které činí osm a 11 procent. Hnutí žádalo, aby soud rozhodl ještě před sněmovními volbami, nakonec ale podnět odmítl až v úterý po volbách, a to pro "neoprávněnost navrhovatele".
Předseda Ústavního soudu Josef Baxa.
Předseda Ústavního soudu Josef Baxa. | Foto: ČTK

Odmítnutí znamená, že se soud návrhem věcně ani nezabýval. 

Hnutí poukazovalo na to, že klauzule ovlivňují rozhodování voličů, kteří se bojí propadnutí hlasů. "Nechceme vyřazovat soupeře, chceme spravedlivá a rovná pravidla. Zrušení prahů pro tyto volby je nejméně rušivé řešení, které vrátí soutěž k programům - a pomůže všem poctivě přiznaným subjektům, včetně koalic," uvedl při podání návrhu předseda hnutí Ladislav Vrabel.

Související

Babiš má problém, cesta do Strakovky je v ohrožení. Jaké jsou možné scénáře postupu?

Předseda ANO Andrej Babiš na výjezdním zasedání stínové vlády v Hradci Králové poslední srpnový den roku 2023

Pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu je součástí české právní úpravy od 90. let minulého století a opakovaně obstála i před Ústavním soudem. Brání totiž přílišné fragmentaci zákonodárného sboru.

Koalice od přelomu tisíciletí potřebovaly ke vstupu do sněmovny deset, 15 nebo 20 procent, podle počtu členů. V nálezu z roku 2021 Ústavní soud tuto část zákona zrušil. Dospěl k závěru, že umělá regulace koalic z časů opoziční smlouvy ODS a ČSSD může zkreslovat legitimitu volebního výsledku.

Politici poté v reakci na nález právní úpravu změnili. Dvoučlenné koalice nyní potřebují překonat hranici osmi procent hlasů, tříčlenné a vícečlenné koalice musí přesáhnout 11 procent.

Související

Zmrazení platů v justici před Ústavním soudem neobstálo, stát je doplatí zpětně

Spotlight Aktuálně.cz - Josef Baxa

Ústavní soudci se v minulých týdnech z podnětu strany Volt Česko zabývali také takzvanými skrytými koalicemi, tedy kandidátkami, na kterých jsou členové různých stran, neoznačují se však jako koalice. Nakonec potvrdili, že jim stačí jen pět procent a že záleží na vůli politických aktérů, zda budou ve volbách spolupracovat jako přiznaná, anebo nepřiznaná koalice. Obojí má výhody i nevýhody.

 
Mohlo by vás zajímat

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku
domácí Aktuálně.cz Obsah Ústavní soud Poslanecká sněmovna Volby do sněmovny 2025 politika Přehled zpráv

Právě se děje

před 2 minutami
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 7 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 9 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 21 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 21 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 23 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy