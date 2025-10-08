Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

Odmítnutí znamená, že se soud návrhem věcně ani nezabýval.
Hnutí poukazovalo na to, že klauzule ovlivňují rozhodování voličů, kteří se bojí propadnutí hlasů. "Nechceme vyřazovat soupeře, chceme spravedlivá a rovná pravidla. Zrušení prahů pro tyto volby je nejméně rušivé řešení, které vrátí soutěž k programům - a pomůže všem poctivě přiznaným subjektům, včetně koalic," uvedl při podání návrhu předseda hnutí Ladislav Vrabel.
Pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu je součástí české právní úpravy od 90. let minulého století a opakovaně obstála i před Ústavním soudem. Brání totiž přílišné fragmentaci zákonodárného sboru.
Koalice od přelomu tisíciletí potřebovaly ke vstupu do sněmovny deset, 15 nebo 20 procent, podle počtu členů. V nálezu z roku 2021 Ústavní soud tuto část zákona zrušil. Dospěl k závěru, že umělá regulace koalic z časů opoziční smlouvy ODS a ČSSD může zkreslovat legitimitu volebního výsledku.
Politici poté v reakci na nález právní úpravu změnili. Dvoučlenné koalice nyní potřebují překonat hranici osmi procent hlasů, tříčlenné a vícečlenné koalice musí přesáhnout 11 procent.
Ústavní soudci se v minulých týdnech z podnětu strany Volt Česko zabývali také takzvanými skrytými koalicemi, tedy kandidátkami, na kterých jsou členové různých stran, neoznačují se však jako koalice. Nakonec potvrdili, že jim stačí jen pět procent a že záleží na vůli politických aktérů, zda budou ve volbách spolupracovat jako přiznaná, anebo nepřiznaná koalice. Obojí má výhody i nevýhody.