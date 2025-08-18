Ukrajinka z pražské polévkárny: Někteří Rusové se za nás vydávají kvůli dávkám

Mariana přišla do České republiky ještě před napadením Ukrajiny Ruskem, po příchodu začala hned pracovat a pracuje dodnes. Při povídání s ní bylo patrné, jak je pyšná na ukrajinskou polévkárnu a restauraci Boršč, kde je provozní. O místě, které přitahuje řadu lidí v hlavním městě, stejně jako o samotném boršči, mluvila ráda a podrobně. Jakmile se jí ale Aktuálně.cz zeptalo na politiku, její tvář i tón hlasu se změnily.
"Nechce se mi o tom mluvit. Moc dobře tu situaci nevidím," byla její první slova na otázku, co říká na jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem na Aljašce. "Já jsem doufala, že Putin půjde v USA do vězení, ale to se bohužel nestalo," povzdechla si.
Přeji vám všem pěknou neděli, alespoň v tento sváteční den by mohla vládnout na sítích klidnější atmosféra. Rád bych vás pozval na festival ukrajinské kultury v Praze, dnes od 12.00 až do večera v sousedství Cross Clubu, pár kroků od nádraží a metra Holešovice. Včera jsem tam… pic.twitter.com/ruLOtN1uwo— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 17, 2025
Na následnou otázku, jestli by zatčení Putina přispělo k řešení situace na Ukrajině, vysvětlovala, proč si myslí, že by mělo smysl. "S Putinem by to moc nepomohlo, ale zatčení by ukázalo dalším diktátorům, že pro ně neexistuje nějaká tolerance. Teď myslí, že můžou zabíjet tisíce lidí, nic se jim za to nestane a ještě jim Trump podá ruku," říkala během povídání, které přerušila krátká přestávka.
Na otázku, co chtějí Ukrajinci především odpověděla, že "chtějí žít". Zlomil se jí hlas a ve tváři se objevily slzy. Po chvíli pokračovala zmínkou o 83 Ukrajincích, kteří byli až 14 let v ruském vězení a nyní byli vyměněni za stejný počet Rusů.
"Čtrnáct let! Jediné, co Ukrajinci pod Ruskem dostanou, je to, že půjdou do vězení. Nebo je Rusové zabijí. Nic jiného nás pod Ruskem nečeká. Jako národ zmizíme," obává se s tím, že Ukrajinci chtějí konec války. "Ale ne pod Ruskem. Chceme být samostatným státem. A chceme prostě pokoj. To je všechno," prohlásila.
Zároveň ale přiznávala, že v něco takového moc nevěří. "Mír nebude, Putin chce dál válčit a chce získat celou Ukrajinu. Ať odejde. A bude mír. Víte, když Ukrajinci odloží zbraň, tak zemřou. Když odloží zbraň Rus, tak nebude válka. My nepotřebujeme jejich zemi, potřebujeme jen svoji zemi," zdůraznila.
Chování k Ukrajincům v Česku se zhoršuje
Pokud jde o Česko, poukázala Mariana na to, že v poslední době se chování některých místních lidí k Ukrajincům horší, celkově si je ale pochvaluje.
"Znám hodně Čechů, kteří pomáhají. Ať penězi, nebo tím, že vozí na Ukrajinu auta na pomoc vojákům. Nebo vyrábějí drony, což nám hodně pomáhá. Například jsem se seznámila před měsícem s pánem, který vyrábí drony se svým 16letým synem. Mladý člověk místo toho, aby šel někam s kamarády, nás takto podporuje," říkala uznale.
Pokud jde o Čechy, kteří se dívají na Ukrajince negativně, Mariana to přičítá hybridní válce, kdy připomíná například šíření dezinformací o Ukrajincích. "Někteří Rusové se také za Ukrajince vydávají, například když jdou pro sociální dávky. Když pak mají ukázat pas, tak je to Rus. Nebo šíří i Ukrajincích nesmyslné články. Nemluvě o útocích proti ukrajinským uprchlíkům třeba v Německu," konstatuje.
A v případě politiků kritických k Ukrajině má jedno přání. "Moc mě bolí, když slyším, co říkají. Například že na Ukrajině není válka. Ať se jedou podívat a sami se přesvědčí. Bomby padají na celou řadu míst, kde umírají Ukrajinci," upozorňuje.
Mimochodem, o zatčení Putina na Aljašce mluvil v rozhovoru pro Aktuálně.cz ruský politolog a historik žijící v Česku Sergej Medveděv. "Představte si, že prezident Roosevelt pozve Hitlera do Spojených států v roce 1943 nebo v roce 1942. A stejná věc je nyní u Putina. Myslím, že po třech a půl letech nejbrutálnější a nejzločinnější války ve středu Evropy se mu dostane legitimity, o kterou usiloval," sdělil tento politolog a historik, který žije v Česku a vyučuje na Karlově univerzitě.