Domácí

Ukrajinka z pražské polévkárny: Někteří Rusové se za nás vydávají kvůli dávkám

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Na víkendovém festivalu ukrajinské kultury a gastronomie v Praze měla Mariana hodně práce. Jako provozní ukrajinské polévkárny a restaurace The Boršč se spolu s majitelkou podniku musela věnovat spoustě zákazníků. Když přišla řeč na politiku a čerstvé setkání prezidentů USA a Ruska, dala jasně najevo svůj názor.
Aktuálně.cz zachytilo začátek festivalu ukrajinské kultury, kde mluvilo s Marianou, která pracuje v Praze jako provozní ukrajinské polévkárny. | Video: Radek Bartoníček

Mariana přišla do České republiky ještě před napadením Ukrajiny Ruskem, po příchodu začala hned pracovat a pracuje dodnes. Při povídání s ní bylo patrné, jak je pyšná na ukrajinskou polévkárnu a restauraci Boršč, kde je provozní. O místě, které přitahuje řadu lidí v hlavním městě, stejně jako o samotném boršči, mluvila ráda a podrobně. Jakmile se jí ale Aktuálně.cz zeptalo na politiku, její tvář i tón hlasu se změnily.  

"Nechce se mi o tom mluvit. Moc dobře tu situaci nevidím," byla její první slova na otázku, co říká na jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem na Aljašce. "Já jsem doufala, že Putin půjde v USA do vězení, ale to se bohužel nestalo," povzdechla si. 

Na následnou otázku, jestli by zatčení Putina přispělo k řešení situace na Ukrajině, vysvětlovala, proč si myslí, že by mělo smysl. "S Putinem by to moc nepomohlo, ale zatčení by ukázalo dalším diktátorům, že pro ně neexistuje nějaká tolerance. Teď myslí, že můžou zabíjet tisíce lidí, nic se jim za to nestane a ještě jim Trump podá ruku," říkala během povídání, které přerušila krátká přestávka.

Související

Ne příměří, ale hned mírová dohoda, překvapil Trump. Jak to hraje do karet Putinovi?

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Na otázku, co chtějí Ukrajinci především odpověděla, že "chtějí žít". Zlomil se jí hlas a ve tváři se objevily slzy. Po chvíli pokračovala zmínkou o 83 Ukrajincích, kteří byli až 14 let v ruském vězení a nyní byli vyměněni za stejný počet Rusů.

"Čtrnáct let! Jediné, co Ukrajinci pod Ruskem dostanou, je to, že půjdou do vězení. Nebo je Rusové zabijí. Nic jiného nás pod Ruskem nečeká. Jako národ zmizíme," obává se s tím, že Ukrajinci chtějí konec války. "Ale ne pod Ruskem. Chceme být samostatným státem. A chceme prostě pokoj. To je všechno," prohlásila. 

Zároveň ale přiznávala, že v něco takového moc nevěří. "Mír nebude, Putin chce dál válčit a chce získat celou Ukrajinu. Ať odejde. A bude mír. Víte, když Ukrajinci odloží zbraň, tak zemřou. Když odloží zbraň Rus, tak nebude válka. My nepotřebujeme jejich zemi, potřebujeme jen svoji zemi," zdůraznila. 

Chování k Ukrajincům v Česku se zhoršuje

Pokud jde o Česko, poukázala Mariana na to, že v poslední době se chování některých místních lidí k Ukrajincům horší, celkově si je ale pochvaluje.

"Znám hodně Čechů, kteří pomáhají. Ať penězi, nebo tím, že vozí na Ukrajinu auta na pomoc vojákům. Nebo vyrábějí drony, což nám hodně pomáhá. Například jsem se seznámila před měsícem s pánem, který vyrábí drony se svým 16letým synem. Mladý člověk místo toho, aby šel někam s kamarády, nás takto podporuje," říkala uznale. 

Provozní ukrajinské polévkárny a restaurace Mariana ve chvíli, kdy měl tento podnik o víkendu stánek na festivalu ukrajinské kultury v Praze.
Provozní ukrajinské polévkárny a restaurace Mariana ve chvíli, kdy měl tento podnik o víkendu stánek na festivalu ukrajinské kultury v Praze. | Foto: Radek Bartoníček

Pokud jde o Čechy, kteří se dívají na Ukrajince negativně, Mariana to přičítá hybridní válce, kdy připomíná například šíření dezinformací o Ukrajincích. "Někteří Rusové se také za Ukrajince vydávají, například když jdou pro sociální dávky. Když pak mají ukázat pas, tak je to Rus. Nebo šíří i Ukrajincích nesmyslné články. Nemluvě o útocích proti ukrajinským uprchlíkům třeba v Německu," konstatuje.

A v případě politiků kritických k Ukrajině má jedno přání. "Moc mě bolí, když slyším, co říkají. Například že na Ukrajině není válka. Ať se jedou podívat a sami se přesvědčí. Bomby padají na celou řadu míst, kde umírají Ukrajinci," upozorňuje. 

Mimochodem, o zatčení Putina na Aljašce mluvil v rozhovoru pro Aktuálně.cz ruský politolog a historik žijící v Česku Sergej Medveděv. "Představte si, že prezident Roosevelt pozve Hitlera do Spojených států v roce 1943 nebo v roce 1942. A stejná věc je nyní u Putina. Myslím, že po třech a půl letech nejbrutálnější a nejzločinnější války ve středu Evropy se mu dostane legitimity, o kterou usiloval," sdělil tento politolog a historik, který žije v Česku a vyučuje na Karlově univerzitě.

 
Mohlo by vás zajímat

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"

Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"
5:49

Politická šikana se sázkařem: Je Spolu pro staré a ANO pro mladé? STAN chybí program

Politická šikana se sázkařem: Je Spolu pro staré a ANO pro mladé? STAN chybí program
37:48

"Neviditelný ministr": Když Češi zvolí ANO, SPD a Stačilo!, musí vytrpět jejich vládu

"Neviditelný ministr": Když Češi zvolí ANO, SPD a Stačilo!, musí vytrpět jejich vládu
2:17
domácí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s Trumpem a evropskými lídry

ŽIVĚ
Zelenskyj přijel do Bílého domu na jednání s Trumpem a evropskými lídry

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami
"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

Někteří přehlédli důležité termíny pro zápis na seznam, jiní zapomněli splnit druhý důležitý krok – zažádat si o dokumenty ke korespondenční volbě.
před 15 minutami
Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Hamás souhlasil s návrhem prostředníků na příměří v Pásmu Gazy. Izrael zatím mlčí

Dohoda předpokládá 60denní příměří, propuštění poloviny izraelských rukojmích a zahájení vyjednávání o trvalém míru. Izrael návrh zatím nekomentoval.
před 1 hodinou

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry
Prohlédnout si 30 fotografií
Wu-šu vychází z čínských bojových umění. Samotný výraz "wushu" v čínštině znamená "bojové umění“.
Česko skončilo v Čcheng-tu s bilancí devíti medailí: tři zlata vybojovali motosurfaři Lukáš Záhorský a Eliška Matoušková, k nim další sportovci přidali čtyři stříbra a dva bronzy.
před 1 hodinou

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS

Bezpečnost ve stylu sci-fi: Tesla Cybertruck brázdí ulice Mexika před fotbalovým MS
Prohlédnout si 10 fotografií
Vozidla připojená k internetu prostřednictvím sítě Starlink umožňují policistům přístup ke kriminalistickým databázím i v oblastech bez telefonního nebo internetového pokrytí. Cybertrucky jsou navíc vybaveny skenery pro identifikaci odcizených vozidel a jsou propojeny s vládním systémem videodohledu.
"Funkcí Cybertrucku je podpora všech technologických aspektů. Vůz je vybaven skenery pro detekci krádeží vozidel a dalšími vyspělými technologiemi, jako je internet," říká policejní mluvčí.
před 1 hodinou
Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"
5:49

Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"

"Jani, udělej tady hnutí Stačilo! co nejlepší výsledek," přál v pondělí šéf Stačilo! Daniel Sterzik Janě Maláčové, jež v Praze vede kandidátku hnutí.
před 1 hodinou
V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

V kuchyni i bývalém výklopníku uhlí. Festival Ostravské dny nabízí nekonvenční hudbu

Od čtvrtka si v Ostravě můžete poslechnout soudobou a experimentální klasickou hudbu, která zazní v netradičních postindustriálních prostorech.
Další zprávy