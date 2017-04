Zemřel pamětník koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi Petr Erben, bylo mu 96 let

před 1 hodinou

Ve věku 96 let zemřel pamětník koncentračních táborů v Osvětimi a Terezíně a komentátor politického dění Petr Erben. Od roku 1948 žil v Izraeli, aktivně se však celý život zajímal o dění v České republice. S manželkou byl členem sdružení Bejt Terezin, přátelil se také se spisovatelem Arnoštem Lustigem.

Praha/Aškelon (Izrael) - V izraelském Aškelonu ve středu ráno zemřel ve věku 96 let Petr Erben, pamětník nacistických táborů v Terezíně a Osvětimi a přítel spisovatele Arnošta Lustiga. Sdělila to ředitelka pražského Centra Franze Kafky Markéta Mališová. Do Izraele Erben emigroval v roce 1948, do Prahy naposledy přijel v únoru 2011 na poslední rozloučení s Lustigem.

"Byl komentátorem politického dění v České Republice a Izraeli, významný pamětník terezínského života, populární brankář terezínského fotbalu," uvedla Mališová.

Erben se narodil 20. března 1921 v Ostravě v židovské rodině jako Petr Eisenberg. Od mládí byl podle svých vzpomínek pro projekt Paměť národa aktivní v sionistickém hnutí, byl členem organizace Tchelet Lavan (česky Modrobílí), která vycházela ze zásad skautingu.

Studoval průmyslovou školu v Brně, v jednadvaceti letech byl deportován do Terezína. Do vyhlazovacího tábora v Osvětimi se dostal v září 1944, v lednu následujícího roku byl deportován do nacistického tábora v Mauthausenu. Osvobození se v květnu 1945 dočkal v táboře v Gusenu.

Poté žil Erben v Praze, znovu začal pracovat v sionistickém hnutí, které usilovalo o založení židovského státu v Palestině. V roce 1948 emigroval s nastávající manželkou přes Francii do nově vzniklého státu Izrael, kam mu před tím československé už komunistické úřady cestu nepovolily.

Práci v židovském státě našel ve stavebnictví. S manželkou byl členem sdružení Bejt Terezin, které pomáhá připomínat Terezín a jeho vězně.

Vzpomínky jedné z přeživších o vyvražděném českém rodinném táboře v Osvětimi Birkenau | Video: Post Bellum | 01:13

autor: ČTK

