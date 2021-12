Zemřel jezuita Ludvík Armbruster. Česku přibližoval Japonsko a asijskou kulturu

Ve 93 letech zemřel v Praze známý jezuitský kněz, filozof a bývalý děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Ludvík Armbruster. Fakulta to uvedla na svém webu a potvrdil i jezuitský řád. Od šedesátých let minulého století působil Armbruster v Japonsku.

Ludvík Armbruster se narodil roku 1928 v Praze, kde prožil dětství a mládí. Rodina mluvila česky, ale po dědečkovi z otcovy strany pocházela z Rakouska. Proto měl mladý Ludvík po otci rakouské občanství, které ho po válce zachránilo před dlouholetou internací.

V roce 1947 nastoupil do řádového noviciátu na Velehradě, po jeho ukončení začal studovat na jezuitském filozofickém učilišti v Děčíně, kde byl komunisty společně s ostatními spolubratry zadržen a převezen do internace do Bohosudova.

Kvůli rakouskému původu dostal příkaz opustit republiku. V Římě dokončil filozofická studia na Gregoriánské univerzitě a stal se katolickým knězem. Od roku 1961 až do devadesátých let působil v Japonsku. Přednášel filozofii na univerzitě Sofia v Tokiu, nejdříve jako docent a od roku 1969 jako řádný profesor. Ve svých pozdějších přednáškách pro evropské publikum přibližoval svět asijské filozofie, náboženství, stejně jako možnosti dialogu jednotlivých kultur.

Po sametové revoluci se vrátil do Prahy. Mezi lety 2003-2010 byl děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2008 dostal od prezidenta Klause medaili za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. O tři roky později mu vyšla kniha rozhovorů Tokijské květy. Jeho dramatický životní příběh příběh zachytil podrobně archiv Paměti národa.

